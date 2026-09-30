  1. استانها
  2. قم
۸ مهر ۱۴۰۵، ۱۰:۴۷

سارق منازل در قم به ۲۰ فقره سرقت اعتراف کرد

سارق منازل در قم به ۲۰ فقره سرقت اعتراف کرد

قم- رئیس پلیس آگاهی استان قم از دستگیری سارق منازل و اعتراف وی به ۲۰ فقره سرقت خبر داد و گفت سه مالخر مرتبط با این پرونده نیز شناسایی و دستگیر شدند.

به گزارش خبرگزاری مهر، جعفر عباسعلی‌پور اظهار کرد: در پی وقوع چندین فقره سرقت منزل در قم، کارآگاهان پلیس آگاهی استان با انجام اقدامات تخصصی و بررسی‌های پلیسی، شناسایی عامل این سرقت‌ها را در دستور کار قرار دادند.

وی افزود: تحقیقات انجام‌شده نشان داد متهم اصلی پرونده از اتباع خارجی بوده و در جریان سرقت از منازل، اموالی از جمله طلا، تلفن همراه، لپ‌تاپ، هارد و تجهیزات جانبی و لوازم دیجیتال را به سرقت برده است.

رئیس پلیس آگاهی استان قم ادامه داد: مأموران پس از شناسایی متهم، با هماهنگی مقام قضائی وی را دستگیر کردند و متهم در جریان تحقیقات به ارتکاب ۲۰ فقره سرقت از منازل اعتراف کرد.

عباسعلی‌پور گفت: در ادامه رسیدگی به پرونده و پیگیری‌های انجام‌شده، سه نفر مالخر نیز شناسایی و دستگیر شدند.

وی با تأکید بر ضرورت افزایش هوشیاری شهروندان افزود: هنگام ترک منزل باید از بسته بودن کامل درها و پنجره‌ها اطمینان حاصل شود و استفاده از تجهیزات امنیتی و سیستم‌های حفاظتی نیز مورد توجه قرار گیرد.

رئیس پلیس آگاهی استان قم خاطرنشان کرد: شهروندان در صورت مشاهده هرگونه فعالیت مشکوک یا وقوع جرم، مراتب را در سریع‌ترین زمان از طریق شماره ۱۱۰ به پلیس اطلاع دهند.

کد مطلب 6963368
مهدی بخشی سورکی

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها