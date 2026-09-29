همدان پایلوت کشور در زمینه پایش تصویری معادن است

به گزارش خبرگزاری مهر، مسلم مروجی‌فرد ظهر سه شنبه در مراسم افتتاح مرکز نوآوری معادن و صنایع معدنی همدان راه‌اندازی این مرکز در همدان را یک امتیاز استراتژیک و فرصتی مغتنم برای توسعه اقتصادی و ارتقای رفاه عمومی استان دانست و با تبیین ابعاد راهبردی افتتاح این مرکز، اظهار کرد: همدان با تکیه بر ظرفیت‌های گسترده معدنی و پتانسیل‌های نوآورانه بستری ایده‌آل برای تبدیل شدن به قطب اصلی صنایع معدنی هوشمند در کشور است و استقرار مرکز ایمینو شتاب‌دهنده این مسیر خواهد بود.

وی با اشاره به پیشینه درخشان استان همدان در به‌کارگیری فناوری‌های نوین، افزود: استان همدان هم‌اکنون به عنوان پایلوت کشور در زمینه پایش تصویری معادن شناخته می‌شود و افتتاح مرکز نوآوری مهر تائیدی بر پیشتازی و سرآمدی نخبگان این دیار در سطح ملی است.

مرکز نوآوری معادن و صنایع معدنی ایران خاطرنشان کرد: این مرکز با ایجاد سازوکاری برای تعامل میان بخش‌های دانشگاهی، دولتی و خصوصی نقش کلیدی در انتقال فناوری‌های نوین به بخش معدن و ارتقای سطح دانش‌بنیان بودن معادن ایفا خواهد کرد که تداوم این روند جایگاه همدان را در صدر استان‌های پیشرو کشور تثبیت می‌کند.

مروجی‌فرد همچنین با اشاره به نقش مکمل زیرساخت‌های موجود در استان، یادآور شد: دفتر نمایندگی ایمیدرو در استان همدان پیش از این کمک‌های شایانی در حوزه اکتشافات معدنی ارائه کرده است و اکنون با هم‌افزایی میان زیرساخت‌های موجود و مرکز نوآوری ایمینو همدان وارد مرحله جدیدی از توسعه هوشمند شده است.

وی در پایان تصریح کرد: انتظار می‌رود این هم‌گرایی تکنولوژیک نتایج ملموسی در افزایش بهره‌وری، کاهش خام‌فروشی و پایداری صنایع معدنی منطقه به همراه داشته باشد که در نهایت به رونق اقتصادی استان و اشتغال‌زایی برای نخبگان و کارآفرینان حوزه فناوری منجر خواهد شد.