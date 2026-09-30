به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام رضا دیلمی ظهر چهارشنبه در آیین معارفه خود با اشاره به جایگاه وحدت و برادری در استان گلستان اظهار کرد: امام خمینی(ره) به ملت ایران درس مقاومت، ایستادگی، شهادت، توحید و اتحاد مقدس آموخت و امروز گلستان به عنوان استانی برخوردار از ظرفیتهای وحدت و برادری، میتواند در این مسیر نقشآفرین باشد.
مدیرکل تبلیغات اسلامی گلستان با قدردانی از تلاشهای مجموعه تبلیغی استان افزود: عهد و همکاری میان فعالان این عرصه، محدود به مسئولیتهای اداری و اعتباری نیست، بلکه عهدی توحیدی و مبتنی بر جهاد و اخوت است و باید با همافزایی و استفاده از ظرفیتهای مردمی، مسیر خدمت به جامعه و انقلاب اسلامی دنبال شود.
وی با تشریح رویکردهای تحولی سازمان تبلیغات اسلامی گفت: نخستین رویکرد راهبردی، مردمیسازی تبلیغ است؛ این نهاد نباید صرفاً یک دستگاه تصدیگر باشد، بلکه باید نقش راهبری، خادمی و بسترسازی برای شکلگیری ارادههای توحیدی و جمعهای مؤمنانه را ایفا کند.
دیلمی ادامه داد: مردمیسازی به معنای حرکت از نهادمحوری به سمت عاملیت مردمی و تمدنی و فعالسازی حلقههای میانی است؛ به گونهای که هر دانشجو در محیط علمی، هر معلم در کلاس درس، هر کاسب در بازار، هر مادر در خانه، هر نوجوان در اجتماع و هر ورزشکار در محیط ورزشی خود بتواند بخشی از زنجیره تواصی به حق و جهاد تبیین باشد.
وی دومین محور را ایجاد آرایش تبلیغی و تبیینی با محوریت روایتگری فتح و امید دانست و اظهار کرد: باید ظرفیتهای مردمی برای معرفی گفتمان انقلاب اسلامی و مقابله با روایتهای تحریفآمیز دشمن به میدان بیاید تا حقیقت اسلام و افقهای روشن انقلاب در غبار تبلیغات و تحریفها گم نشود.
مدیرکل تبلیغات اسلامی گلستان، بازآفرینی ابزارهای تبلیغی و نوسازی رسانهای را سومین محور تحولی عنوان کرد و گفت: در عصر فناوریهای نوظهور، فضای مجازی دیگر یک فضای صرفاً مجازی نیست، بلکه در شکلدهی سبک زندگی و جهتدهی به جهانبینی افراد اثرگذار است و به همین دلیل تحول در این عرصه باید در زمره اولویتهای جدی قرار گیرد.
وی با اشاره به برنامههای گام دوم تحول در تبلیغات اسلامی گلستان اظهار کرد: در این مرحله ضمن تثبیت دستاوردهای مهم گذشته، مردمیسازی و خلق جریانهای جریانساز، بهویژه در حوزه نوجوانان و بانوان، مورد توجه قرار خواهد گرفت.
دیلمی افزود: ایجاد آرایش تبلیغی و تبیینی با محوریت روایتگری فتح و امید در محلات استان، چابکسازی رسانهای، تقویت حضور فعال مردم در روایتگری پیروزیها و همچنین ایجاد جریانهای توحیدی و اجتماعی و شکلگیری لشکر سفیران قرآنی و تبیینی از دیگر اولویتهای پیشرو است.
وی همچنین بر اهمیت خردورزی جمعی و استفاده از ظرفیت نخبگان تأکید کرد و گفت: اتصال وثیق با سرمایههای انسانی، علمی و تبلیغی، حوزههای علمیه و مجموعههای نخبگانی باید تقویت شود؛ چراکه این ظرفیتها همواره از سرمایههای مهم جریان تبلیغ در استان بودهاند.
مدیرکل تبلیغات اسلامی گلستان با تأکید بر ضرورت مشارکت فعال نیروهای فرهنگی و تبلیغی استان خاطرنشان کرد: درهای این نهاد به روی ظرفیتهای مردمی و فعالان فرهنگی باز است و باید از توان تکتک این نیروها برای پیشبرد اهداف فرهنگی و تبلیغی استفاده شود.
دیلمی با اشاره به نقش مردم در حفظ و تقویت جبهه فرهنگی انقلاب اسلامی گفت: با مجاهدت مردم و فعالان فرهنگی میتوان در مسیر تحقق آرمانهای انقلاب گام برداشت و برای آیندهای روشن در جهان اسلام تلاش کرد.
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