پایان کار با یک مدال«سنگین»؛ تک طلایی که روی سینه میرزازاده درخشید

به گزارش خبرنگار مهر، بیستمین دوره بازی‌های آسیایی امروز (چهارشنبه ۸ مهر) با برگزاری رقابت های ورزشکاران رشته های مختلف در قالب روز یازدهم پیگیری می شود.

گلف، تیراندازی تراپ، کشتی فرنگی، سنگنوردی، والیبال ساحلی، تنیس، پدل، جودو، شیرجه و قایقرانی بادبانی رشته هایی هستند که ورزشکاران ایران در آنها به رقابت با حریفان شان از دیگر کشورها می پردازند.

کاروان ایران در حالی روز یازدهم بازی های آسیایی را آغاز می کند که در پایان روز دهم با ۶ مدال (۲ طلا، یک نقره و ۳ برنزی) که به دست آورد مجموع مدال های خود را به ۳۸ مدال رساند و اینگونه با ۱۰ طلا، ۱۶ نقره و ۱۲ برنز و جایگاه هفتمی روز دهم را به پایان رساند و وارد روز یازدهم شد.

در جریان روز دهم بازی های آسیایی پرونده ورزشکاران کشورمان در برخی رشته ها مانند والیبال ساحلی و شیرجه، پدل زنان و تیراندازی بدون مدال بسته شد. نمایندگان جودو در روز نخست رقابت های شان نتیجه ای کسب نکردند و دو فرنگی کار هم در آغاز مسابقات کشتی فرنگی حذف شدند اما امین میرزازاده به طلای سنگین وزن دست یافت. این تنها طلای کشتی فرنگی و کاروان ایران در روز دهم بازی های آسیایی بود که مجموع مدال ها را به ۳۹ مدال شامل ۱۱ طلا، ۱۶ نقره و ۱۲ برنز رساند.

نتیجه عملکرد ورزشکاران ایران در روز یازدهم بازی های آسیایی به این شرح است:

بسته شدن پرونده شیرجه با دهمی محمد مقدسی

در پایان مرحله مقدماتی شیرجه از سکوی ۱۰ متر، محمد مقدسی با کسب امتیاز ۲۴۱.۷۰ در جایگاه دهم قرار گرفت و راهی فینال شد. در مرحله نهایی هم مقدسی با کسب امتیاز ۲۴۷.۹۰ در جایگاه دهم قرار گرفت تا پرونده رقابت‌های شیرجه ایران در این دوره از بازی‌ها بسته شود.

پایان راند نخست گلف مردان؛ کرمپور در جایگاه مشترک ۶۲ ایستاد

سجاد کرمپور گلفر ایران در بیستمین دوره بازی‌های آسیایی، در پایان راند نخست رقابت‌های انفرادی گلف مردان در پایان ۱۸ حفره، با ثبت اسکور ۹۳ (۲۳ ضربه بالاتر از پار) در جایگاه مشترک ۶۲ جدول قرار گرفت.

میرزازاده قهرمان سنگین وزن کشتی فرنگی رسید

در وزن ۱۳۰ کیلوگرم، امین میرزازاده پس از استراحت در دور نخست، در دور دوم، با نتیجه ۷ بر صفر مورات بوتویف از قرقیزستان را مغلوب کرد و به نیمه نهایی راه پیدا کرد. وی در این مرحله به مصاف برنده کشتی‌گیری از چین رفت که با نتیجه یک بر یک مقابل منگ از چین پیروز میدان شد و به فینال راه پیدا کرد. میرزازاده در فینال حریف ازبکستانی را شکست دهد و قهرمان شد.

پایان راند نخست گلف زنان؛ شهرکی چهلم شد

نازنین شهرکی گلفر ایران در بیستمین دوره بازی‌های آسیایی، راند نخست رقابت‌های انفرادی گلف زنان را با ثبت اسکور ۸۵ به پایان رساند و در جایگاه چهلم جدول قرار گرفت.

پیروزی برابر هنگ‌کنگ مردان

تیم دو نفره مردان ایران متشکل از حامی گلستان و آریا روغنی در دور دوم رقابت‌های پدل بازی‌های آسیایی ناگویا برابر هنگ‌کنگ به پیروزی رسید. نمایندگان ایران در این دیدار هنگ‌کنگ را در دو ست متوالی و با نتایج ۶ بر یک و ۶ بر صفر شکست دادند.

تیم پدل زنان حذف شد

تیم پدل زنان با ترکیب صبا نجفی‌دهقلی و ندا محمدتقی‌پور با پیروزی ۲ بر یک برابر مالزی به مرحله یک چهارم راه یافتند. این در تیم در این مرحله برابر اندونزی ۲ به صفر شکست خورد و از دور رقابت ها کنار رفت.

پایان کار بدون مدال تیراندازان ایران در تراپ میکس

تیم تراپ میکس ایران با ترکیب محمد بیرانوند و مرضیه پرورش‌نیا به فینال بازی‌های آسیایی صعود کرد. تیم تراپ ایران در پایان مرحله مقدماتی این مسابقات با ۱۳۸ امتیاز پس از چین و قطر در جایگاه سوم قرار گرفت. در فینال این رقابت ها، تیم ایران در جدال با چین، قطر و هند در رده چهارم ایستاد و از کسب مدال باز ماند.



علیپور به مرحله حذفی راه یافت

رضا علیپور در پایان مرحله مقدماتی رقابت های سنگنوردی ماده سرعت، با ثبت زمان ۵.۰۷ ثانیه در جایگاه قرار گرفت و به جمع ۱۶ نفر برتر جدول حذفی راه یافت.

دومین فرنگی کار هم باخت



در ادامه مسابقات کشتی فرنگی و در وزن ۸۷ کیلوگرم، غلامرضا فرخی در دور نخست با نتیجه ۶ بر ۶ مغلوب شمیل اوژایف از قزاقستان شد و با توجه به باخت این کشتی گیر در مرحله نیمه نهایی مقابل حریفی از قرقیزستان، فرخی هم از دور رقابت ها کنار رفت.

محمدجواد رضایی از کشتی فرنگی حذف شد

محمدجواد رضایی در وزن ۶۷کیلوگرم کشتی فرنگی، در دور نخست با نتیجه ۱۴ بر ۵ مغلوب میرژان شرماخانبت از قزاقستان شد. این کشتی‌گیر قزاقستانی در مرحله نیمه نهایی برابر حریف ژاپنی خود شکست خورد و با توجه به عدم صعودش به فینال، محمدجواد رضایی شانس کسب مدال برنز را هم از دست داد و حذف شد.

پایان کار جودو در روز نخست

در ادامه مسابقات جودو، ابوالفضل محمودی ملی‌پوش وزن ۶۶-کیلوگرم جودو در نخستین مبارزه خود برابر کیم چانگ یون از کره جنوبی نتیجه را واگذار و از ادامه مسابقات کنار رفت. در این مبارزه حریف کره‌ای با هانسوکو (سه اخطار و اخراج) نتیجه را به سود خود تمام کرد. با حذف محمودی، پرونده جودو در روز نخست بسته شد.

حذف تیم دو نفره تنیس زنان

ماندگار فرزامی و مشکات‌الزهرا صفی در رقابت‌های دونفره تنیس زنان مقابل موموکو کوبوری و آیانو شیمیزو از ژاپن هر دو ست را با نتیجه ۶ بر صفر واگذار کرد.

حذف دختر سنگنورد ایران

در جریان رقابت های سنگ نوردی بازی‌های آسیایی و در دور مقدماتی ماده بولدرینگ بانوان ۱۴ نفر به رقابت پرداختند که سارینا غفاری نماینده ایران با ثبت امتیاز ۶۹.۲ در پایان تلاش خود روی چهار دیواره در جایگاه نهم قرار گرفت و از صعود به فینال بازماند.

پرونده والیبال ساحلی ایران بسته شد

تیم ملی والیبال ساحلی ایران با ترکیب عباس پورعسگری-علیرضا آقاجانی در مرحله یک چهارم نهایی نتیجه را ۲ به صفر به قطر مدافع عنوان قهرمانی واگذار کرد و حذف شد.

آغاز به کار جودو با حذف زودهنگام مهسا شکیبایی

در آغاز رقابت های جودو، مهسا شکیبایی به مصاف حریفی از تاجیکستان رفت. او با ایپون برابر این حریف تاجیکستانی شکست خورد و از دور مسابقات کنار رفت.

مجموع مدال های کاروان ایران تا به این لحظه به این شرح است:

مدال طلا

* مرتضی نعمتی (وزن ۷۵ کیلوگرم کاراته)

* محمود نعمتی (وزن ۸۴+ کیلوگرم کاراته)

* تیم فوتبال الکترونیک

* فاطمه مجلل (روئینگ سبک وزن)

* تیم روئینگ ۲ نفره سبک وزن زنان (زارعی و نوروزی)

* سهیل موسوی (ووشو)

* محمدرضا طیبی (پرتاب وزنه)

* علی عالی پور (وزنه برداری)

* مجید وحید بریمانلو (کوراش)

*علی داوودی( وزنه‌برداری)

* امین میرزازاده (کشتی فرنگی)

مدال نقره

* تیم کاتا بانوان

* فاطمه زهرا سعید آبادی (وزن ۵۵- کاراته)

* علی اصغر آسیا بری (۸۴- کیلوگرم کاراته)

* سوگند سینکایی (ووشو)

* شجاع پناهی (ووشو)

* عرفان محرمی (ووشو)

* تیم روئینگ ۴ نفره زنان

* تیم روئینگ ۲ نفره سنگین وزن زنان (زارعی و نوروزی)

* امیرحسین محمودپور (روئینگ تک نفره سبک وزن)

* آرمان خدایی (خرک حلقه)

* مهدی الفتی (پرش خرک)

* تیم ملی کبدی زنان

* تیم ملی کبدی مردان

* زهرا زارعی (دو ۴۰۰ متر)

* رضا احمدزاده (کوراش)

* علی امیریان (دو ۸۰۰ متر)

مدال برنز

* تیم ملی بسکتبال

* علی پاکدامن

* فاطمه مجلل (روئینگ سنگین وزن)

*صادق صمیمی (پرتاب دیسک)

* تیم کایاک ۵۰۰ متر مردان

* تیم میکس تپانچه

* بسکتبال سه نفره مردان

* ریحانه کریمی (وزنه برداری)

*نوشاد عالمیان (تنیس روی میز)

* مهسا بهشتی (وزنه برداری)

* فاطمه برمکی (کوراش)

* امیر اسماعیلی (بوکس)