برگزاری مسابقات قرآن وزارت نیرو در استان سمنان

مهدی پاک طینت در گفتگو با خبرنگار مهر، از آغاز شانزدهمین دوره مسابقات قرآنی صنعت آب و برق استان سمنان در سالن شهید مصطفی همتی سمنان همزمان با صبح چهارشنبه خبر داد.

وی افزود: شانزدهمین دوره مسابقات قرآنی صنعت آب و برق استان سمنان در سال ۱۴۰۵، ویژه کارکنان، همسران و فرزندان بالای ۱۸ سال خواهد بود.

مدیرعامل آب و فاضلاب استان سمنان با بیان اینکه این رقابت ها در بخش ها و رده های مختلف برگزار می شود، گفت: رقابت های قرآنی مجموعه آبفا و شرکت برق در دو بخش بانوان و آقایان برگزار خواهد شد.

پاک طینت همچنین گفت: این مسابقات با هدف ترویج فرهنگ قرآن و معارف اسلامی، توسعه فعالیت‌های قرآنی و ایجاد زمینه‌ای برای انس بیشتر خانواده بزرگ صنعت آب و برق با کلام وحی برگزار می‌شود.

وی با بیان اینکه ترتیل، حفظ اجزاء قرآن کریم، تحقیق، اذان و ... در زمره بخش های این رقابت ها است، افزود: نفرات برتر این مسابقات مورد تقدیر قرار گرفتند.