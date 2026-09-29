پرهیزکاری: مبارزه با قاچاق کالا نیازمند پیوست فرهنگی است

به گزارش خبرگزاری مهر، شهریار پرهیزکاری در نشست کمیسیون فرهنگی ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز استان قزوین که در ادارهکل فرهنگ و ارشاد اسلامی برگزار شد، با اشاره به شرایط اقتصادی و دشواریهای معیشتی مردم اظهار کرد: جامعه امروز با مسائل و چالشهای اقتصادی مختلفی روبهرو است و در چنین شرایطی باید موضوع قاچاق کالا و ارز را فراتر از یک مسئله اقتصادی مورد توجه قرار داد.
وی افزود: گسترش قاچاق میتواند پیامدهای اجتماعی و فرهنگی مختلفی به دنبال داشته باشد و از این رو مقابله با آن نیازمند نگاهی عمیق، مستمر و مبتنی بر فرهنگسازی است.
رسانه و هنر در مقابله فرهنگی با قاچاق
معاون امور فرهنگی و رسانهای ادارهکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان قزوین با تأکید بر نقش ابزارهای فرهنگی در این زمینه گفت: رسانهها، هنر، آموزش و برنامههای فرهنگی ظرفیتهایی هستند که میتوان از آنها برای افزایش آگاهی عمومی و تبیین پیامدهای قاچاق کالا و ارز استفاده کرد.
پرهیزکاری ادامه داد: رویکرد فرهنگی در این حوزه باید متناسب با واقعیتهای اقتصادی و اجتماعی جامعه طراحی شود تا در کنار افزایش شناخت مردم نسبت به آسیبهای قاچاق، حمایت از تولید داخلی و فرهنگ مصرف مسئولانه نیز تقویت شود.
وی تصریح کرد: فرهنگسازی زمانی میتواند اثرگذاری بیشتری داشته باشد که مخاطب شرایط اقتصادی و اجتماعی خود را در پیامها و برنامههای فرهنگی ببیند و موضوعات مورد توجه نیز بر اساس نیازهای واقعی جامعه انتخاب شوند.
ضرورت هماهنگی دستگاههای اجرایی
پرهیزکاری همچنین همافزایی دستگاههای اجرایی را یکی از الزامات موفقیت برنامههای فرهنگی در حوزه مبارزه با قاچاق دانست و گفت: فعالیتهای فرهنگی زمانی اثربخش خواهد بود که دستگاههای مرتبط، هماهنگ و بر اساس یک برنامه منسجم در این مسیر حرکت کنند.
وی بر استمرار همکاری میان دستگاههای اجرایی تأکید کرد و افزود: هر دستگاه باید ظرفیتها و برنامههای فرهنگی خود را به دبیرخانه کمیسیون ارائه کند تا امکان استفاده بهتر از ظرفیتهای موجود و هماهنگی میان برنامهها فراهم شود.
معاون امور فرهنگی و رسانهای ادارهکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان قزوین خاطرنشان کرد: با ارائه برنامهها و ظرفیتهای دستگاهها به دبیرخانه، میتوان اقدامات پیشبینیشده را با هماهنگی بیشتر، هدفمندتر و در راستای اولویتهای فرهنگی مبارزه با قاچاق دنبال کرد.
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