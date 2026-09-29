کلاس درس عمران دانشگاه خوارزمی در پل B۱ کرج

به گزارش خبرگزاری مهر، دانشجویان مهندسی عمران دانشگاه خوارزمی صبح امروز(۷ مهر) ‌ کلاس درس خود را در مجاورت پل B۱ برگزار کردند. این پل که در مسیر کرج–تهران واقع شده است، نمونه عینی جا دادن دانش بومی در یک ابرپروژه مهندسی است.

این پل بلندترین پل خاورمیانه بود و قرار بود بهار ۱۴۰۵ به بهرداری برسد، اما دشمن آمریکایی و صهیونیستی در روز ۱۳ فروردین ۱۴۰۵ با چند موشک به آن حمله کردند.

در نتیجه حملات، بخش‌هایی از سازه پل آسیب جدی دید و قسمت‌هایی از عرشه و اجزای آن تخریب شد. پل B۱ سازه‌ای نبود که بتوان با تعمیرات سطحی آن را دوباره وارد مدار کرد. ابعاد بزرگ، ارتفاع زیاد نوع سازه و نقش آن در شبکه کنارگذر شمالی باعث شده بود هرگونه تصمیم درباره تعمیر یا تخریب آن نیازمند بررسی‌های تخصصی باشد.

علی قنبری، استاد تمام گروه عمران دانشگاه خوارزمی اظهار کرد: در این پروژه، مهندسان ایرانی به دستاوردهای قابل توجهی دست پیدا کردند؛ به‌گونه‌ای که مهندسان ژاپنی نیز از این پروژه بازدید کردند و نسبت به نحوه اجرای آن ابراز تعجب کردند.