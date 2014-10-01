مهندس ایرانی برنده جایزه بهترین دانشجوی سازه آمریکا تجلیل شد

به گزارش خبرنگار مهر، رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان استان قم شامگاه سه شنبه در مراسم تجلیل از مهدی آرزومندی برنده جایزه بهترین دانشجوی سازه انجمن مهندسین عمران آمریکا در سال 2014 که به همت سازمان نظام مهندسی ساختمان استان قم در تالار شهید آوینی اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی قم برگزار شد، در سخنانی اظهار داشت: برگزاری این مراسم در حقیقت تجلیل از علم و عالم است اما به لحاظ اینکه دکتر آرزومندی؛ عضو سازمان نظام مهندسی ساختمان استان قم است وظیفه ما در خصوص تجلیل از ایشان که توانست این افتخار بزرگ را کسب کند دو چندان شده است.

مهندس سعید خان احمدلو، با بیان اینکه کشور ما در عرصه های مختلف علمی و فناوری در سالهای بعد از انقلاب اسلامی و جنگ تحمیلی رشد روز افزونی داشته و حتی در برخی از رشته ها جزو کشورهای برتر قرار دارد، افزود: خرسندیم که امروز شاهدیم در زمینه مهندسی نیز جوانان ایرانی در عرصه های بین المللی حرفی برای گفتن دارند و کسب جایزه بهترین دانشجوی سازه انجمن مهندسین عمران آمریکا در سال 2014 از سوی دکتر آرزومندی که برای اولین بار یک ایرانی توانست آن را دریافت کند؛ نیز نشان از شایستگی های علمی جوانان این مروز و بوم دارد.

وی ابراز داشت: امیدواریم که مهندسان ما در عرصه های علمی به پیشرفت های خود ادامه دهند و کسب این عنوان از سوی یکی مهندس ایرانی و البته بزرگ شده شهر مقدس قم ، نشان از پتانسیل و توانمندی های خوب مهندسان کشورمان دارد.

وی افزود: کسب این موفقیت از سوی آرزومندی موجب مباهات مهندسان ایرانی و همچنین سازمان نظام مهندسی ساختمان استان قم است که امیدواریم از حضور وی در کمیته پژوهش نظام مهندسی قم به عنوان راهبر در موضوعات پژوهشی و علمی حداکثر استفاده و بهره را ببریم.

عضو هیئت علمی دانشگاه قم نیز در این مراسم اظهار داشت: در سالهای گذشته در سازمان نظام مهندسی گروه کنترل محاسبات تشکیل شد که در این گروه جمعی از مهندسان توانمند و متخصص حضور داشتند که دکتر آرزومندی از جمله این افراد بود.

محمدکاظم بحرانی ابراز داشت: کارهای زیادی در گروه کنترل محاسبات نظام مهندسی قم صورت گرفت که در مجموع باید عنوان کرد که فعالیت های این کمیته در سطح کشور مثال زدنی بود.

آرزومندی فردی با سواد علمی بالا و بسیار توانمند است

عضو هیئت علمی دانشگاه قم ابراز داشت: آرزومندی فردی با سوادعلمی بالا و بسیار توانمند است که در سالهای گذشته توانست در آزمون ورود به حرفه مهندسی رتبه سوم کشوری را اخذ کند که این امر از همان دوره نشان می داد وی در عرصه های علمی فردی بسیار مستعد و دارای قابلیت های فردی است.

وی با بیان اینکه دکتر آرزومندی سالهای تحصیلی خود را در دانشگاه های معتبر ایران پشت سر گذاشت افزود: وی دوره کار‌شناسی خود را در دانشگاه صنعتی امیر کبیر و در رشته عمران _ عمران سپری کرد و دوره کار‌شناسی ارشد را نیز در همین دانشگاه و در رشته عمران، گرایش زلزله به اتمام رساند و برای ادامه تحصیل خود در مقطع دکتری به دانشگاه میزوری آمریکا رفت و تحصیلات خود را در رشته عمران گرایش سازه در این دانشگاه دنبال کرد.

عضو سازمان نظام مهندسی ساختمان استان قم، اضافه کرد: آرزومندی توانست در مدت حضور خود در آمریکا و در دانشگاه میزوری از امکانات و ظرفیت های موجود این دانشگاه حداکثر بهره برداری را انجام دهد و من در جریان تلاش های خستگی ناپذیر وی بودم و باید عنوان کرد که آرزومندی برای رسیدن به این جایگاه سختی های زیادی را متحمل شد.

وی عنوان کرد: امروز در مجموعه سازمان نظام مهندسی ساختمان استان قم، شاهد حضور مهندسان بسیار توانمند و با قابلیت های علمی بالا هستیم که باید قدر آنها را دانست و از تخصص آنان حداکثر بهره برداری را انجام داد.

وی با اشاره به آغاز فعالیت کمیته پژوهش نظام مهندسی قم، از فعالیت های صورت گرفته در طی ماه های اخیر در این کمیته قدردانی کرد و افزود: باید از ظرفیت های دکتر آرزومندی در کمیته پژوهش استفاده کرد و امیدواریم این کمیته در عرصه های پژوهشی و علمی ، فعالیت های موثری صورت دهد و معتقدیم که در یک تشکیلات صنفی و حرفه ای بهتر می توان به امر پژوهش پرداخت تا اینکه بخواهیم این اقدامات را در نهادها و سازمان های دیگر دنبال کنیم و نظام مهندسی هم می تواند در زمینه پژوهش موفق عمل کند.

برنده جایزه بهترین دانشجوی سازه آمریکا نیز در این مراسم با معرفی خود اظهار داشت: دوره کار‌شناسی خود را در دانشگاه صنعتی امیر کبیر و در رشته عمران-عمران در سال 79 و دوره کار‌شناسی ارشد را در همین دانشگاه و در رشته عمران، گرایش زلزله در سال 81 سپری کردم.

دکتر مهدی آرزومندی، ادامه داد: برای ادامه تحصیل خود در مقطع دکتری در سال 88 به دانشگاه میزوری آمریکا رفتم و تحصیلات خود را در رشته عمران گرایش سازه در این دانشگاه دنبال کردم.

عضو سازمان نظام مهندسی ساختمان استان قم، ادامه داد: در سال 2013 دکتری سازه ام را در خصوص عملکرد سازه ای بتن های ویژه، بتن با درصد بالای خاکستربادی و در سال 2014 فوق دکتری سازه خود را در زمینه استفاده از سنگ دانه های بازیافتی از بتن برای بررسی عملکرد سازه ای آن در دانشگاه میزوری آمریکا طی کردم.

وی افزود: در سالهای تحصیلی خود جوایز بسیار دریافت کردم که در سال 2013 رتبه نخست و مدال طلای جهانی نوادا برای برترین مقاله در مهندسی پل و در سال 2014 از سوی انجمن مهندسین عمران آمریکا به عنوان بهترین دانشجوی سازه انتخاب شدم که این عناوین را برای اولین بار یک ایرانی دریافت می کرد.

آرزومندی در خصوص کسب این موفقیت خود اظهار داشت: انجمن مهندسین عمران آمریکا هر ساله جایزه‌ای را برای بر‌ترین دانشجوی مهندسی سازه در نظر می‌گیرد و هر سال یک نفر به عنوان بهترین دانشجوی مهندسی سازه انتخاب می‌شود که البته سال گذشته ۴ نفر و امسال نیز ۵ نفر را به عنوان دانشجوی بر‌تر معرفی کرده است.

وی گفت: طرح تحقیقی پیشنهادی، رزومه علمی دانشجو، انتشار مقالات در ژورنال‌های علمی و معتبر و داشتن تجریه کاری در این رشته از جمله مهم‌ترین معیارهای داوری انتخاب دانشجوی بر‌تر مهندسی سازه است.

دانشجوی برتر دانشگاه میزوری آمریکا، در خصوص طرح پیشنهادی و تحقیقاتی خود اظهار داشت: بتن یکی از پر مصرف ترین محصول دست انسان در جهان است که سیمان اصلی ترین ماده تشکیل دهنده این محصول است.

عضو سازمان نظام مهندسی ساختمان استان قم، افزود: تحقیقات نشان می دهد به ازاری تولید هر کیلوگرم سیمان در حدود یک کیلوگرم دی اکسید کرین تولید می شود که مضر است.

آرزومندی اضافه کرد: یکی از راه های حل این معضل و کاهش تولید گاز دی اکسید کرین ، تولید بتن دوستدار محیط زیست با استفاده از مصالح بازیافتی مانند خاکستر بادی به جای سیمان است که ما در پروژه تحقیقاتی خود این امر را مورد بررسی قرار دادیم.

عضو سازمان نظام مهندسی ساختمان استان قم، ابراز داشت: خاکستر بادی؛ پسماند جزو مصالح زائد در نیروگاه های حرارتی است که آن را دفن می کنند که استفاده از این ماده موجب کاهش هزینه های ساخت بتن خواهد شد.

وی بیان داشت: تحقیقات بسیاری در مورد خواص تازه و سخت شده بتن با خاکستر بادی انجام شده اما مطالعات محدودی در مورد رفتار سازه ای بتن با خاکستر بادی صورت پذیرفته است که مطالعات و تحقیقات آزمایشگاهی ما بر روی بتن با خاکستر بادی در دانشگاه میزوری آمریکا نشان می دهد که بتن با خاکستر بادی عملکرد سازه ای از جمله خمش، برش و طول مهاری به مراتب بهتری در حدود 10 تا 15 درصد نسبت به بتن معمولی است.

دارنده مدال طلای جهانی نوادا ؛ از سازمان نظام مهندسی ساختمان استان قم به منظور برگزاری این مراسم تجلیل، قدردانی کرد و اظهار داشت: امیدوارم که شرایط به گونه ای باشد تا بتوانم در کشور خود فعالیت های علمی و دانشگاهی را ادامه دهم.