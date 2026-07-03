ثبت بیشترین حوادث رانندگی بابل در ۳ محور اصلی

ابوالقاسم لعلی در گفت وگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه بررسی آمار مأموریت‌های اورژانس می‌تواند مبنای مناسبی برای شناسایی نقاط پرخطر باشد، اظهار کرد: تصادفات جاده‌ای معمولاً حاصل مجموعه‌ای از عوامل انسانی، شرایط محیطی و وضعیت ایمنی وسایل نقلیه است و برای کاهش سوانح باید هر سه بخش به صورت همزمان مورد توجه قرار گیرند.

وی با اشاره به عوامل انسانی مؤثر در بروز تصادفات افزود: بی‌توجهی به قوانین رانندگی، رفتارهای پرخطر، نداشتن مهارت کافی، مشکلات جسمی و روانی رانندگان و استفاده نکردن از تجهیزات ایمنی مانند کمربند و کلاه ایمنی از مهم‌ترین دلایل وقوع حوادث رانندگی است.

رئیس اورژانس بابل ادامه داد: وضعیت نامناسب برخی مسیرها نیز در افزایش تصادفات نقش دارد؛ عرض کم جاده، نبود شانه ایمن، پیچ‌های خطرناک، کمبود روشنایی، نبود علائم هشداردهنده، شرایط نامساعد جوی و موانع حاشیه راه از جمله عواملی هستند که احتمال وقوع حادثه را افزایش می‌دهند.

وی نقص فنی و فرسودگی خودروها را نیز از دیگر عوامل مؤثر در بروز سوانح دانست و گفت: با افزایش تردد خودروها در سال‌های اخیر، شناسایی و اصلاح نقاط حادثه‌خیز بیش از گذشته اهمیت پیدا کرده است.

لعلی با تشریح نتایج بررسی مأموریت‌های اورژانس در سه‌ماهه نخست سال ۱۴۰۵ اظهار کرد: جاده شهید صالحی با ثبت ۱۷۶ مأموریت مرتبط با تصادفات، بیشترین آمار حوادث رانندگی شهرستان را به خود اختصاص داده است.

وی افزود: محور گنج‌افروز تا سه‌راه شیردارکلا با ۱۳۶ مأموریت و جاده جدید بابل ـ آمل با ۱۰۰ مأموریت، در رتبه‌های بعدی محورهای حادثه‌خیز شهرستان قرار دارند.

رئیس اورژانس بابل همچنین به وضعیت معابر شهری اشاره کرد و گفت: در محدوده شهری، مسیر میدان ولایت تا ترمینال موزیرج با ثبت ۸۰ مأموریت، شهر امیرکلا با ۶۱ مأموریت و محور خیابان کشاورز تا ابتدای سیاه‌کلامحله با ۶۰ مأموریت، بیشترین فراوانی حوادث ترافیکی را در سه ماه نخست امسال داشته‌اند.

وی تأکید کرد: کاهش آمار تصادفات تنها با اصلاح زیرساخت‌های جاده‌ای محقق نمی‌شود و رعایت قوانین راهنمایی و رانندگی، ارتقای فرهنگ ترافیکی، ایمن‌سازی خودروها و رفع نواقص معابر، لازمه کاهش تلفات و مصدومان حوادث رانندگی است.