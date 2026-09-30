سارق منازل در قم به ۲۰ فقره سرقت اعتراف کرد

به گزارش خبرگزاری مهر، جعفر عباسعلی‌پور اظهار کرد: در پی وقوع چندین فقره سرقت منزل در قم، کارآگاهان پلیس آگاهی استان با انجام اقدامات تخصصی و بررسی‌های پلیسی، شناسایی عامل این سرقت‌ها را در دستور کار قرار دادند.

وی افزود: تحقیقات انجام‌شده نشان داد متهم اصلی پرونده از اتباع خارجی بوده و در جریان سرقت از منازل، اموالی از جمله طلا، تلفن همراه، لپ‌تاپ، هارد و تجهیزات جانبی و لوازم دیجیتال را به سرقت برده است.

رئیس پلیس آگاهی استان قم ادامه داد: مأموران پس از شناسایی متهم، با هماهنگی مقام قضائی وی را دستگیر کردند و متهم در جریان تحقیقات به ارتکاب ۲۰ فقره سرقت از منازل اعتراف کرد.

عباسعلی‌پور گفت: در ادامه رسیدگی به پرونده و پیگیری‌های انجام‌شده، سه نفر مالخر نیز شناسایی و دستگیر شدند.

وی با تأکید بر ضرورت افزایش هوشیاری شهروندان افزود: هنگام ترک منزل باید از بسته بودن کامل درها و پنجره‌ها اطمینان حاصل شود و استفاده از تجهیزات امنیتی و سیستم‌های حفاظتی نیز مورد توجه قرار گیرد.

رئیس پلیس آگاهی استان قم خاطرنشان کرد: شهروندان در صورت مشاهده هرگونه فعالیت مشکوک یا وقوع جرم، مراتب را در سریع‌ترین زمان از طریق شماره ۱۱۰ به پلیس اطلاع دهند.