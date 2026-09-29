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۷ مهر ۱۴۰۵، ۱۴:۳۰

پرونده عاملان شهادت مامور فراجا در زنجان با فوریت رسیدگی می‌شود

پرونده عاملان شهادت مامور فراجا در زنجان با فوریت رسیدگی می‌شود

زنجان - رئیس کل دادگستری استان زنجان گفت: پرونده عاملان شهادت مجید بهرامی از ماموران فراجا با فوریت رسیدگی و با عاملان برخورد قاطع خواهد شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، محبوب افراسیاب روز سه شنبه در دیدار با سردار مرتضی عباسی، فرمانده فراجای استان ضمن تبریک و تسلیت شهادت سرهنگ بهرامی در مبارزه با قاچاق، افزود: دستگاه قضایی در راستای انجام وظایف، ماموریت‌ها و برقراری نظم امنیت از فراجا حمایت خواهد کرد.

افراسیاب اظهار داشت: ماموران جان برکف فراجا که به صورت شبانه روزی در راستای برقراری نظم و امنیت به نظام و مردم صادقانه خدمت می کنند نیازمند حمایت و پشتیانی همه جانبه قضایی هستند.

رئیس کل دادگستری استان زنجان اضافه کرد: به دادستان عمومی و انقلاب زنجان تاکید کرده ایم که با فوریت و دقت پرونده عاملان شهادت سرهنگ مجید بهرامی را رسیدگی کرده و با عاملان برخورد قانونی داشته باشند.

سروان مجید بهرامی رئیس پلیس آگاهی فرماندهی انتظامی شهرستان ایجرود روز دوم مهر حین انجام ماموریت و در راه مبارزه با قاچاق کالا و ارز به شهادت رسید.

کد مطلب 6962545

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