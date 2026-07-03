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۱۲ تیر ۱۴۰۵، ۱۱:۱۲

ثبت بیشترین حوادث رانندگی بابل در ۳ محور اصلی

ثبت بیشترین حوادث رانندگی بابل در ۳ محور اصلی

بابل- رئیس اورژانس بابل با اشاره به تحلیل مأموریت‌های امدادی سه‌ماهه نخست سال جاری، از شناسایی پرترددترین و حادثه‌خیزترین محورهای برون‌شهری و معابر شهری این شهرستان خبر داد.

ابوالقاسم لعلی در گفت وگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه بررسی آمار مأموریت‌های اورژانس می‌تواند مبنای مناسبی برای شناسایی نقاط پرخطر باشد، اظهار کرد: تصادفات جاده‌ای معمولاً حاصل مجموعه‌ای از عوامل انسانی، شرایط محیطی و وضعیت ایمنی وسایل نقلیه است و برای کاهش سوانح باید هر سه بخش به صورت همزمان مورد توجه قرار گیرند.

وی با اشاره به عوامل انسانی مؤثر در بروز تصادفات افزود: بی‌توجهی به قوانین رانندگی، رفتارهای پرخطر، نداشتن مهارت کافی، مشکلات جسمی و روانی رانندگان و استفاده نکردن از تجهیزات ایمنی مانند کمربند و کلاه ایمنی از مهم‌ترین دلایل وقوع حوادث رانندگی است.

رئیس اورژانس بابل ادامه داد: وضعیت نامناسب برخی مسیرها نیز در افزایش تصادفات نقش دارد؛ عرض کم جاده، نبود شانه ایمن، پیچ‌های خطرناک، کمبود روشنایی، نبود علائم هشداردهنده، شرایط نامساعد جوی و موانع حاشیه راه از جمله عواملی هستند که احتمال وقوع حادثه را افزایش می‌دهند.

وی نقص فنی و فرسودگی خودروها را نیز از دیگر عوامل مؤثر در بروز سوانح دانست و گفت: با افزایش تردد خودروها در سال‌های اخیر، شناسایی و اصلاح نقاط حادثه‌خیز بیش از گذشته اهمیت پیدا کرده است.

لعلی با تشریح نتایج بررسی مأموریت‌های اورژانس در سه‌ماهه نخست سال ۱۴۰۵ اظهار کرد: جاده شهید صالحی با ثبت ۱۷۶ مأموریت مرتبط با تصادفات، بیشترین آمار حوادث رانندگی شهرستان را به خود اختصاص داده است.

وی افزود: محور گنج‌افروز تا سه‌راه شیردارکلا با ۱۳۶ مأموریت و جاده جدید بابل ـ آمل با ۱۰۰ مأموریت، در رتبه‌های بعدی محورهای حادثه‌خیز شهرستان قرار دارند.

رئیس اورژانس بابل همچنین به وضعیت معابر شهری اشاره کرد و گفت: در محدوده شهری، مسیر میدان ولایت تا ترمینال موزیرج با ثبت ۸۰ مأموریت، شهر امیرکلا با ۶۱ مأموریت و محور خیابان کشاورز تا ابتدای سیاه‌کلامحله با ۶۰ مأموریت، بیشترین فراوانی حوادث ترافیکی را در سه ماه نخست امسال داشته‌اند.

وی تأکید کرد: کاهش آمار تصادفات تنها با اصلاح زیرساخت‌های جاده‌ای محقق نمی‌شود و رعایت قوانین راهنمایی و رانندگی، ارتقای فرهنگ ترافیکی، ایمن‌سازی خودروها و رفع نواقص معابر، لازمه کاهش تلفات و مصدومان حوادث رانندگی است.

کد مطلب 6877990

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