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۲۵ شهریور ۱۴۰۵، ۱۸:۰۰

امحاء اگزوزهای ناهنجار بیش از ۱۸۰۰ خودروی توقیفی در استان کرمان

امحاء اگزوزهای ناهنجار بیش از ۱۸۰۰ خودروی توقیفی در استان کرمان

کرمان- رئیس پلیس راهور استان کرمان با اشاره به امحاء اگزوزهای ناهنجار ۱۸۵۰ خودروی توقیفی، از تشدید برخورد با خودروهای متخلف و دارای آلودگی صوتی خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ علی رضایی، بعداز ظهر چهارشنبه به خبرنگاران گفت: متاسفانه گاه و بیگاه شاهد صداهای ناهنجار اگزور برخی خودروها در سطح شهر هستیم که این رفتارهای ناهنجار باعث سلب آسایش مردم و ناراحتی عموم شهروندان به خصوص اقشار حساسی همچون کودکان، افراد سالخورده و افراد بیمار است.

وی این گونه رفتارها را تعرض به حقوق شهروندی و برخورد با آن ها را مطالبه به حق شهروندان برشمرد و افزود: در راستای برخورد با رانندگان متخلفی که با تغییر در ساختار اگزوز و ایجاد صداهای ناهنجار برای مردم ایجاد مزاحمت داشتند از اول سال ۱۸۵۰ دستگاه خودرو در سطح شهر توقیف و حسب دستورات قضایی از یک تا شش ماه توقیف شدند.

رئیس پلیس راهور استان کرمان تصریح کرد: متاسفانه برخی افراد به خصوص قشر جوان تغییر در صدای خودرو و دور دورهای شبانه را اقداماتی کم اهمیت می دانند، اما میزان مزاحمت و سلب آسایش شهروندان به خصوص درساعات پایان شب بسیار زیاد و درخواست های مردمی برای برخورد با اینگونه موارد نیز فراوان گزارش می شود، از این رو این طرح ها با جدیت اجرا خواهند شد.

کد مطلب 6949335

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