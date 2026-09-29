به گزارش خبرنگار مهر، ابوالفضل رحمانی ظهر سهشنبه در مراسم اختتامیه جشنواره شهید رجایی استان قزوین اظهار کرد: امروز در واقع جشن خدمت است؛ جشنی که با توجه به شرایط حساس و فشارهای ماههای اخیر، اهمیت آن بیش از گذشته احساس میشود.
وی افزود: یکی از مهمترین دستاوردهای دولت در این دوره آن بود که خدمات عمومی در استان متوقف نشد و بخشهایی مانند آب، برق، گاز، توزیع کالا، امنیت، خدمات بانکی و حوزه سلامت حتی در دشوارترین شرایط نیز با کمترین وقفه به فعالیت خود ادامه دادند.
رئیس سازمان مدیریت و برنامهریزی استان قزوین حفظ پایداری نظام خدمترسانی را از مهمترین اقدامات مجموعه دولت دانست و بیان کرد: بیمارستانها به فعالیت خود ادامه دادند، تأمین نان انجام شد و حملونقل و ارتباطات نیز استمرار داشت.
رحمانی ادامه داد: جشنواره شهید رجایی تنها مراسمی برای تقدیر از دستگاههای برتر نیست، بلکه فرصتی برای نشان دادن مسئولیتپذیری بدنه دولت در دفاع از نظام و استمرار خدمت به مردم است.
ارزیابی عملکرد ۱۱۸ دستگاه اجرایی
وی با تشریح روند ارزیابی عملکرد دستگاههای اجرایی استان گفت: هدف از این ارزیابی صرفاً بررسی عملکرد دستگاهها نبود، بلکه تلاش شد با ایجاد یک مسیر مشخص، الگویی برای ارتقای عملکرد مجموعه اداری استان شکل بگیرد.
رئیس سازمان مدیریت و برنامهریزی استان قزوین افزود: در این فرآیند، ابتدا شاخصهای استانی تدوین شد، سپس ارزیابان آموزش دیدند و پس از آن خودارزیابی دستگاهها انجام گرفت و نتایج در سطح استانداری مورد بررسی قرار گرفت.
وی تصریح کرد: نتایج این ارزیابی در نهایت توسط سازمان اداری و استخدامی کشور نیز مورد تأیید قرار گرفت.
رحمانی گفت: در این دوره عملکرد ۱۱۸ دستگاه اجرایی استان بر اساس هشت محور و ۲۵ شاخص مورد بررسی قرار گرفت و اجرای این فرآیند در مجموع ۱۷ هزار و ۲۸۰ ساعت کار ۷۲ ارزیاب را به خود اختصاص داد.
وی ادامه داد: شاخصهای ارزیابی متناسب با شرایط کشور و وضعیت بحرانی موجود طراحی شده و موضوعاتی همچون مشارکت دستگاهها در نظام تصمیمگیری، ارتقای کارآمدی نظام اداری، اجرای سیاستهای فناوری اطلاعات و تحقق سیاستهای کلی نظام را دربرمیگرفت.
تداوم تولید در شرایط دشوار
رئیس سازمان مدیریت و برنامهریزی استان قزوین در بخش دیگری از سخنان خود به وضعیت فضای کسبوکار استان اشاره کرد و گفت: یکی از شاخصهای مهم در ارزیابی وضعیت استان، میزان تابآوری فضای اقتصادی و کسبوکار است.
رحمانی افزود: در قزوین نه تنها روند تولید متوقف نشد، بلکه سرمایهگذاریهای جدید نیز شکل گرفت و استان با کمترین میزان تعدیل نیروی کارگری مواجه بود.
وی این وضعیت را نشانهای از تابآوری اقتصاد استان دانست و تأکید کرد: استمرار فعالیت واحدهای تولیدی در شرایط دشوار، یکی از نقاط مهم عملکرد استان در این دوره به شمار میرود.
رئیس سازمان مدیریت و برنامهریزی استان قزوین در پایان خاطرنشان کرد: ارزیابی عملکرد دستگاهها باید به اصلاح و بهبود مستمر منجر شود و نباید صرفاً به معرفی دستگاههای برتر محدود بماند.
وی افزود: در کنار موفقیتهای بهدستآمده، در حوزههایی از جمله تابآوری سازمانی همچنان به تلاش بیشتری نیاز داریم و تجلیل از دستگاههای برگزیده باید نقطه پایان یک دوره و آغاز مرحله جدیدی برای ارتقای کیفیت خدمات باشد.
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