به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت آموزش و پرورش، سید مصطفی آذرکیش‌ معاون آموزش متوسطه در سومین همایش تجلیل از برگزیدگان پویش ملی ایثار «من می‌نویسم» که به یاد شهدای شجره طیبه میناب و با هدف گرامیداشت یاد و خاطره این شهدا و تجلیل از برگزیدگان پویش ملی «ایثار، من می‌نویسم» برگزار شد،با اشاره به این که دانش آموزان سازندگان آینده ایران اسلامی هستند، گفت: امسال در حالی سال تحصیلی را آغاز کردیم که رهبر شهیدمان و دانش آموزان مدرسه شجره طیبه میناب در بین ما نیستند و جا دارد از این شهدا تجلیل و قدردانی کنیم. رئیس جمهور صدای دانش آموزان مدرسه شجره طیبه میناب در سازمان ملل بودند. دانش آموزان تماشاگران آینده نیستند بلکه سازنده آن خواهند بود. ریشه شجره طیبه انقلاب اسلامی، ایثار و شهادت شهداست؛ تنه این درخت تنومند، معلمان و مدارس هستند و میوه آن شما دانش‌آموزانی هستید که آینده این کشور را می‌سازید.

وی با اشاره به انطباق این پویش با اسناد بالادستی تعلیم و تربیت ، افزود: رویکردهای پنج‌گانه این برنامه کاملاً منطبق بر سند تحول بنیادین آموزش و پرورش است، تقویت «هویت دینی» و ملی، ترویج گفتمان «جهاد تبیین»، شناسایی و پرورش استعدادهای ادبی و هنری، پرورش خلاقیت و نوآوری و در نهایت تقویت روحیه کار تیمی و مهارت‌های جمعی، از محورهای اصلی این حرکت فرهنگی است.

معاون وزیر آموزش و پرورش با تأکید بر شعار سال تحصیلی جدید مبنی بر «عدالت، کیفیت و هویت»، خاطرنشان کرد: واژه ایثار با جان و دل مردم این سرزمین عجین شده است. ما باید از طریق روش‌های نوین تعلیم و تربیت و با تأکید بر کارهای گروهی خلاقانه، فرهنگ وفاق ملی را در میان نسل جدید نهادینه کنیم تا دانش‌آموزان یاد بگیرند در کنار هم برای حل مسائل کشور اقدام کنند.

آذرکیش در خصوص فرایند داوری آثار این پویش گفت: بیش از سه هزار و ۳۶۴ اثر در مراحل مدرسه‌ای، شهرستانی و استانی مورد ارزیابی قرار گرفت که در نهایت ۹۸ دانش‌آموز برگزیده در مقاطع متوسطه اول و دوم به مرحله کشوری راه یافتند.

وی همچنین از خانواده‌های معظم شهدا و دانش‌آموزانی که در این برنامه آثار و اجراهای خود را ارائه کردند، قدردانی کرد و گفت: آثار ارزشمند خانواده‌های معظم شهدا و فرزندان شهدا نشان‌دهنده پیوند عمیق نسل جدید با فرهنگ ایثار و شهادت است.

معاون آموزش متوسطه وزارت آموزش و پرورش با اشاره به گسترش برنامه‌های مرتبط با فرهنگ ایثار در مدارس کشور گفت: فرهنگ ایثار بخشی از زندگی فرزندان ایران است و دانش‌آموزان با این فرهنگ بزرگ می‌شوند. برنامه‌های مختلفی نیز در مدارس و شبکه آموزشی دانش‌آموزی شاد با یاد و نام شهدا اجرا شده است.

گفتنی است؛ سومین همایش تجلیل از برگزیدگان پویش ملی ایثار «من می‌نویسم» به یاد شهدای شجره طیبه میناب با حضور سید احمد موسوی، معاون رئیس‌جمهور و رئیس بنیاد شهید و امور ایثارگران، یعقوب سلیمانی معاون فرهنگی و آموزشی، هاشم صابریان مدیرکل آموزش بنیاد شهید، عباسعلی رضایی مدیرکل بنیاد شهید تهران بزرگ، سیدعلیرضا فاطمیان‌پور مدیرکل امور فرهنگی و تبلیغات بنیاد شهید، مصطفی آذرکیش معاون آموزش متوسطه وزارت آموزش و پرورش، رحیم نریمانی مدیرکل دفتر دانش‌پژوهان و تشکل‌های شاهد و ایثارگر، جانباز محمدحسین دانشور، طاهره تبیرئی مدیرکل بنیاد شهید شهرستان‌های تهران و دو خانواده از شهدای میناب و جمعی از دانش آموزان شاهد و ایثارگر و برگزیدگان پویش در مجموعه فرهنگی سیدالشهدا(ع) برگزار شد، از برگزیدگان پویش ملی ایثار «من می‌نویسم» با اهدای لوح تجلیل شد.