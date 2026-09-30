به گزارش خبرنگار مهر، فریدون فعالی شامگاه سهشنبه در نشست همافزایی فعالان گردشگری، بخش خصوصی و دستگاههای اجرایی استان گلستان اظهار کرد: گلستان مجموعهای کمنظیر از جاذبههای طبیعی، تاریخی و فرهنگی را در اختیار دارد، اما صرف برخورداری از جاذبه نمیتواند به رونق گردشگری منجر شود.
مدیرکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی گلستان افزود: این ظرفیتها باید در قالب محصولات قابل عرضه به گردشگران تعریف شوند تا از جاذبههای موجود، خدمات و تجربههای گردشگری ایجاد شود.
وی با اشاره به حجم سرمایهگذاریهای پیشبینیشده در حوزه گردشگری استان ادامه داد: حدود ۱۰۰ همت سرمایهگذاری در این بخش پیشبینی شده و ۳۷ هتل یک تا پنج ستاره نیز در نقاط مختلف گلستان در حال احداث است که نشاندهنده ظرفیت استان برای جذب سرمایهگذاری در حوزه گردشگری است.
فعالی اظهار کرد: در هفته گردشگری امسال نیز ۳۴ پروژه با حجم سرمایهگذاری حدود ۲۴۰ میلیارد تومان به بهرهبرداری میرسد که زمینه اشتغال ۹۴ نفر را فراهم میکند.
وی جنگلهای هیرکانی، موزه میراث روستایی، دیوار بزرگ گرگان و جاذبههای روستایی و فرهنگی را بخشی از ظرفیتهای شاخص استان برشمرد و گفت: این داشتهها میتوانند در قالب بستهها و محصولات متنوع گردشگری به مسافران و گردشگران معرفی شوند.
مدیرکل میراثفرهنگی گلستان همچنین از موزه میراث روستایی به عنوان یکی از پروژههای مهم استان یاد کرد و افزود: این پروژه در آستانه بهرهبرداری قرار دارد و میتواند ظرفیت مناسبی برای معرفی فرهنگ، معماری و سبک زندگی روستایی گلستان باشد.
فعالی با اشاره به دیوار بزرگ گرگان گفت: این اثر تاریخی از ظرفیتهای قابل توجه استان برای ثبت جهانی است و اقدامات انجامشده در این زمینه میتواند به معرفی بیشتر ظرفیتهای تاریخی گلستان کمک کند.
وی با اشاره به جایگاه گردشگری در اقتصاد جهانی اظهار کرد: بر اساس گزارش مجمع جهانی اقتصاد، شمار گردشگران بینالمللی در سال ۲۰۲۵ به حدود یک میلیارد و ۵۲۰ میلیون نفر رسید و صنعت گردشگری در همین سال حدود ۱۱.۶ تریلیون دلار در اقتصاد جهان سهم داشت.
مدیرکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی گلستان افزود: این آمار نشان میدهد گردشگری دیگر صرفاً یک فعالیت تفریحی نیست، بلکه به یکی از بخشهای مهم اقتصاد جهان تبدیل شده است و ایران نیز با برخورداری از ظرفیتهای متنوع طبیعی، تاریخی و فرهنگی باید سهم بیشتری از این بازار به دست آورد.
وی تأکید کرد: برای تحقق این هدف در گلستان، معرفی جاذبهها باید از سطح تبلیغات فراتر رفته و به ایجاد محصول، خدمات و تجربه گردشگری منجر شود؛ موضوعی که مشارکت جدی بخش خصوصی و همراهی دستگاههای اجرایی را میطلبد.
فعالی همچنین با قدردانی از همراهی فعالان گردشگری استان در شرایط خاص کشور گفت: فعالان این حوزه در جریان جنگ ۱۲ روزه و جنگ رمضان در کنار مردم و دولت بودند و با راهاندازی مراکز اقامتی و پذیرایی، توزیع غذای گرم و ارائه خدمات رایگان، در خدمترسانی مشارکت کردند.
وی گردشگری را حوزهای فرابخشی دانست و افزود: توسعه این صنعت نیازمند همکاری مجموعههای مختلف است و هیچ دستگاهی به تنهایی نمیتواند همه الزامات آن را فراهم کند.
مدیرکل میراثفرهنگی گلستان خاطرنشان کرد: مدیریت استان و دستگاههای مرتبط برای فراهم کردن بستر توسعه گردشگری تلاش میکنند و انتظار میرود بخش خصوصی نیز با ورود بیشتر، ظرفیتهای کمترشناختهشده استان را به فرصتهای جدید سرمایهگذاری، اشتغال و رونق اقتصادی تبدیل کند.
در پایان این نشست، «پیمان همدلی و اقدام برای گردشگری گلستان» با هدف تقویت همکاری میان بخش خصوصی، فعالان گردشگری و دستگاههای اجرایی استان به امضا رسید.
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