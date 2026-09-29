سردار رضایی: رضایتمندی مردم اولویت پلیس در شرایط کنونی است

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار قاسم رضایی ظهر سه‌شنبه در کمیسیون عملیات انتظامی در شیراز با تأکید بر نقش پلیس در تأمین امنیت عمومی و داخلی کشور، گفت: سازمان انتظامی امروز مؤثرترین سازمان و تکیه‌گاه دستگاه‌ها در حوزه تأمین امنیت عمومی و داخلی است.

وی با گرامیداشت یاد و خاطره شهدای امنیت، به‌ویژه شهدایی که در راه تأمین امنیت کشور و مردم جان خود را فدا کردند، اظهار کرد: شهدا هیچ‌گاه به دنبال خودتعریفی نبودند، بلکه با خدا معامله کردند و به ندای امام زمان خود لبیک گفتند.

سردار رضایی با بیان اینکه باید از ایثار و گذشت شهدا درس گرفت، افزود: خدمت صادقانه و بی‌منت به مردم، مسیر ادامه راه شهداست و کارکنان انتظامی باید این رویکرد را در انجام مأموریت‌های خود دنبال کنند.

خدمات بی‌منت به مردم در اولویت پلیس

جانشین فرمانده انتظامی کل کشور با تأکید بر ضرورت افزایش رضایتمندی مردم، گفت: خدمات‌دهی بی‌منت به مردم باید سرلوحه اقدامات انتظامی قرار گیرد، چراکه ارائه خدمات بی‌منت و برخورد قاطع با جرائم و ناهنجاری‌های اجتماعی عبادت محسوب می‌شود.

وی خاطرنشان کرد: رضایتمندی مردم و ارائه خدمات مطلوب انتظامی به شهروندان باید در شرایط کنونی و حساس جامعه، در اولویت اقدامات و برنامه‌های پلیس قرار داشته باشد.

پلیس در جنگ از امنیت عمومی دفاع کرد

سردار رضایی با اشاره به مسئولیت پلیس در حوزه امنیت عمومی و داخلی کشور گفت: افتخار می‌کنیم که مسئولیت امنیت عمومی داخلی کشور را بر عهده داریم و در زمان جنگ نیز توانستیم به بهترین نحو ممکن از امنیت عمومی و داخلی کشور دفاع کنیم و در این مسیر شهدایی تقدیم شد.

تأکید بر برنامه‌ریزی برای کاهش سرقت

جانشین فرمانده انتظامی کل کشور در بخش دیگری از سخنان خود بر ضرورت برنامه‌ریزی منسجم برای کاهش سرقت تأکید کرد و گفت: برای کاهش سرقت‌ها باید از ظرفیت همه یگان‌ها و دستگاه‌ها استفاده و برنامه‌ای منسجم و مؤثر تدوین شود.

وی همچنین بر رصد مستمر فضای مجازی تأکید کرد و افزود: با هرگونه اقدامی که امنیت و احساس امنیت مردم را در فضای مجازی برهم می‌زند، باید قاطعانه برخورد شود.

در ابتدای این نشست نیز سردار عزیزاله ملکی، فرمانده انتظامی استان فارس، گزارشی از اقدامات و عملکرد این استان در حوزه‌های تخصصی از جمله کشفیات سرقت و سوخت، مبارزه با مواد مخدر، دستگیری باندهای تبهکار و کلاهبردار، مقابله با اراذل و اوباش و دیگر اقدامات شاخص انتظامی ارائه کرد.