امنیت پایدار اسدآباد در سایه هوشیاری پلیس رقم خورده است

به گزارش خبرگزاری مهر، سلیمان نظری‌دوست ظهر سه شنبه در جلسه هماهنگی گرامیداشت هفته نیروی انتظامی با تبریک پیشاپیش هفته فراجا امنیت را خط قرمز و اولویت نخست مدیریت شهرستان دانست و اظهار کرد: امنیت پایدار کنونی پس از عنایات الهی مرهون جان‌فشانی و مجاهدت شبانه‌روزی پرسنل خدوم و شجاع انتظامی است و تکریم جایگاه این عزیزان وظیفه همگانی به شمار می‌رود.

وی با اشاره به موقعیت جغرافیایی ویژه این شهرستان به عنوان شاهراه مواصلاتی غرب کشور و همجواری با استان‌های کرمانشاه و کردستان، تصریح کرد: در ایام اربعین امسال محور اسدآباد پذیرای تردد بیش از ۲ میلیون زائر از ۱۹ استان کشور بود اما به همت تدابیر مقتدرانه پلیس حتی یک فقره سرقت در ۲۶ موکب مستقر در شهرستان گزارش نشد که این کارنامه افتخارآمیز نشان‌دهنده اشراف و تعهد این مجموعه است.»

فرماندار اسدآباد با یادآوری نقش موثر فراجا در مدیریت بحران‌ها و حوادث گذشته خاطرنشان کرد: در شرایطی که در برخی رویدادهای دی‌ماه مناطقی با خسارت مواجه شدند در اسدآباد با تدبیر انتظامی و هم‌افزایی شورای تامین هیچ‌گونه خسارت جانی یا مالی قابل توجهی نداشتیم.

نظری‌دوست با تاکید بر لزوم هماهنگی کامل همه ادارات با فرماندهی انتظامی در اجرای برنامه‌های هفته فراجا خواستار پشتیبانی لجستیکی دستگاه‌های اجرایی از این نیرو شد و از همکاری شرکت گاز شهرستان به عنوان الگویی موفق تقدیر کرد.

سرهنگ مصیب شاه‌ملکی فرمانده انتظامی شهرستان اسدآباد در ادامه ضمن قدردانی از حمایت‌های فرماندار و اعضای شورای تامین به ارائه گزارشی از دستاوردهای پلیس در زمینه مبارزه با سرقت، قاچاق کالا، مواد مخدر و برخورد با مخلان نظم و امنیت پرداخت.