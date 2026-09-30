پارک فناوری دانشگاه تهران پلتفرم سرمایه گذاری مجازی راه اندازی کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دانشگاه تهران، پلتفرم سرمایه‌گذاری مجازی پارک علم و فناوری دانشگاه تهران، با هدف تسهیل، شفاف‌سازی و تسریع فرآیند تأمین مالی کسب‌وکارهای نوآورانه، استارتاپ‌ها و طرح‌های فناورانه ایجاد شده است و امکان معرفی فرصت‌های سرمایه‌گذاری و برقراری ارتباط میان صاحبان طرح و سرمایه‌گذاران را فراهم می‌کند.

بر اساس این گزارش، سرمایه‌پذیران می‌توانند با ایجاد پروفایل اختصاصی، اطلاعات طرح، تیم، مدل کسب‌وکار، بازار هدف و میزان سرمایه مورد نیاز خود را در سامانه ثبت کنند. سرمایه‌گذاران نیز می‌توانند با جست‌وجو و بررسی فرصت‌ها بر اساس حوزه فعالیت، مرحله رشد و میزان سرمایه مورد نیاز، طرح‌های متناسب با حوزه سرمایه‌گذاری خود را شناسایی و با صاحبان کسب‌وکار وارد مذاکره شوند.

این پلتفرم همچنین با ایجاد بستری متمرکز و ساختاریافته، به کاهش زمان و هزینه شناسایی فرصت‌های سرمایه‌گذاری، افزایش دسترسی کسب‌وکارهای فناور به منابع مالی و توسعه شبکه سرمایه‌گذاران پارک علم و فناوری دانشگاه تهران کمک می‌کند.

پارک علم و فناوری دانشگاه تهران از سرمایه‌گذاران و سرمایه‌پذیران علاقه‌مند دعوت کرده است برای عضویت و بهره‌مندی از ظرفیت این شبکه به نشانی innogate.ir مراجعه کنند.

علاقه‌مندان برای کسب اطلاعات بیشتر می‌توانند با اداره تجاری‌سازی و خدمات تخصصی پارک به شماره ۰۲۱۸۸۲۲۰۷۰۰، داخلی‌های ۱۲۱، ۱۷۱ و ۱۸۵ تماس گرفته یا از طریق پیام‌رسان ایتا به شماره ۰۹۰۳۱۵۵۵۹۳۷ ارتباط برقرار کنند.