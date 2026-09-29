به گزارش خبرنگار مهر، حشمت رضایی بعدازظهر سهشنبه در جلسه کارگروه پدافند غیرعامل شهرستان گیلانغرب، بر ضرورت افزایش آمادگی دستگاههای اجرایی برای مواجهه با شرایط اضطراری و استمرار خدمترسانی به مردم تأکید کرد.
وی پدافند غیرعامل را مجموعهای از اقدامات پیشگیرانه برای کاهش آسیبپذیری و افزایش آمادگی دستگاهها دانست و اظهار کرد: الزامات پدافند غیرعامل باید از سطح برنامهریزی فراتر رفته و بهصورت عملیاتی در دستور کار دستگاههای اجرایی قرار گیرد.
فرماندار گیلانغرب ارزیابی مستمر میزان آمادگی دستگاهها را ضروری دانست و افزود: عملکرد و آمادگی دستگاههای اجرایی باید بر اساس شاخصهای پدافند غیرعامل بررسی شود و پس از شناسایی نواقص، برنامه مشخصی برای رفع آنها تدوین و اجرا شود.
رضایی همچنین بر ضرورت تقویت زیرساختهای پشتیبان دستگاههای اجرایی تأکید کرد و گفت: پیشبینی برق اضطراری، ذخیرهسازی آب و استفاده از ظرفیتهای جایگزین انرژی از اقداماتی است که میتواند هنگام بروز اختلال، استمرار فعالیت دستگاهها و ارائه خدمات را تضمین کند.
وی با اشاره به اهمیت تداوم خدمات ضروری خاطرنشان کرد: واحدهای خدماتی نیز باید به امکانات پشتیبان از جمله مخازن ذخیره آب، برق اضطراری و امکان استفاده از سوخت جایگزین مجهز باشند تا در شرایط اضطراری، روند خدمترسانی به مردم متوقف نشود.
فرماندار گیلانغرب پشتیبانگیری از اطلاعات دستگاهها را از دیگر الزامات مورد توجه در شرایط بحران برشمرد و تصریح کرد: اطلاعات و دادههای مورد نیاز برای ارائه خدمات باید دارای نسخههای پشتیبان باشند تا در صورت بروز مشکل، دسترسی مجدد به اطلاعات و ادامه فعالیت دستگاهها امکانپذیر باشد.
رضایی استفاده از فناوریهای نوین در پایش و کنترل فعالیت دستگاهها را نیز مورد تأکید قرار داد و گفت: دستگاههای اجرایی باید متناسب با نیازهای خود از ظرفیت سامانههای پایش و کنترل برای نظارت دقیقتر بر روند فعالیتها استفاده کنند.
وی آموزش را یکی دیگر از ارکان افزایش آمادگی در برابر شرایط اضطراری دانست و افزود: برگزاری دورههای آموزشی پدافند غیرعامل برای کارکنان دستگاههای اجرایی و دانشآموزان میتواند به ارتقای آمادگی عمومی و افزایش توان مواجهه با شرایط اضطراری کمک کند.
فرماندار گیلانغرب در پایان بر همکاری و هماهنگی میان دستگاههای اجرایی برای اجرای الزامات پدافند غیرعامل تأکید کرد و گفت: هدف از اجرای این اقدامات، افزایش تابآوری دستگاهها و فراهم کردن شرایط لازم برای تداوم ارائه خدمات ضروری به مردم در وضعیتهای مختلف است.
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