به گزارش خبرگزاری مهر، ششمین نشست کارگروه تخصصی ذیل ستاد ملی هماهنگی حفاظت و بهره‌برداری پایدار از خاک کشور در راستای اجرای تبصره (۲) ماده (۲) آیین‌نامه اجرایی قانون حفاظت از خاک، با دبیری ناصر دواتگر مدیرکل دفتر امور خاک کشاورزی و با حضور مدیران کل و نمایندگان تام‌الاختیار دستگاه‌های موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری و نهادهای مرتبط با اجرای قانون حفاظت از خاک و آیین‌نامه اجرایی آن برگزار شد.

در این نشست، روند شناسایی کانون‌های بحرانی تخریب و فرسایش خاک و تدوین برنامه عملیاتی برای کاهش آثار فرسایش، اصلاح و بازسازی منابع خاک فرسایش‌یافته مورد بررسی قرار گرفت تا جمع‌بندی مباحث برای تصمیم‌سازی و طرح در ستاد ملی هماهنگی حفاظت و بهره‌برداری پایدار از خاک کشور آماده شود.

ناصر دواتگر مدیرکل دفتر امور خاک کشاورزی در این نشست، حرکت از شناخت و پایش کانون‌های فرسایش خاک به سمت برنامه‌های عملیاتی و قابل اجرا را ضروری دانست و بر استفاده از ظرفیت دستگاه‌های تخصصی، پژوهشی و اجرایی برای شناسایی دقیق مناطق بحرانی و تعیین اولویت‌های مداخله تأکید کرد.

در بخش نخست نشست، نماینده مؤسسه تحقیقات جنگل‌ها و مراتع کشور، آخرین اقدامات انجام‌شده در زمینه شناسایی کانون‌های فرسایش خاک را ارائه کرد و پراکنش جغرافیایی کانون‌های گرد و غبار و کانون‌های روان کشور، به همراه عوامل مؤثر بر شکل‌گیری و گسترش آنها، در قالب نقشه‌های تخصصی تشریح شد.

همچنین نماینده پژوهشکده حفاظت خاک و آبخیزداری، ضمن ارائه موقعیت جغرافیایی و وضعیت فرسایش آبی کشور در طبقات مختلف، آخرین برآوردها از فرسایش ویژه، حجم خاک فرسایش‌یافته و ارزش اقتصادی منابع خاک از دست‌رفته را ارائه کرد و چارچوب همگرایی میان تحقیقات و اجرا برای عملیاتی شدن تکالیف مرتبط با ماده (۵) آیین‌نامه اجرایی قانون حفاظت از خاک مورد بحث قرار گرفت.

در ادامه، نماینده سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور با توجه به وظایف حاکمیتی خود در زمینه صیانت از منابع طبیعی و کاهش فرسایش خاک، «برنامه عملیاتی کاهش فرسایش خاک، ارتقای سلامت حوضه‌های آبخیز و افزایش تاب‌آوری اقلیمی» را ارائه کرد.

این برنامه بر محورهایی از جمله جلب و تقویت مشارکت مردمی، آگاهی‌بخشی و توانمندسازی، اولویت‌بندی و توزیع عادلانه اعتبارات با رویکرد مدیریت جامع حوضه آبخیز، پایش مستمر حوضه‌ها، ایجاد سند پشتیبان تصمیم و داشبورد مدیریتی و همچنین حرکت از رویکرد سازه‌های مکانیکی صرف به سمت راهکارهای انعطاف‌پذیر، کم‌هزینه و مبتنی بر وضعیت هر منطقه استوار است.

سیداسماعیل صالحی معاون دفتر امور خاک کشاورزی وزارت جهاد کشاورزی نیز در حاشیه این نشست بر تدوین برنامه عملیاتی ملی برای شناسایی، اولویت‌بندی، کنترل و احیای کانون‌های بحرانی خاک و ارائه آن برای طرح و تصویب در ستاد ملی هماهنگی حفاظت و بهره‌برداری پایدار از خاک کشور تأکید کرد.

وی گفت: حفاظت از خاک موضوعی فرابخشی است و اجرای مؤثر قانون حفاظت از خاک، نیازمند هماهنگی، تقسیم کار و برنامه مشترک میان دستگاه‌های وظیفه‌مند است.

در پایان، اعضای نشست دیدگاه‌ها و پیشنهادهای خود را درباره مباحث و برنامه‌های ارائه‌شده مطرح کردند و مقرر شد مطالب ارائه‌شده پس از جمع‌بندی و تکمیل توسط نهادهای ذی‌ربط، برای تقویت محتوای برنامه و آماده‌سازی جهت ارائه در ستاد ملی هماهنگی حفاظت و بهره‌برداری پایدار از خاک کشور ارسال شود.