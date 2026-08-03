ردپای اخلاص در مسیر زیارت؛ شکوه حضور مواکب خراسان رضوی در حماسه اربعین

خبرگزاری مهر- گروه استان‌ها، عاطفه وفائیان: اربعین حسینی در خراسان رضوی، جلوه‌ای از حضور گسترده مردم در آیین‌های عاشورایی و بازتابی از پیوند عمیق آنان با فرهنگ مقاومت و ایستادگی است؛ حضوری که در شهرها و روستاها، از مسیرهای پیاده‌روی تا موکب‌های مردمی، رنگ و بوی خدمت و ارادت گرفته است. مردم با فضاسازی شهری، برپایی موکب‌های صلواتی، دسته‌روی و پیاده‌روی جاماندگان، به استقبال اربعین رفته‌اند؛ برنامه‌هایی که در کنار پاسداشت شعائر حسینی، بر مفاهیمی چون مقاومت، خون‌خواهی و وفاداری به آرمان‌های عاشورا تأکید دارد. همزمان، موکب‌های خراسان رضوی در عراق با ارائه خدمات پذیرایی، اسکان، درمانی و فرهنگی، همراه زائران اربعین هستند؛ مردمی که با نان، آب، غذا، امکانات خنک‌کننده و پاسخ‌گویی دینی، بخشی از دشواری‌های مسیر زیارت را برای زائران آسان می‌کنند.

فعالیت ۱۳۶ موکب خراسان رضوی در خدمت‌رسانی به زائران اربعین

حجت‌الاسلام محمود روحانی‌نژاد، مسئول دفتر نمایندگی ولی‌فقیه در ستاد بازسازی و توسعه عتبات عالیات خراسان رضوی، در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: ستاد بازسازی عتبات عالیات خراسان رضوی از آغاز تأسیس این نهاد مردمی به پیشنهاد سردار شهید حاج قاسم سلیمانی، تاکنون بیش از ۱۷ سال سابقه فعالیت دارد و در اجرای پروژه‌های حرم‌های مطهر ائمه اطهار(ع) در عراق نقش‌آفرین بوده است.این ستاد در ساخت صحن و سرای حضرت زهرا(س) در نجف اشرف، حرم مطهر علوی، صحن عقیله بنی‌هاشم(س) در کربلای معلی و سایر بناهای مرتبط با حرم‌های مطهر مشارکت فعال داشته و این اقدامات با مساعدت‌های مردم انجام شده است.

مسئول دفتر نمایندگی ولی‌فقیه در ستاد بازسازی و توسعه عتبات عالیات خراسان رضوی اظهار کرد: امسال ۱۳۶ موکب از خراسان رضوی به همراه امکاناتی مانند نانوایی‌های سیار و ثابت و دستگاه‌های برودتی در عراق مستقر شده‌اند تا خدمات لازم را به زائران حضرت اباعبدالله الحسین(ع) ارائه کنند.

وی ادامه داد: پذیرایی از زائران در قالب توزیع صبحانه، میان‌وعده، ناهار و شام انجام می‌شود و با توجه به گرمای شدید هوا در عراق، تجهیزات برودتی نیز در موکب‌ها پیش‌بینی شده است.

روحانی‌نژاد بیان کرد: موضوع فرهنگی از مهم‌ترین برنامه‌های ستاد در پیاده‌روی اربعین است و با هماهنگی بعثه مقام معظم رهبری در خراسان، برای هر یک از ۱۳۶ موکب، روحانی مستقر اعزام شده است تا به پرسش‌های شرعی زائران پاسخ دهد و خدمات فرهنگی و دینی ارائه کند.

مسئول دفتر نمایندگی ولی‌فقیه در ستاد بازسازی و توسعه عتبات عالیات خراسان رضوی افزود: با همکاری حوزه علمیه خراسان، گروه دیگری از روحانیون نیز برای خدمت‌رسانی در مسیر مشایه اعزام شده‌اند و این افراد در مکان‌هایی مانند مسجد سهله و مسجد کوفه و دیگر محل‌های حضور زائران فعالیت می‌کنند.

وی گفت: موکب‌های ویژه بانوان نیز در مسیر و شهرهای کربلا و نجف برپا شده است تا بانوانی که به‌تنهایی به این سفر آمده‌اند، بتوانند در محیطی امن و ویژه بانوان اسکان پیدا کنند و از خدمات مورد نیاز بهره‌مند شوند.

روحانی‌نژاد اضافه کرد: موکب‌های سلامت و درمان نیز برای پاسخ‌گویی به نیازهای بهداشتی و درمانی زائران اعزام شده‌اند. همچنین کامیون‌ها و تریلرهایی برای انتقال میوه‌های فصل و ارائه خدمات تغذیه‌ای به زائران در نظر گرفته شده است.

مسئول دفتر نمایندگی ولی‌فقیه در ستاد بازسازی و توسعه عتبات عالیات خراسان رضوی با تأکید بر مردمی بودن این حرکت، بیان کرد: همه این خدمات بدون وابستگی به امکانات دولت‌های ایران و عراق و با همت و یاری مردم انجام می‌شود. دولت می‌تواند در زمینه‌هایی مانند تسهیل عبور و مرور در مرزها، امور گذرنامه، حمل‌ونقل و دیگر موارد، نقش تسهیل‌گر داشته باشد، اما ستاد بازسازی عتبات عالیات باید مستقل و مردمی باقی بماند تا جنبه‌های معنوی و اخلاص در این خدمت‌رسانی حفظ شود.

وی افزود: موکب‌های خراسان رضوی در زمان جنگ نیز در زمینه خدمت‌رسانی به آسیب‌دیدگان، آواربرداری، اسکان و تغذیه خانواده‌های آسیب‌دیده فعال بوده‌اند و در مناسبت‌های مختلف نیز با برپایی موکب، به مردم خدمت کرده‌اند.

روحانی‌نژاد اظهار کرد: برای پذیرایی و اسکان برادران و خواهران افغانستانی که از مسیر ایران عازم کربلا هستند، موکب‌هایی در مرز دوغارون ایجاد شده است تا این زائران نیز از خدمات لازم بهره‌مند شوند.

مسئول دفتر نمایندگی ولی‌فقیه در ستاد بازسازی و توسعه عتبات عالیات خراسان رضوی ادامه داد: پس از پایان فعالیت‌های اربعین، همین ۱۳۶ موکب به خراسان رضوی بازمی‌گردند و در شهر مشهد، مبادی ورودی مشهد مقدس و مسیرهای بین‌راهی شهرستان‌ها مستقر می‌شوند تا از زائرانی که برای عزاداری سالروز شهادت امام رضا(ع)، رحلت پیامبر اکرم(ص) و شهادت امام حسن مجتبی(ع) به مشهد سفر می‌کنند، پذیرایی کنند.

برنامه‌های اربعین تربت‌جام با محوریت مقاومت، موکب‌های صلواتی و پیاده‌روی جاماندگان

حجت‌الاسلام علی‌اصغر علی‌پور شیخ‌لو، مدیر اداره تبلیغات اسلامی تربت‌جام در گفتگو با خبرنگار مهر از اجرای مجموعه‌ای از برنامه‌های فرهنگی و مردمی همزمان با اربعین حسینی در این شهرستان خبر داد و اظهار کرد: اقدامات اربعین در تربت‌جام با محوریت ترویج فرهنگ مقاومت، زنده نگه داشتن شعائر حسینی و حضور گسترده مردم برنامه‌ریزی شده است. در همین راستا، فضاسازی شهری با محوریت آیات مقاومت و انتقام انجام شده و در نقاط مختلف شهر از مضامین قرآنی و مفاهیم الهام‌گرفته از مکتب عاشورا استفاده شده است.

مدیر اداره تبلیغات اسلامی تربت‌جام بیان کرد: از جمله این آیات، فراز «إِنَّا مِنَ الْمُجْرِمِینَ مُنتَقِمُونَ» است که در فضاسازی‌ها مورد توجه قرار گرفته و تلاش شده پیام ایستادگی، مقاومت و خونخواهی جبهه حق در فضای عمومی شهر به نمایش گذاشته شود.

وی ادامه داد: همچنین ۱۰ موکب صلواتی در مسیر پیاده‌روی پیش‌بینی و احداث شده است تا به عزاداران و شرکت‌کنندگان در مراسم خدمات‌رسانی کنند.

علیپور شیخلو بیان کرد: در روز و شب اربعین، مراسم دسته‌روی در شهر و نیز در روستاهای شهرستان برگزار می‌شود و مردم مؤمن و عاشورایی منطقه با حضور در این آیین‌ها، ارادت خود را به حضرت اباعبدالله الحسین(ع) و یاران باوفایش ابراز خواهند کرد و مراسم محوری دسته‌روی و پیاده‌روی جاماندگان اربعین نیز به نیت خونخواهی امام شهید و بیعت با مقام معظم رهبری برگزار خواهد شد.

مدیر اداره تبلیغات اسلامی تربت‌جام افزود: این مراسم روز سه‌شنبه ۱۳ مرداد ساعت ۹ صبح از مسجد جامع مهدیه آغاز می‌شود و تا مزار شهدای گمنام ادامه خواهد داشت و شرکت‌کنندگان با در دست داشتن پرچم‌های سرخ انتقام در این مسیر حضور پیدا می‌کنند و در جریان این برنامه‌ها، اطعام ۳ هزار نفر نیز تدارک دیده شده است.

وی گفت: خدمت‌رسانی به زائران باید برای خدا و در راه رضای اهل‌بیت(ع) انجام شود و در این مسیر، خودنمایی، ریا، تظاهر و چشم‌وهم‌چشمی جایی ندارد؛ زیرا تحمل سختی‌های مسیر و گرمای شدید عراق جز با اخلاص و نیت الهی امکان‌پذیر نیست.

برپایی پیاده‌روی جاماندگان اربعین در گناباد

حجت‌الاسلام سید محمود رضوان‌پناه، مدیر اداره تبلیغات اسلامی گناباد در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: خدمت‌رسانی بیش از ۸۰ موکب مردمی در مسیر پیاده‌روی جاماندگان گناباد به سمت کاخک و اعزام مبلغین به عتبات عالیات پیش‌بینی شد.

مدیر اداره تبلیغات اسلامی گناباد گفت: اقدامات اربعین حسینی در دو بخش اصلی برنامه‌ریزی شده است که بخش نخست شامل اعزام مبلغین، ساماندهی پیاده‌روی اربعین در کربلای معلی و هماهنگی با موکب‌های شهرستان در عتبات عالیات است همچنین هماهنگی لازم با طلاب برای اعزام به موکب‌های بین‌راهی انجام شد تا ارائه خدمات به زائران به بهترین شکل ممکن صورت گیرد.

وی تصریح کرد: بخش دوم برنامه‌ها مربوط به جاماندگان اربعین است و این مراسم هر ساله با حضور پرشور مردم از مرکز شهر گناباد به سمت شهر مقدس کاخک در روز اربعین برگزار می‌شود که بیش از ۸۰ موکب فرهنگی، خدماتی و پذیرایی در این مسیر به مردم خدمت‌رسانی می‌کنند و حرکت معنوی مردم در روز اربعین از ساعت پنج صبح آغاز می‌شود و تا بعدازظهر ادامه دارد.

رضوان‌پناه گفت: پیگیری‌های لازم برای پوشش خبری و پخش مستقیم این مراسم بزرگ مردمی از صدا و سیما و رسانه‌های سراسری انجام شده است.

مدیر اداره تبلیغات اسلامی گناباد افزود: با توجه به شهادت قائد عظیم‌الشأن، اهتزاز پرچم‌های خون‌خواهی و پرچم‌های یالثارات الحسین با حضور مردم در مسیر جاماندگان اربعین از اقدامات مهم امسال است.