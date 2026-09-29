امام جمعه شویشه: پیام شهدا حفظ وحدت و ادامه راه ایثار است

به گزارش خبرنگار مهر، ماموستا امیر امجدی عصر سه‌شنبه در دومین اجلاسیه شهدای شهرستان ترکمن اظهار کرد: شهدا پیام روشنی برای جامعه دارند و آن، حفظ وحدت، همبستگی و ادامه دادن راه آنان است.

وی با اشاره به جایگاه شهدا در قرآن کریم افزود: شهدا زنده‌اند و امنیت و آرامشی که امروز در جامعه وجود دارد، به برکت ایثار و فداکاری آنان است؛ بنابراین بزرگداشت شهدا تنها برگزاری مراسم نیست، بلکه باید پیام و آرمان‌های آنان در زندگی مردم جاری شود.

امام جمعه شویشه کردستان با تأکید بر اینکه دوست داشتن شهدا باید به عمل تبدیل شود، گفت: مهم این نیست که تنها شهدا را دوست داشته باشیم، بلکه باید ببینیم تا چه اندازه آرمان‌ها، ارزش‌ها و مسیر آنان را در زندگی خود دنبال می‌کنیم.

امجدی در ادامه، وحدت را یکی از مهم‌ترین پیام‌های شهدا دانست و اظهار کرد: وحدت مسلمانان و همبستگی مردم، از عوامل مهم ایستادگی در برابر دشمنان است و نباید اختلافات فرعی و فقهی موجب ایجاد تفرقه میان مسلمانان شود.

وی با تأکید بر ضرورت تقویت وحدت میان شیعه و سنی خاطرنشان کرد: اصحاب پیامبر(ص) و اهل بیت(ع) باید نماد وحدت باشند و اختلافات نباید به عاملی برای ایجاد فاصله میان مسلمانان تبدیل شود.

امام جمعه شویشه کردستان همچنین با اشاره به تأکید علما و مراجع بر پرهیز از توهین به مقدسات مذاهب اسلامی گفت: سخنان مراجع و علمای دینی در زمینه حفظ حرمت مقدسات مسلمانان باید مورد توجه قرار گیرد.

امجدی گفت: امید است برگزاری اجلاسیه‌های شهدا موجب تقویت وحدت، ترویج فرهنگ ایثار و شهادت و حرکت جامعه در مسیر آرمان‌های شهدا شود.