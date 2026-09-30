خبرگزاری مهر-گروه استان‌ها؛ انتشار ویدئویی از ورود جریان پساب به زاینده‌رود در محدوده شهرستان سامان، بار دیگر موضوع مدیریت فاضلاب در روستاهای حاشیه این رودخانه را به یکی از مسائل محیط‌زیستی چهارمحال‌وبختیاری تبدیل کرده است؛ ویدئویی که اگرچه به‌تنهایی نمی‌تواند درباره ماهیت یا کیفیت این جریان قضاوت کند، اما پرسش‌هایی درباره وضعیت شبکه جمع‌آوری فاضلاب، نحوه تصفیه پساب و نظارت بر خروجی واحدهای موجود ایجاد کرده است.

این تصاویر در شرایطی منتشر شده است که مسئله ساماندهی فاضلاب روستاهای حاشیه زاینده‌رود، سال‌هاست در این منطقه مطرح است و اجرای شبکه‌های جمع‌آوری و تأسیسات تصفیه فاضلاب به‌عنوان یکی از راهکارهای حفاظت از رودخانه دنبال می‌شود؛ موضوعی که حالا انتشار این ویدئو بار دیگر توجه‌ها را به وضعیت فاضلاب در حاشیه زاینده‌رود سامان جلب کرده است.

فاضلاب خام مستقیماً وارد زاینده‌رود نمی‌شود

حجت‌الله ریاحی، فرماندار سامان، در گفتگو با خبرنگار مهر، درباره وضعیت فاضلاب در حاشیه زاینده‌رود اظهار کرد: در حال حاضر مطالعات فاضلاب تمام روستاهای شهرستان سامان انجام شده و اجرای طرح‌های جمع‌آوری و تصفیه فاضلاب نیز در برخی نقاط آغاز شده است.

وی افزود: عملیات احداث تصفیه‌خانه فاضلاب گرم‌دره آغاز شده و اجرای شبکه جمع‌آوری فاضلاب در روستای چلوان نیز در حال انجام است؛ همچنین در شهر سامان، چم‌زین و هوره تأسیسات تصفیه فاضلاب فعال است.

فرماندار سامان با اشاره به نحوه مدیریت فاضلاب در روستاهای این شهرستان گفت: در حال حاضر بخش قابل توجهی از فاضلاب روستاها از طریق سیستم‌های سپتیک و جذبی مدیریت می‌شود و فاضلاب خام به‌صورت مستقیم وارد زاینده‌رود نمی‌شود.

ریاحی ادامه داد: در مواردی که پساب تصفیه‌شده وارد رودخانه می‌شود، این فرایند پس از طی مراحل تصفیه و با نظارت محیط زیست انجام می‌گیرد و کیفیت پساب نیز به‌صورت دوره‌ای مورد بررسی قرار می‌گیرد.

وی تصریح کرد: در تصفیه‌خانه چم‌زین نیز فاضلاب پس از تصفیه، به‌صورت پساب وارد زاینده‌رود می‌شود و نظارت بر کیفیت خروجی این تأسیسات بر عهده دستگاه‌های متولی، از جمله محیط زیست است.

فرماندار سامان با تأکید بر اهمیت حفاظت از زاینده‌رود گفت: مردم این منطقه سال‌ها با زاینده‌رود زندگی کرده‌اند و حفاظت از کیفیت آب رودخانه برای ساکنان اهمیت زیادی دارد؛ از همین رو، دستگاه‌های متولی به‌صورت مشترک وضعیت رودخانه و منابع آبی منطقه را پیگیری و بررسی می‌کنند.

ساماندهی فاضلاب روستاهای حاشیه زاینده‌رود در حال اجراست

مسعود ترابیان، مدیرکل آب و فاضلاب چهارمحال‌وبختیاری در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به برنامه‌های این شرکت برای ساماندهی فاضلاب روستاهای حاشیه زاینده‌رود اظهار کرد: حفاظت از منابع آبی و جلوگیری از آلودگی رودخانه‌ها از اولویت‌های شرکت آب و فاضلاب است و طرح‌های جمع‌آوری و تصفیه فاضلاب در روستاهای حاشیه زاینده‌رود در حال پیگیری و اجراست.

وی افزود: مطالعات فاز نخست و دوم تأسیسات فاضلاب روستاهای حاشیه زاینده‌رود انجام شده و بر اساس این مطالعات، اجرای طرح‌های جمع‌آوری و تصفیه فاضلاب در نقاط مختلف در دستور کار قرار گرفته است.

مدیرکل آب و فاضلاب چهارمحال‌وبختیاری ادامه داد: عملیات احداث تصفیه‌خانه فاضلاب گرم‌دره در حال اجراست و اجرای شبکه جمع‌آوری فاضلاب در روستای چلوان نیز آغاز شده است.

ترابیان تصریح کرد: برای تکمیل طرح‌های فاضلاب روستاهای حاشیه زاینده‌رود، تأمین اعتباری در حدود سه هزار میلیارد تومان مورد نیاز است و شرکت آب و فاضلاب پیگیری‌های لازم برای تأمین این اعتبار را انجام می‌دهد.

وی همچنین از آغاز عملیات ارتقای تصفیه‌خانه فاضلاب شهر سامان خبر داد و گفت: این طرح با هدف بهبود فرایند تصفیه و ارتقای کیفیت پساب خروجی اجرا می‌شود.

مدیرکل آب و فاضلاب چهارمحال‌وبختیاری خاطرنشان کرد: ساماندهی فاضلاب روستاهای حاشیه زاینده‌رود یک طرح مهم برای حفاظت از این رودخانه است و اجرای پروژه‌های جمع‌آوری و تصفیه فاضلاب با جدیت دنبال می‌شود.

تکمیل شبکه فاضلاب روستاهای حاشیه زاینده‌رود نیازمند اعتبار ملی است

غلامرضا چهلگردی، نماینده شهرستان سامان در شورای اسلامی چهارمحال‌وبختیاری در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به ضرورت ساماندهی فاضلاب روستاهای حاشیه زاینده‌رود اظهار کرد: موضوع اجرای شبکه فاضلاب در روستاهای حاشیه زاینده‌رود سال‌هاست پیگیری می‌شود و طی یک سال گذشته این موضوع با جدیت بیشتری دنبال شده است.

وی افزود: شهرستان سامان به‌دلیل ظرفیت‌های گردشگری و قرار گرفتن روستاهای متعدد در حاشیه زاینده‌رود، نیازمند تکمیل زیرساخت‌های فاضلاب است و به همین منظور پیگیری‌هایی برای انجام مطالعات و اجرای شبکه در تمام روستاهای حاشیه رودخانه انجام شده است.

نماینده شهرستان سامان در شورای استان ادامه داد: شرکت آب و فاضلاب برای انجام مطالعات این طرح‌ها اعتباراتی اختصاص داده و در برخی روستاها از جمله چلوان نیز عملیات اجرایی آغاز شده است؛ در تعدادی از روستاها نیز شبکه فاضلاب پیش از این اجرا شده است.

چهلگردی تصریح کرد: هدف این است که اجرای شبکه فاضلاب تمام روستاهای حاشیه زاینده‌رود در قالب یک طرح ملی دنبال شود تا از ورود فاضلاب تصفیه‌نشده به منابع آبی جلوگیری و کیفیت آب رودخانه حفظ شود.

وی با اشاره به اهمیت زاینده‌رود برای چند استان گفت: حفاظت از این رودخانه تنها یک مسئله محلی نیست و با توجه به اینکه آب زاینده‌رود مورد استفاده چند استان قرار می‌گیرد، لازم است برای ساماندهی فاضلاب روستاهای حاشیه آن اعتبارات ملی اختصاص پیدا کند.

نماینده شهرستان سامان در شورای اسلامی چهارمحال‌وبختیاری خاطرنشان کرد: بر اساس برنامه‌ریزی انجام‌شده، مطالعات روستاهای حاشیه زاینده‌رود باید تا پایان سال ۱۴۰۵ تکمیل شود و در صورت اختصاص ردیف اعتباری ملی، امکان اجرای کامل پروژه‌ها طی دو تا سه سال وجود دارد؛ البته برخی نقاط به‌دلیل شرایط اجرایی ممکن است زمان بیشتری نیاز داشته باشند.

چهلگردی تأکید کرد: برای پیشبرد این طرح، استانداری، معاونت عمرانی، شرکت‌های آب و فاضلاب و آب منطقه‌ای و نمایندگان استان در مجلس باید موضوع اخذ مجوزهای لازم، از جمله ماده ۲۳ و تأمین اعتبار ملی را با جدیت دنبال کنند تا شبکه فاضلاب در تمام روستاهای حاشیه زاینده‌رود تکمیل شود.

به گزارش خبرنگار مهر، آنچه از کنار هم گذاشتن تصاویر منتشرشده و اظهارات مسئولان به دست می‌آید، این است که موضوع فاضلاب حاشیه زاینده‌رود سامان همچنان نیازمند بررسی و تکمیل زیرساخت‌هاست. ویدئوی منتشرشده به‌تنهایی مشخص نمی‌کند جریان مشاهده‌شده چه ماهیتی دارد و برای تعیین منشأ و کیفیت آن، بررسی تخصصی و نتایج پایش محیط‌زیستی ضروری است.

در عین حال، اجرای تصفیه‌خانه گرم‌دره، شبکه فاضلاب چلوان، ارتقای تصفیه‌خانه سامان و نیاز به اعتبار قابل توجه برای تکمیل طرح‌های روستاهای حاشیه زاینده‌رود نشان می‌دهد ساماندهی فاضلاب این محدوده هنوز به پایان نرسیده است؛ موضوعی که اهمیت تکمیل این طرح‌ها و استمرار نظارت بر کیفیت پساب‌های ورودی به زاینده‌رود را دوچندان می‌کند.