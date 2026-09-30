به گزارش خبرگزاری مهر، علی شمسیپور، رئیس مرکز مطالعات و برنامهریزی شهر تهران از راهاندازی آزمایشگاه سیاستگذاری و حکمرانی شهری با هدف ارتقای کیفیت سیاستگذاری، کاهش ریسک تصمیمات مدیریتی و تقویت تصمیمسازی شواهدمحور، مشارکتی و نوآورانه در مدیریت شهری تهران خبر داد.
شمسیپور با اشاره به ضرورت ایجاد سازوکاری برای ارزیابی سیاستها و تصمیمات شهری، اظهار کرد: نبود نهادی مشخص برای ارزیابی پیشینی و پسینی سیاستهای شهری، میتواند موجب افزایش ریسک تصمیمات و تحمیل هزینههای قابل توجه به مدیریت شهری تهران شود.
وی افزود: با توجه به پیچیدگی، چندبعدی و میانبخشی بودن مسائل شهر تهران، مدیریت شهری نیازمند نهادی نوآور، چابک و مجهز به ابزارهای نوین برای ارتقای کیفیت سیاستگذاری و بهبود فرآیند تصمیمگیری است.
رئیس مرکز مطالعات و برنامهریزی شهر تهران ادامه داد: تجربه شهرها و کشورهای مختلف نشان میدهد آزمایشگاههای سیاستگذاری و حکمرانی شهری میتوانند نقش مهمی در طراحی، ارزیابی و بهبود سیاستهای شهری ایفا کنند. بر همین اساس، مرکز مطالعات و برنامهریزی شهر تهران با بهرهگیری از تجارب موفق داخلی و جهانی و همسو با رویکرد تحولی شهرداری تهران در زمینه توسعه عدالتمحور و پیشرفت شهری، راهاندازی «آزمایشگاه سیاستگذاری و حکمرانی شهری» را بهصورت آزمایشی در دستور کار قرار داد.
شمسیپور گفت: هدف از این اقدام، ایجاد و تقویت یک فضای یادگیرنده، مشارکتی و سنجشپذیر در فرآیند تصمیمگیری شهری بود تا سیاستها و طرحهای شهری پیش از اجرا و همچنین پس از اجرا، از منظر آثار، پیامدها و میزان تحقق اهداف مورد ارزیابی قرار گیرند.
وی با اشاره به اقدامات انجامشده در این آزمایشگاه افزود: پس از راهاندازی، چندین پروژه پژوهشی و ارزیابانه در دستور کار قرار گرفت و نتایج حاصل از این مطالعات نشان داد که این ظرفیت میتواند نقش مؤثری در پشتیبانی تحلیلی و سیاستی از تصمیمات مدیریت شهری ایفا کند.
رئیس مرکز مطالعات و برنامهریزی شهر تهران با تأکید بر ضرورت توسعه این ظرفیت اظهار کرد: با توجه به گستردگی موضوعات و تنوع مسائل در حوزههای مختلف مدیریت شهری و همچنین ضرورت بهرهگیری از فضای آزمایشگاهی پیش از اجرای طرحها و پروژههای شهری، تثبیت نهادی و رسمیسازی جایگاه آزمایشگاه سیاستگذاری و حکمرانی شهری در ساختار شهرداری تهران بیش از گذشته ضرورت یافته است.
شمسیپور تصریح کرد: رسمیشدن جایگاه این آزمایشگاه میتواند زمینه لازم برای ایفای نقش آن بهعنوان یک بازوی تحلیلی و سیاستی در کنار مدیریت شهری را فراهم کند و امکان تعامل مؤثرتر با معاونتها، مناطق، سازمانها و شرکتهای تابعه شهرداری تهران را افزایش دهد.
وی صدور ابلاغ رسمی از سوی شهردار تهران را یکی از الزامات اصلی برای تثبیت جایگاه نهادی این آزمایشگاه دانست و گفت: این اقدام ضمن رسمیتبخشی به جایگاه آزمایشگاه سیاستگذاری و حکمرانی در نظام مدیریتی شهرداری تهران، میتواند ضمانت اجرای راهبردها و پیشنهادهای سیاستی آن را تقویت کرده و بستر لازم برای نقشآفرینی مؤثر این نهاد نوآور در ارتقای کیفیت سیاستگذاری و تصمیمگیری شهری را فراهم کند.
به گفته رئیس مرکز مطالعات و برنامهریزی شهر تهران، توسعه این آزمایشگاه میتواند زمینهساز حرکت مدیریت شهری تهران به سمت تصمیمگیری مبتنی بر شواهد، ارزیابیپذیری سیاستها، مشارکت ذینفعان و استفاده از روشهای نوآورانه در مواجهه با مسائل پیچیده شهری باشد.
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