به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ حسین انوری شامگاه سه شنبه در یادواره شهدای شهرستان بویراحمد که با حضور خانواده‌های معظم شهدا، ایثارگران، رزمندگان و اقشار مختلف مردم در یاسوج برگزار شد، با گرامیداشت یاد و خاطره شهدای انقلاب اسلامی و دفاع مقدس، اظهار کرد: امشب در اجلاسیه بیش از ۶۵۰ شهید والامقام شهرستان بویراحمد در خیابان جمهوری اسلامی گرد هم آمده‌ایم تا یاد و نام شهدا را گرامی بداریم.

وی با اشاره به حضور مردم یاسوج در برنامه‌های گرامیداشت و خونخواهی شهدای اخیر، افزود: مردم عزیز شهر یاسوج در روزها و شب‌های گذشته با حضور خود در خیابان جمهوری اسلامی، ضمن اعلام وفاداری به نظام اسلامی، با رهبر معظم انقلاب تجدید بیعت کردند.

فرمانده ناحیه مقاومت بسیج انصارالحسین(ع) بویراحمد با قدردانی از حضور خانواده شهدا، جانبازان، آزادگان، ایثارگران، رزمندگان هشت سال دفاع مقدس و رزمندگان جنگ‌های اخیر، تصریح کرد: حضور نیروهای نظامی و انتظامی، گردان‌های امنیتی امام علی(ع)، گردان‌های بیت‌المقدس، گردان‌های رزمی و شهید سلیمانی، گروه‌های مختلف مردمی و اصحاب رسانه در این مراسم، نشان‌دهنده زنده بودن فرهنگ ایثار و شهادت در جامعه است.

وی با بیان اینکه شهدا سرمایه اصلی عزت و اقتدار جمهوری اسلامی هستند، گفت: اگر امروز نظام جمهوری اسلامی در سطح جهان عزت و آبرو دارد و حرفی برای گفتن دارد، این عزت به برکت خون شهدا و ایستادگی ملت ایران به دست آمده است.

سرهنگ انوری با اشاره به هزینه‌های سنگین ملت ایران در مسیر دفاع از کشور و انقلاب، افزود: در دوران هشت سال دفاع مقدس بیش از ۲۱۸ هزار شهید تقدیم نظام و انقلاب شد و در جنگ‌های اخیر نیز شمار زیادی از مردم، جوانان، فرماندهان، دانش‌آموزان و دیگر اقشار جامعه به شهادت رسیدند.

وی ادامه داد: دشمن در کنار اقدامات نظامی و فشارهای مختلف، به دنبال نفوذ در اراده‌ها و باورهای مردم نیز بوده است، اما تاکنون نتوانسته به هدف خود دست پیدا کند.

فرمانده ناحیه مقاومت بسیج انصارالحسین(ع) بویراحمد با بیان اینکه دشمن بیش از هر زمان دیگری به دنبال تضعیف نظام جمهوری اسلامی است، تأکید کرد: مردم ایران اسلامی هرگز زیر بار ظلم و ستم نخواهند رفت و اجازه نخواهند داد دشمن اراده خود را بر ملت تحمیل کند.

وی ایجاد اختلاف و دوگانگی میان مردم را یکی از محورهای مورد توجه دشمن دانست و گفت: دشمن تلاش می‌کند میان مردم تفرقه ایجاد کند و از اختلافات داخلی برای پیشبرد اهداف خود بهره بگیرد.

سرهنگ انوری افزود: اگر مردم در کنار یکدیگر باشند و استحکام و وحدت لازم را حفظ کنند، دشمن هرگز به اهداف خود نخواهد رسید و آرزوی ایجاد شکاف در جامعه را با خود به گور خواهد برد.

فرمانده ناحیه مقاومت بسیج انصارالحسین(ع) بویراحمد با تأکید بر ضرورت حفظ وحدت در شرایط کنونی، بیان کرد: ممکن است عملکرد برخی مسئولان و مدیران در مقاطعی مورد نقد باشد، اما در شرایطی که کشور با تهدیدها و فشارهای مختلف مواجه است، حفظ وحدت و انسجام ملی اهمیت ویژه‌ای دارد.

سرهنگ انوری تصریح کرد: همه باید مراقب باشیم که رفتار و گفتار ما به گونه‌ای نباشد که دشمن بتواند از آن سوءاستفاده کند؛ نباید با اقدامات خود آب به آسیاب دشمن بریزیم و زمینه تحقق اهداف آنان را فراهم کنیم.

وی با اشاره به تأکید شهدا بر حفظ عزت و اقتدار کشور، گفت: شهدا جان خود را فدا کردند تا عزت و اقتدار نظام اسلامی حفظ شود و امروز نیز وظیفه ماست که با تکیه بر وصیت شهدا در مسیر حفظ این دستاوردها حرکت کنیم.

فرمانده ناحیه مقاومت بسیج انصارالحسین(ع) بویراحمد همچنین بر ضرورت تبعیت از رهنمودهای رهبر معظم انقلاب تأکید کرد و افزود: همه باید پشت سر ولایت حرکت کنیم و گوش به فرمان رهبر معظم انقلاب و مسئولان دلسوز نظام و انقلاب باشیم.

سرهنگ انوری ادامه داد: دشمن به دنبال استفاده از عوامل نفوذی و ایجاد فتنه‌های داخلی است، اما ملت ایران اجازه نخواهد داد فتنه‌ها و توطئه‌ها به هدف برسد.

وی با تأکید بر نقش مردم در خنثی‌سازی توطئه‌ها اظهار کرد: مردم ایران اسلامی در مقاطع مختلف نشان داده‌اند که در برابر فتنه و توطئه دشمن هوشیار هستند و اجازه نخواهند داد دشمن به اهداف خود دست پیدا کند.

فرمانده ناحیه مقاومت بسیج انصارالحسین(ع) بویراحمد در پایان با گرامیداشت یاد شهدای شهرستان بویراحمد، بر تداوم راه شهدا و حفظ وحدت و انسجام مردم تأکید کرد.