به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت آموزش و پرورش، جلسه کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری مجلس شورای اسلامی با محوریت بررسی وضعیت، برنامه‌ها، چالش‌ها و نیازهای آموزش و پرورش استثنایی کشور، با حضور رئیس، نواب رئیس و اعضای کمیسیون و رئیس سازمان آموزش و پرورش استثنایی کشور در سالن جلسات کمیسیون برگزار شد.

سالار قاسمی معاو ن وزیر و رئیس سازمان آموزش و پرورش استثنایی کشور در این نشست با تشریح جایگاه قانونی و مأموریت‌های این سازمان، به اساسنامه سازمان آموزش و پرورش استثنایی که در سال ۱۳۶۹ به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است، اشاره کرد و گفت: این سازمان از پشتوانه قانونی و تخصصی برخوردار است و مأموریت آن در حوزه تعلیم و تربیت، توانبخشی و ارائه خدمات حمایتی به دانش‌آموزان با نیازهای ویژه، نیازمند حمایت و توجه مستمر است.

وی در ادامه گزارشی از سیمای آموزش و پرورش استثنایی کشور، وضعیت موجود، برنامه‌های راهبردی و اقدامات انجام‌شده طی دو سال گذشته ارائه کرد و بر ضرورت توسعه خدمات تخصصی در حوزه آموزش، پرورش و توانبخشی تأکید داشت.

رئیس سازمان آموزش و پرورش استثنایی کشور با بیان اینکه میزان توجه به افراد دارای نیازهای ویژه از شاخص‌های مهم توسعه‌یافتگی جوامع به شمار می‌رود، اظهار کرد: مدارس استثنایی باید مأمن و محل ارائه خدمات تخصصی آموزشی، توانبخشی و حمایتی به دانش‌آموزان با نیازهای ویژه باشند.

قاسمی با تأکید بر ضرورت نگاه تخصصی و به دور از هرگونه نگاه سیاسی به آموزش و پرورش استثنایی، افزود: باید برای توسعه و تقویت زیرساخت‌های مدارس استثنایی و مراکز جامع تلاش کنیم تا امکان ارائه خدمات باکیفیت‌تر و مؤثرتر به دانش‌آموزان فراهم شود.

وی همچنین بر ضرورت همکاری دستگاه‌های مختلف در حمایت از آموزش و پرورش استثنایی تأکید کرد و گفت: دستگاه‌های مرتبط می‌توانند نقش مؤثری در رفع نیازهای این حوزه داشته باشند؛ از جمله شهرداری‌ها می‌توانند در تأمین و توسعه خدمات ایاب و ذهاب دانش‌آموزان استثنایی همکاری بیشتری داشته باشند.

معاون وزیر آموزش و پرورش در ادامه، مهم‌ترین انتظارات و مطالبات سازمان آموزش و پرورش استثنایی از مجلس شورای اسلامی و کمیسیون آموزش را مطرح و بر ضرورت حمایت از توسعه کمی و کیفی خدمات آموزشی، پرورشی، توانبخشی و حمایتی این سازمان تأکید کرد.

در ادامه این نشست، ممبینی، نماینده رؤسای آموزش و پرورش استثنایی کشور، نیز به بیان بخشی از مطالبات و دغدغه‌های معلمان و دانش‌آموزان استثنایی پرداخت و بر ضرورت تأمین نیروی انسانی متخصص، تقویت امکانات و تجهیزات و حمایت بیشتر از معلمان و دانش‌آموزان این حوزه تأکید کرد.

همچنین رحیم مرادی، مشاور عالی رئیس سازمان آموزش و پرورش استثنایی، با اشاره به ابعاد اقتصادی و اجتماعی آموزش و توانبخشی دانش‌آموزان با نیازهای ویژه، بر اهمیت آموزش های مهارتی، شناسایی و مداخله به‌هنگام تأکید کرد و گفت: سرمایه‌گذاری هدفمند در آموزش‌های مهارتی و توانبخشی این دانش‌آموزان، علاوه بر ارتقای کیفیت زندگی آنان، می‌تواند در بلندمدت به افزایش کارایی منابع عمومی و کاهش هزینه‌های اجتماعی منجر شود.

تأکید اعضای کمیسیون بر تقویت آموزش و پرورش استثنایی

در ادامه جلسه، اعضای کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری مجلس شورای اسلامی به بیان دیدگاه‌ها و پیشنهادهای خود پرداختند و بر ضرورت توسعه کمی و کیفی آموزش و پرورش استثنایی تأکید کردند. تقویت زیرساخت‌های آموزشی و توانبخشی، افزایش سرانه‌های آموزشی، پرورشی و توانبخشی، تأمین نیروی انسانی متخصص و تدوین نظام انگیزشی متناسب با شرایط و مأموریت‌های معلمان مدارس استثنایی از جمله مهم‌ترین موضوعات مطرح‌شده از سوی اعضای کمیسیون بود.

در جمع‌بندی این نشست، منادی، رئیس کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری مجلس شورای اسلامی، با اشاره به توجه کشورهای توسعه‌یافته به ارائه خدمات آموزشی، توانبخشی و حمایتی به افراد دارای نیازهای ویژه، بر ضرورت استفاده از ظرفیت همه دستگاه‌های مرتبط برای ارتقای این خدمات تأکید کرد.

وی با بیان اینکه دانش‌آموزان استثنایی شایسته دریافت خدمات تخصصی و متناسب با نیازهای خود هستند، اظهار کرد: لازم است حمایت همه‌جانبه دستگاه‌های مرتبط از این دانش‌آموزان تقویت شود و ظرفیت‌های موجود برای توسعه خدمات آموزشی و توانبخشی آنان به کار گرفته شود.

رئیس کمیسیون آموزش مجلس همچنین پیشنهاد استفاده از ظرفیت خیرین و سازمان برنامه و بودجه برای تأمین دستگاه‌های rTMS تحریک مغناطیسی مغز برای آموزش و پرورش استثنایی در استان‌ها را مطرح کرد تا امکان ارائه خدمات تخصصی و توانبخشی بیشتر به افراد دارای نیازهای ویژه فراهم شود. همچنین در این نشست بر ضرورت افزایش سرانه‌های آموزشی، پرورشی، توانبخشی و ورزشی دانش‌آموزان با نیازهای ویژه تأکید و مقرر شد موضوع از طریق رایزنی با دستگاه‌های مرتبط پیگیری شود.

مولوی نماینده مردم آبادان نیز در این جلسه با اشاره به اهمیت و جایگاه راهبردی سازمان آموزش و پرورش استثنایی کشور، این سازمان را یکی از تخصصی‌ترین بخش‌های نظام آموزش و پرورش دانست و بر ضرورت توجه ویژه به مأموریت‌ها و خدمات آن تأکید کرد.