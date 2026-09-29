هدف از طرح «ایمینو» خلق ارزش افزوده در اقتصاد همدان است

به گزارش خبرگزاری مهر، سیدمجتبی حسینی سه شنبه در آیین آغاز به کار رسمی طرح «ایمینو» همدان را از پیشگامان بهرهگیری از زیستبوم فناوری در کشور دانست و اظهار کرد: استان همدان از سال گذشته موضوع استفاده از هوش مصنوعی در نظام مدیریتی و اجرایی را به صورت جدی در دستور کار قرار داده و در این راستا مصوبات و مکاتبات لازم ابلاغ شده است.
وی با بیان اینکه فناوری باید در خدمت توسعه اقتصادی باشد، تصریح کرد: هدف ما صرفا مکانیزه کردن فرآیندهای سنتی نیست چراکه اگر فرآیندی بدون بهرهوری نوآورانه مکانیزه شود تنها هزینه مضاعفی به مجموعه تحمیل خواهد شد.
معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار همدان بیان کرد: نگاه ما در طرح «ایمینو» استفاده از فناوریهای نوین در حوزههای پیشران نظیر گردشگری، صنعت، کشاورزی و معدن برای ایجاد ارزش افزوده واقعی است.
وی بر اهمیت ایجاد زنجیره ارزش تاکید کرد و افزود: یکی از کارکردهای اصلی این طرح «بههمرسانی» میان شرکتها، سرمایهگذاران، ایدهپردازان و دستگاههای اجرایی است تا با اشتراک منابع و منافع شاهد شکلگیری زنجیرههای ارزش در استان باشیم.
حسینی با اشاره به ظرفیتهای ویژه معدنی همدان، گفت: با توجه به نقش معدن در پیشبرد اقتصاد کشور تمرکز بر هوشمندسازی این حوزه برای افزایش بهرهوری و توسعه هدفمند در اولویت قرار دارد و همدان قصد دارد با اجرای این طرح ضمن ایجاد تحول در استان الگویی قابل تعمیم برای سایر نقاط کشور در زمینه زیستبوم فناوری ارائه دهد.
معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار همدان در پایان با تاکید بر لزوم سنجشپذیر بودن اقدامات، خاطرنشان کرد: برای اجرای طرحها شاخصهای کمی تعریف شده است و انتظار میرود پس از گذشت ۶ ماه خروجی اقدامات با شرایط پیش از اجرای طرح مقایسه شود تا میزان اثربخشی برنامهها در حوزههای فناوری، بهرهوری و سرمایهگذاری بهدقت ارزیابی گردد.
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