به گزارش خبرنگار مهر، غلامرضا تاجگردون صبح چهارشنبه در نشست رئیس اتاق بازرگانی ایران با آیتالله سید نصیر حسینی، نماینده ولیفقیه در کهگیلویه و بویراحمد، اظهار کرد: حضور بزرگان اقتصادی کشور، معتمدان نظام، بخش خصوصی و ارکان مختلف نظام در یاسوج فرصت ارزشمندی است و نکات مطرحشده در این نشست میتواند در مسیر توسعه استان مورد توجه قرار گیرد.
وی با اشاره به مفهوم «ملت مبعوث ایران» که از سوی رهبر معظم انقلاب مطرح شده است، افزود: ملت ایران فاعل و انجامدهنده امور است و باید برانگیخته شود؛ اگر خدای ناکرده اتفاقی برای نظام بیفتد، ملت مبعوث وارد میدان خواهد شد و کار را انجام خواهد داد.
نماینده مردم گچساران و باشت در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: برای برانگیخته شدن ملت، ایستادگی، وحدت، دانش و مقاومت مؤثر است. ملتها میتوانند منفعل یا فعال باشند و ملت ایران ملتی فعال است، نه منفعل؛ اما برای مقاومت و به نتیجه رساندن امور، همه باید در ارکان مختلف کشور تلاش کنیم.
اقتصاد و معیشت؛ میدان مهم حضور مردم
تاجگردون با بیان اینکه برانگیختگی ملت تنها به حضور در میدانهای نظامی محدود نمیشود، گفت: این حضور باید در همه عرصههای فرهنگی، اجتماعی، سیاسی و اقتصادی وجود داشته باشد.
وی ادامه داد: امروز یکی از موضوعاتی که بیش از همه ما را آزار میدهد، مسئله اقتصاد و معیشت مردم است و گاهی نمیتوانیم این مسائل را از یکدیگر تفکیک کنیم و همین موضوع موجب تردید در رفتارها میشود.
تاجگردون با تأکید بر جایگاه فعالان اقتصادی در شرایط کنونی کشور، عنوان کرد: شاید نقش یک سرباز اقتصادی در عرصه اقتصاد، توسعه و رشد ایران کمتر از سربازی که در جبههها، مرزها، دریا، هوا و زمین میجنگد، نباشد.
وی افزود: اگر امروز بتوانیم معیشت مردم را بهبود ببخشیم، قطعاً در نقش خود برای شکلگیری یک ملت برانگیخته و تقویت اقتدار ایران اثرگذار خواهیم بود.
سرمایهگذار باید احساس حمایت و امنیت کند
نماینده مردم گچساران و باشت در مجلس شورای اسلامی با اشاره به ظرفیتهای اقتصادی کهگیلویه و بویراحمد گفت: وضعیت استان خوب است، اما باید بهتر شود و ظرفیتهای موجود باید بیش از گذشته مورد استفاده قرار گیرد.
تاجگردون تأکید کرد: سرمایهگذارانی که وارد استان میشوند باید اعتماد و اطمینان داشته باشند که مورد حمایت قرار میگیرند و در بسیاری از امور باید برای آنها اولویت قائل شد.
وی خاطرنشان کرد: حمایت از سرمایهگذار و ایجاد اطمینان برای فعالان اقتصادی میتواند زمینهساز حضور بیشتر بخش خصوصی و حرکت جدیتر در مسیر توسعه استان باشد.
تاجگردون در پایان گفت: همواره از رهنمودهای ارزشمند نماینده ولیفقیه در کهگیلویه و بویراحمد بهره بردهایم و امیدواریم آینده بهتری برای ملت ایران، استان کهگیلویه و بویراحمد و توسعه این استان رقم بخورد.
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