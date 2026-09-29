تعهد ۲ میلیارد و ۴۰۰ میلیون تومانی بردسکن برای بازسازی عتبات عالیات

به گزارش خبرنگار مهر، محمد اسماعیل‌نیا ظهر سه شنبه در جلسه برنامه‌ریزی و هماهنگی ستاد عتبات و عالیات شهرستان بردسکن که با حضور اعضای این ستاد در محل سالن جلسات سپاه ناحیه بردسکن برگزار شد، اظهار کرد: تاکنون ۴۰۰ میلیون تومان برای بازسازی عتبات عالیات در شهرستان بردسکن جمع‌آوری شده است.

مسئول ستاد بازسازی عتبات و عالیات بردسکن افزود: با فعال شدن ستادهای فرعی در شهرستان، احتمال جمع‌آوری یک میلیارد تومان دیگر نیز وجود دارد و می‌توان بخش قابل توجهی از تعهد شهرستان را محقق کرد.

وی با اشاره به طرح «نذر درخت پسته» بیان کرد: ستاد آموزش و پرورش شهرستان در این زمینه فعال است و سال گذشته با ارسال بخشنامه به مدارس، ۶۰۰ میلیون تومان جمع‌آوری شد.

اسماعیل‌نیا ادامه داد: امسال نیز انتظار می‌رود با همت و مشارکت مجموعه آموزش و پرورش، مبلغ تعهد شده در این بخش جمع‌آوری شود و این ظرفیت همچنان فعال باشد.

مسئول ستاد بازسازی عتبات و عالیات بردسکن همچنین از برنامه‌ریزی برای فعال شدن ستاد فرعی بازار در شهرستان بردسکن خبر داد و گفت: با فعال شدن این ستاد، ظرفیت بازاریان و اصناف نیز برای مشارکت در بازسازی عتبات عالیات به کار گرفته خواهد شد.