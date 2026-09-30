منوچهر یارمحمدی در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به جایگاه طارم در تولید محصولات کشاورزی اظهار کرد: میزان تولید کل محصولات کشاورزی شهرستان بسته به شرایط سالانه، حدود ۴۰۰ تا ۴۵۰ هزار تن است.
وی افزود: بخش قابل توجهی از این تولید مربوط به محصولات باغی است و زیتون یکی از مهمترین محصولات اقتصادی شهرستان محسوب میشود.
رئیس جهاد کشاورزی شهرستان طارم ادامه داد: علاوه بر زیتون، انار نیز از محصولات مهم شهرستان است و در سالهای اخیر شاهد افزایش قابل توجه تولید این محصول بودهایم.
یارمحمدی با اشاره به وضعیت تولید انار در شهرستان گفت: پیشبینی میشود امسال حدود ۳۵ هزار تن انار در طارم تولید شود و شهرستان در حال حاضر از نظر تولید این محصول در میان استانهای شمالغرب کشور جایگاه نخست را دارد.
وی با بیان اینکه تولید انار شهرستان در سالهای گذشته بسیار کمتر از میزان فعلی بوده است، افزود: حدود چهار سال قبل میزان تولید انار طارم حدود هفت هزار تن بود و شهرستان جایگاه قابل توجهی در تولید این محصول نداشت، اما با اجرای اقدامات مختلف، بهویژه در زمینه کنترل آفات، تولید انار افزایش چشمگیری پیدا کرده و اکنون به حدود ۳۵ هزار تن رسیده است.
رئیس جهاد کشاورزی طارم تصریح کرد: اگر روند فعلی ادامه پیدا کند و برنامههای اصلاحی و مدیریتی در بخش تولید انار استمرار داشته باشد، میتوان در آینده نزدیک برای دستیابی به جایگاههای بالاتر در سطح کشور نیز برنامهریزی کرد.
اقتصاد طارم وابسته به کشاورزی است
یارمحمدی در ادامه با اشاره به نقش کشاورزی در اقتصاد شهرستان طارم گفت: اقتصاد طارم بهطور عمده وابسته به کشاورزی است و بخش قابل توجهی از فعالیتهای اقتصادی، اشتغال و درآمد مردم شهرستان به تولید محصولات کشاورزی و باغی وابسته است.
وی اظهار کرد: با وجود پیشرفتهایی که در سالهای گذشته در حوزه کشاورزی و صنایع وابسته به آن اتفاق افتاده، هنوز ظرفیتهای زیادی در شهرستان وجود دارد که بهطور کامل مورد استفاده قرار نگرفته است.
رئیس جهاد کشاورزی طارم تأکید کرد: برای استفاده بیشتر از ظرفیت کشاورزی شهرستان باید همزمان در چند حوزه از جمله توسعه صنایع تبدیلی، تکمیل زنجیره تولید، اصلاح ارقام، توسعه بستهبندی و برندسازی، ایجاد بازارهای جدید و افزایش بهرهوری منابع آب سرمایهگذاری و برنامهریزی شود.
یارمحمدی خاطرنشان کرد: در بخشهای مختلف کشاورزی طارم، چه در حوزه باغی و چه زراعی، ظرفیتهای قابل توجهی وجود دارد و با برنامهریزی مناسب میتوان ارزش افزوده بیشتری از تولیدات شهرستان ایجاد کرد.
وی گفت: زیتون، انار و سایر محصولات باغی طارم ظرفیت آن را دارند که علاوه بر تأمین نیاز بازار، به عنوان محصولات شاخص شهرستان با برند مشخص عرضه شوند و سهم بیشتری در اقتصاد محلی و بازارهای ملی داشته باشند.
ضرورت تکمیل زنجیره ارزش محصولات کشاورزی
رئیس جهاد کشاورزی شهرستان طارم در پایان تأکید کرد: آینده کشاورزی شهرستان تنها به افزایش میزان تولید وابسته نیست، بلکه باید زنجیره تولید تا فرآوری، بستهبندی، برندسازی و عرضه محصول نیز تکمیل شود.
یارمحمدی افزود: اگر در کنار تولید، زیرساختهای ذخیرهسازی آب، روشهای نوین آبیاری، صنایع تبدیلی و بستهبندی و بازاررسانی نیز تقویت شود، میتوان ارزش افزوده بیشتری برای کشاورزان ایجاد کرد و جایگاه محصولات طارم را در بازار کشور ارتقا داد.
وی خاطرنشان کرد: جهاد کشاورزی شهرستان با همکاری مسئولان و دستگاههای مرتبط، پیگیری این موضوعات را در دستور کار دارد و امیدواریم با اجرای برنامههای پیشبینیشده، ظرفیتهای کشاورزی طارم بیش از گذشته در خدمت توسعه اقتصادی شهرستان قرار گیرد.اگر بخواهید، میتوانم همین متن را در مرحله بعد به سبک خبری تندتر و حرفهایتر مهر، با تیتر اصلی، ۵ تیتر جایگزین، لید کوتاه و میانتیترهای جذابتر هم تنظیم کنم.
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