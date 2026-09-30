به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام سید علی حسینی پور پیش از ظهر چهارشنبه در آیین گرامیداشت هفته جهانی سالمندان اظهار کرد: سالمندان بخش مهمی از سرمایه انسانی جامعه هستند که سالهای عمر خود را در مسیر حفظ و انتقال ارزشها سپری کردهاند.
وی افزود: قرآن روند زندگی انسان را از دوران ضعف کودکی، رسیدن به قوت و توانایی و سپس بازگشت به ضعف و سالخوردگی ترسیم کرده است و هیچ انسانی از این مسیر مستثنی نیست.
حسینیپور با تأکید بر اینکه خدمت به سالمندان باید با رویکردی انسانی و همراه با کرامت انجام شود تصریح کرد: حمایت از سالمندان تنها به پرداخت مستمری، ارائه خدمات یا تعیین فردی برای پیگیری امور آنان محدود نمیشود، بلکه حضور، همراهی و ارتباط مستقیم با سالمندان نیز ضرورت دارد.
وی ادامه داد: قرآن کریم در آیات مربوط به تکریم والدین، بر فروتنی، مهربانی و گفتار شایسته تأکید دارد و این آموزهها میتواند مبنای رفتار جامعه با سالمندان باشد؛ بهگونهای که حتی کوچکترین سخن یا رفتاری که موجب رنجش آنان شود، مورد توجه قرار گیرد.
امام جمعه موقت اراک تاکید کرد: تکریم سالمندان تنها به والدین محدود نیست و هر سالمندی، صرفنظر از وابستگی خانوادگی یا تفاوتهای اعتقادی، از کرامت انسانی برخوردار است و باید با احترام با او رفتار شود.
وی افزود: در قرآن کریم بر گفتار نیک، شایسته و کریمانه تأکید شده است و در مواجهه با سالمندان نیز باید بهترین کلمات و مناسبترین شیوه بیان را انتخاب کرد.
حجتالاسلام حسینی پور بیان کرد: روایات و دعاهای معصومان(ع) نیز منابع ارزشمندی برای تبیین شیوه صحیح تکریم سالمندان هستند و بهویژه در دعاهای امام سجاد(ع) در صحیفه سجادیه، آموزههای مهمی در این زمینه وجود دارد.
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