به گزارش خبرنگار مهر، حمید نیکزاد شامگاه سهشنبه در نشست همافزایی فعالان گردشگری، بخش خصوصی و دستگاههای اجرایی اظهار کرد: این نشست همزمان با هفته گردشگری با هدف گردهم آوردن فعالان این حوزه، ایجاد فرصت گفتوگو، تقویت همدلی و افزایش انگیزه فعالان گردشگری برگزار شده است.
رئیس انجمن حرفهای واحدهای پذیرایی استان گلستان افزود: در شرایط کنونی کشور و استان، بیش از هر زمان دیگری نیازمند همراهی و همدلی هستیم و باید با تقویت توان یکدیگر از ظرفیتهای موجود برای عبور از مسائل و حرکت در مسیر توسعه استفاده کنیم.
وی با اشاره به ظرفیتهای گسترده گلستان در حوزه گردشگری افزود: استان از ظرفیتهای متنوع و قابلتوجهی برخوردار است، اما تاکنون نتوانستهایم این ظرفیتها را به شکل مطلوب جهتدهی کنیم و آنها را در مسیر توسعه اقتصادی استان قرار دهیم.
نیکزاد ادامه داد: طی سالهای گذشته اقدامات ارزشمندی از سوی اتاق بازرگانی، اصناف، فعالان اقتصادی و دستگاههای اجرایی انجام شده است، اما برای رسیدن به نتیجه مطلوب، هماهنگی و همافزایی میان این مجموعهها باید بیش از گذشته تقویت شود.
وی با تأکید بر اینکه توسعه گردشگری نیازمند مجموعهای از اقدامات هماهنگ است، گفت: هنگام برنامهریزی برای دعوت از مهمانان این نشست مشخص شد تقریباً تمامی دستگاهها و مدیران بخشهای مختلف به نوعی با حوزه گردشگری ارتباط دارند و همین موضوع اهمیت مشارکت همه مجموعهها در توسعه این بخش را نشان میدهد.
رئیس انجمن حرفهای واحدهای پذیرایی گلستان گردشگری را از بخشهای تأثیرپذیر در شرایط بحرانی دانست و اظهار کرد: این حوزه به دلیل ارتباط مستقیم با رفاه، آرامش و امنیت مردم، در زمان بروز بحرانها از نخستین بخشهایی است که تحت تأثیر قرار میگیرد، اما پس از پایان بحران نیز میتواند از نخستین بخشهایی باشد که فعالیت خود را از سر میگیرد و به رونق اقتصادی کمک کند.
نیکزاد همچنین به رونمایی از «پیمان همدلی گردشگری گلستان» اشاره کرد و گفت: در این پیمان تلاش شده مجموعهای از تعهدات و اقدامات مشترک میان مدیران و فعالان گردشگری تعریف شود تا با کاهش موانع، افزایش حمایتها و ایجاد هماهنگی بیشتر، مسیر توسعه گردشگری استان هموار شود.
وی افزود: هدف از این پیمان رسیدن به تفاهم برای انجام اقدامات مشترک، کاهش مانعتراشیها و افزایش حمایت از فعالان گردشگری است تا در نهایت ظرفیتهای موجود در این بخش به رونق اقتصادی و توسعه گلستان منجر شود.
نیکزاد بر ضرورت همکاری همه مدیران، دستگاههای اجرایی، بخش خصوصی و فعالان گردشگری تأکید کرد و گفت: استفاده حداکثری از ظرفیتهای گردشگری استان تنها با همراهی و همکاری مجموعههای مرتبط امکانپذیر است.
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