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۸ مهر ۱۴۰۵، ۸:۴۶

شکایت نتانیاهو از رسانه‌های اسرائیلی

شکایت نتانیاهو از رسانه‌های اسرائیلی

نخست وزیر رژیم صهیونیستی از تعدادی از رسانه های اسرائیلی به دلیل افشاگری در خصوص عملیات طوفان الاقصی و هشدارهای مطرح شده قبل از این عملیات شکایت کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از عربی ۲۱، دفتر بنیامین نتانیاهو نخست وزیر رژیم صهیونیستی اعلام کرد که وی علیه دروغ های منتشر شده در رسانه ها مبنی بر این که قبل از عملیات طوفان الاقصی هشدارهایی دریافت کرده بود شکایت کرده است.

بر اساس این گزارش، نتانیاهو مدعی شد که این گزارش ها کذب محض است.

نتانیاهو گفت: انتشار این دروغ ها در آستانه انتخابات اکتبر از سوی رقبای سیاسی و طرف های خارجی متخاصم که به دنبال براندازی کابینه من و روی کار آوردن احزاب عربی به ریاست آیزنگوت، گولان، لیبرمن و بنت و تشکیل کشور فلسطین هستند تصادفی نیست.

شبکه ۱۲ تلویزیون رژیم صهیونیستی نیز اعلام کرد که نتانیاهو از این شبکه به همراه روزنامه های هاآرتص، یدیعوت آحارانوت و پایگاه وای نت تعدادی از خبرنگاران شکایت کرده است.

کد مطلب 6963212

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