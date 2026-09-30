به گزارش خبرنگار مهر، مسعود نصرتی صبح چهارشنبه در نشست تخصصی معاونان هماهنگی امور عمرانی استانداری‌های کشور، با اشاره به شرایط اقتصادی و اجتماعی کشور اظهار کرد: امروز بیش از هر زمان دیگری به چرخه رونق اقتصادی نیاز داریم و باید زمینه را برای حضور و فعالیت سرمایه‌گذاران فراهم کنیم.

وی با بیان اینکه کشور در شرایط جنگی قرار دارد، افزود: در چنین شرایطی باید برای متقاضیان سرمایه‌گذاری امتیازات متفاوت و ویژه‌ای در نظر گرفته شود و تسهیل‌گری در فرآیندهای اداری با جدیت بیشتری دنبال شود.

معاون عمرانی وزیر کشور با اشاره به ضرورت تسریع در فرآیند بررسی طرح‌های سرمایه‌گذاری تصریح کرد: برگزاری جلسات کمیسیون ماده ۵ با فاصله زمانی زیاد، پاسخگوی شرایط امروز کشور نیست و باید متناسب با اقتضائات موجود، روند تصمیم‌گیری‌ها با سرعت بیشتری انجام شود.

نصرتی ادامه داد: شرایط کشور در یک سال و اندی گذشته با شیب و سرعتی متفاوت نسبت به دو تا سه دهه قبل در حال حرکت است و تصمیم‌گیری‌های حوزه مدیریت شهری و سرمایه‌گذاری نیز باید متناسب با این تغییرات باشد.

ضرورت تقویت انسجام مدیریت شهری در پیگیری مطالبات

وی با تأکید بر اهمیت انسجام و وحدت رویه میان شهرداری‌ها گفت: وقتی یک موضوع با امضای ۳۱ شهردار مطرح می‌شود، نمی‌توان به سادگی آن را کنار گذاشت؛ بنابراین لازم است مطالبات و موضوعات مشترک شهرداری‌ها با جمع‌بندی دقیق، ادبیات مناسب و در قالب مصوبات روشن نشست‌ها دنبال شود.

معاون عمرانی وزیر کشور افزود: جمع‌بندی مباحث باید به شکلی باشد که به عنوان مصوبه نشست، از پشتوانه لازم برخوردار بوده و با اقتدار و ادبیات مناسب به دستگاه‌های مربوطه منتقل شود.

نصرتی با اشاره به اهمیت تعیین تکلیف کاربری‌ها و ظرفیت‌های سرمایه‌گذاری اظهار کرد: در این محدوده، موضوع کاربری و سرمایه‌گذاری اهمیت ویژه‌ای دارد و باید در فرآیند تصمیم‌گیری‌ها مورد توجه قرار گیرد.

معیشت مردم محور سیاست‌های دولت است

وی با بیان اینکه موضوع معیشت از محورهای مورد تأکید دولت و نظام است، گفت: امروز معیشت مردم اهمیت ویژه‌ای دارد و باید همه ظرفیت‌های دستگاه‌های اجرایی برای بهبود شرایط اقتصادی و تأمین نیازهای مردم به کار گرفته شود.

معاون عمرانی وزیر کشور با اشاره به ظرفیت استان‌های مرزی کشور بیان کرد: از مجموع ۳۱ استان کشور، ۱۶ استان مرزی هستند که گیلان نیز در شمار این استان‌ها قرار دارد و این ظرفیت باید در حوزه تجارت، تأمین کالا و توسعه مبادلات اقتصادی مورد استفاده قرار گیرد.

نصرتی از برگزاری برنامه مشترک میان سازمان‌های همیاری شهرداری‌ها و سازمان‌های میادین میوه و تره‌بار خبر داد و گفت: هفته گذشته این برنامه در شیراز برگزار شد و از سازمان‌های همیاری خواسته شد نقش خود را در حوزه واردات و صادرات با انتظارات و ظرفیت‌های سازمان‌های میادین میوه و تره‌بار هماهنگ کنند.

وی افزود: واردکنندگان و صادرکنندگان هر دو بخشی از یک زنجیره اقتصادی هستند و باید میان ظرفیت‌های این دو بخش هماهنگی بیشتری ایجاد شود.

معاون عمرانی وزیر کشور ادامه داد: در این طرح تلاش می‌شود ۱۷ قلم کالای مورد نیاز با حداقل قیمت در یک هزار و ۶۲۸ بازارچه متعلق به سازمان‌های میادین و همچنین از طریق ۵۱ شرکت توزیع شود.

نصرتی در پایان تصریح کرد: هدف این است که بتوانیم حداقل ۳۰ درصد مابه‌التفاوت قیمت کالاها را در کشور مدیریت و کاهش دهیم تا بخشی از فشار اقتصادی واردشده بر مردم از این مسیر کاهش پیدا کند.

نصرتی با اشاره به ضرورت توجه به معیشت مردم اظهار کرد: باید از تکنیک‌ها و ظرفیت‌ هایی که استان‌های مرزی در اختیار دارند برای تقویت معیشت استفاده کنیم.

وی افزود: در همین راستا تفاهم‌نامه‌ای با پست بانک منعقد شده است تا تسهیلات با نرخ ۸ درصد در اختیار متقاضیان قرار گیرد و زمینه سرمایه‌گذاری و اجرای طرح‌های مرتبط با معیشت فراهم شود.

معاون عمرانی وزیر کشور با بیان اینکه امروز صحنه رقابت است، گفت: همه دستگاه‌ها و استان‌ها با سرعت در حال تلاش برای انجام امور هستند و باید توجه داشته باشیم که زمان برای تصمیم‌گیری و اجرا، زمان ساعت و دقیقه است.

عبور از شرایط انرژی با همدلی ۳۱ استان

نصرتی یکی از موضوعات مهم کشور را مسئله انرژی دانست و اظهار کرد: در سال‌های ۱۴۰۳ و ۱۴۰۴ با هر شرایطی که وجود داشت، با همت و تلاش از مشکلات عبور کردیم و این روند باید با جدیت ادامه پیدا کند.

وی با اشاره به میزان مصرف و نیاز بخش‌های مختلف کشور افزود: حدود ۱۳۰ میلیون مترمکعب در این بخش مطرح است که نسبت به سال گذشته با کاهش مواجه بوده و باید برای مدیریت و جبران این وضعیت برنامه‌ریزی شود.

معاون عمرانی وزیر کشور با اشاره به تأثیر شرایط انرژی بر استان‌های شمالی گفت: استان‌های گلستان، خراسان شمالی و مازندران نیز تحت تأثیر این شرایط قرار می‌گیرند و صنعت و نیروگاه‌های این استان‌ها با آثار مستقیم آن مواجه هستند.

نصرتی بر ضرورت همدلی میان استان‌ها تأکید کرد و گفت: پشتکار و همدلی ۳۱ استان کشور در مدیریت شرایط انرژی اهمیت زیادی دارد و اگر همه استان‌ها با وفاق و جدیت پای کار باشند، می‌توان مسائل موجود را بهتر مدیریت کرد.

وی افزود: انرژی موضوعی ملی است و هرچند ممکن است تولید انرژی در برخی بخش‌ها در اختیار همه استان‌ها نباشد، اما همه استان‌ها در مصرف آب، برق و گاز نقش دارند و مدیریت مصرف باید به عنوان یک اولویت مورد توجه قرار گیرد.

مدیریت مصرف؛ راهکار فوری عبور از چالش انرژی

معاون عمرانی وزیر کشور با تأکید بر اینکه در صورت بروز مشکل باید به الگوی مصرف توجه کرد، گفت: در کنار توجه به زیرساخت‌های سخت‌افزاری، بخش نرم‌افزاری و مدیریت مصرف نیز اهمیت زیادی دارد.

نصرتی ادامه داد: با انجام ۱۰ اقدام ساده و اصلاح الگوی مصرف می‌توان روزانه حدود ۱۵ میلیون مترمکعب در مصرف گاز صرفه‌جویی کرد؛ مشروط بر اینکه حدود دو میلیون خانوار این موارد را رعایت کنند.

وی با اشاره به تعداد بالای کولرهای آبی در کشور افزود: در حال حاضر حدود ۲۰ میلیون کولر آبی در کشور وجود دارد و اصلاح الگوی مصرف در این بخش نیز می‌تواند نقش مهمی در مدیریت انرژی داشته باشد.

نصرتی هشدار داد: اگر مدیریت مصرف و تأمین انرژی به درستی انجام نشود، آثار آن می‌تواند مستقیماً بر فعالیت واحدهای تولیدی و اشتغال کشور اثر بگذارد.

وی با تأکید بر ضرورت تدوین راهکارهای متناسب با شرایط هر استان گفت: نسخه واحدی برای مدیریت مصرف انرژی در همه استان‌ها وجود ندارد و هر استان باید متناسب با فرهنگ، موقعیت جغرافیایی، شرایط اقلیمی و ظرفیت‌های خود، سازوکارها و تکنیک‌های مناسب را به کار گیرد.

نصرتی اضافه کرد: برای ارزیابی عملکرد معاونان عمرانی استانداری‌ها ۱۴ شاخص در نظر گرفته شده است که در این میان، یک شاخص به صورت ستاره‌دار تعریف شده و متناسب با شرایط، ظرفیت‌ها و اقتضائات هر استان می‌تواند متفاوت باشد.

وی افزود: شاخص ستاره‌دار این امکان را فراهم می‌کند که ویژگی‌ها و اولویت‌های اختصاصی هر استان در فرآیند ارزیابی مورد توجه قرار گیرد و ارزیابی صرفاً بر مبنای شاخص‌های یکسان و عمومی انجام نشود.

معاون عمرانی وزیر کشور با تأکید بر اینکه موضوع ارزیابی ناظر بر عملکرد معاونان عمرانی است، گفت: این ارزیابی به صورت مشخص عملکرد معاونان هماهنگی امور عمرانی استانداری‌ها را مورد سنجش قرار می‌دهد.

نصرتی ادامه داد: نتایج ارزیابی عملکرد در سه ماه پایانی سال جمع‌بندی و به رئیس‌جمهور ارائه خواهد شد و رونوشت آن نیز برای تمامی قوا ارسال می‌شود.