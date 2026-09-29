دامپزشکی بر کیفیت و سلامت شیر تولیدی در استان بوشهر نظارت مستمر دارد

فرزانه افری در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: ادارهکل دامپزشکی استان بوشهر در راستای نظارت مستمر بر استانداردهای بهداشتی تولیدات دامی، طی فصل تابستان برنامه پایش جامع شیر را در سطح گاوداریهای استان به اجرا درآورد.
وی افزود: در این طرح، ۴۳ نمونه شیر منتخب از گاوداریهای مختلف استان در دو محور اصلی شامل ارزیابی بار میکروبی بهمنظور بررسی بهداشت فرآیند تولید و نگهداری شیر و همچنین شناسایی تقلبات احتمالی با هدف صیانت از حقوق مصرفکنندگان مورد آزمایش قرار گرفت.
رئیس اداره تشخیص و درمان ادارهکل دامپزشکی استان بوشهر تصریح کرد: در مجموع ۱۹۳ آزمون تخصصی در آزمایشگاههای مربوطه بر روی این نمونهها انجام شد تا از انطباق شیر تولیدی با استانداردهای ملی و الزامات بهداشتی اطمینان حاصل شود.
افری با اشاره به اهمیت استمرار این پایشها خاطرنشان کرد: این اقدامات در چارچوب برنامههای پیشگیرانه سازمان دامپزشکی کشور برای کنترل بیماریهای مشترک بین انسان و دام و مقابله با هرگونه تخلف در زنجیره تولید شیر انجام شده و نقش مهمی در تضمین سلامت فرآوردههای لبنی و حفظ سلامت جامعه دارد.
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