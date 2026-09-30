به گزارش خبرگزاری مهر، مجتبی اقوامیپناه، مدیرعامل شرکت ساماندهی صنایع و مشاغل شهر تهران از هدفگذاری برای راهاندازی هفت بازار عرضه مستقیم کالا در پایتخت خبر داد و گفت: این طرح با هدف حمایت از تولیدکنندگان، حذف واسطهها، متعادلسازی قیمتها و عرضه کالا با قیمت عادلانه به مصرفکنندگان اجرایی می شود.
اقوامیپناه با اشاره به مبنای قانونی این طرح اظهار کرد: در مرحله نخست، هفت بازار را هدفگذاری کردهایم که این اقدام بر اساس ماده ۱۶ قانون کسبوکار و بند ۱۸ ماده ۵۵ قانون شهرداریها دنبال میشود. بر اساس این تکلیف قانونی، زمینهایی باید در اختیار تولیدکنندگان قرار گیرد تا امکان عرضه مستقیم کالا به مردم فراهم شود.
وی افزود: در همین راستا تفاهمهایی انجام شده و از تولیدکنندگان سراسر کشور دعوت کردهایم تا در صورت تمایل، محصولات خود را در شهر تهران و بهصورت مستقیم به مردم عرضه کنند. هدف این است که کالا با قیمت عادلانه و به نفع مصرفکننده عرضه شود و در عین حال، واسطهها از فرآیند توزیع حذف شوند.
مدیرعامل شرکت ساماندهی صنایع و مشاغل شهر تهران با بیان اینکه اجرای این طرح وارد مرحله عملیاتی شده است، ادامه داد: تعدادی از تولیدکنندگان و تأمینکنندگان کار خود را آغاز کردهاند و امیدواریم از هفته آینده فعالیت بازارهای پیشبینیشده بهصورت جدی شروع شود.
اقوامیپناه درباره نحوه ایجاد این مراکز عرضه نیز گفت: برخی از این مراکز بهصورت بازارهای مستقیم و در مکانهای ایجادشده فعالیت خواهند کرد و بخش دیگری نیز در قالب بازارچههای موقت راهاندازی میشوند.
وی درباره تعداد تولیدکنندگان مشارکتکننده در این طرح عنوان کرد: با آغاز رسمی فعالیت این بازارها، انتظار داریم تعداد قابل توجهی از تولیدکنندگان سراسر کشور به این طرح اضافه شوند. در حال حاضر نیز با استانهای مختلف کشور در حال هماهنگی هستیم تا ظرفیتهای تولیدی آنها برای عرضه مستقیم در تهران مورد استفاده قرار گیرد.
اقوامیپناه ادامه داد: تلاش میکنیم ظرفیت تولیدکنندگان و کشاورزان در نقاط مختلف کشور شناسایی و از طریق این بازارها به بازار مصرف تهران متصل شود تا تولیدکننده بتواند بدون واسطه محصول خود را عرضه کند.
وی همچنین از هماهنگی با دستگاههای مختلف برای اجرای بهتر این طرح خبر داد و گفت: هماهنگیهایی با دستگاههایی از جمله دامپزشکی، تعزیرات و مجموعههای حوزه بهداشت در حال انجام است تا فرآیند عرضه مستقیم با رعایت الزامات و ضوابط مربوط انجام شود.
اقوامیپناه تأکید کرد: هدف اصلی این طرح، متعادلسازی قیمتها به نفع مصرفکننده، حذف واسطهها و در عین حال ایجاد شرایطی است که تولیدکننده نیز از عرضه مستقیم محصول خود منتفع شود.
مدیرعامل شرکت ساماندهی صنایع و مشاغل شهر تهران در پایان با اشاره به امکان توسعه این طرح اظهار کرد: در مرحله نخست هفت نقطه برای اجرای این طرح در نظر گرفته شده است و در صورت استقبال مردم، تعداد این مراکز افزایش خواهد یافت.
به گفته وی، این مراکز در مناطق ۲، ۴، ۵، ۱۵، ۱۷، ۲۰ و ۲۲ تهران پیشبینی شدهاند و توسعه آنها متناسب با میزان استقبال و ظرفیت موجود دنبال خواهد شد.
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