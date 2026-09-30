به گزارش خبرنگار مهر، همزمان با نخستین سالگرد حادثه تلخ واژگونی اتوبوس حامل دانشجویان دانشکده پیراپزشکی دانشگاه علوم پزشکی سمنان که به مصدومیت ۱۳ نفر و جان باختن سه دانشجو انجامید، مراسم گرامی‌داشت یاد جان‌باختگان این حادثه در محل وقوع آن برگزار شد.

این مراسم بعدازظهر چهارشنبه در کیلومتر پنج محور سمنان-سرخه و با حضور جمعی از دانشجویان دانشکده پیراپزشکی سرخه، دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی سمنان و خانواده‌های جان‌باختگان برگزار شد.

این آیین به همت دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی سمنان و به یاد سه دانشجوی جان‌باخته این حادثه برگزار شد و حاضران با حضور در محل وقوع سانحه، یاد و خاطره همکلاسی‌های از دست‌رفته خود را گرامی داشتند.

زهره شیرازی، خواهر فاطمه شیرازی از جان‌باختگان این حادثه، در گفتگو با خبرنگار مهر، درباره برگزاری این مراسم اظهار کرد: امروز همکلاسی‌های دانشجویان جان‌باخته حادثه تلخ علوم پزشکی سمنان گرد هم آمده‌اند تا یاد و خاطره دانشجویانی را گرامی بدارند که اگر این حادثه رخ نمی‌داد، به‌زودی لباس سفید خدمت و پاسداری از سلامت مردم کشور را بر تن می‌کردند.

وی با بیان اینکه خانواده‌های جان‌باختگان و مصدومان این حادثه امروز علاوه بر گرامی‌داشت یاد عزیزان خود، خواستار دادخواهی نیز هستند، افزود: با وجود قول‌هایی که استاندار سمنان و مسئولان استان در زمان وقوع حادثه دادند، تاکنون با هیچ فردی که خانواده‌ها او را مقصر می‌دانند، برخورد قضایی صورت نگرفته است.

شیرازی خواستار توجه بیشتر مسئولان به روند رسیدگی به این پرونده شد و گفت: بی‌توجهی‌ها و کندی روند رسیدگی به موضوعات باعث شده است خانواده‌های دادخواه نسبت به مسئولان ناامید شوند و برای بیان مطالبات خود به رسانه‌ها روی بیاورند.

خواهر مرحوم فاطمه شیرازی همچنین با اشاره به وضعیت مدیریت دانشکده پیراپزشکی گفت: رئیس دانشکده پیراپزشکی که متولی اصلی این موضوع بود و دانشجویان بارها فرسودگی اتوبوس و مخاطرات آن را به وی یادآوری کرده بودند، همچنان در این مسئولیت قرار دارد.

وی ادامه داد: از نگاه ما، این مسائل نشان می‌دهد که عزم کافی برای برخورد با عوامل و خاطیان احتمالی این حادثه وجود نداشته است.

شیرازی در ادامه با اشاره به مشکلات درمانی مصدومان این حادثه اظهار کرد: برخی درمان‌های تکمیلی، از جمله عمل‌های مربوط به چشم، به گفته مسئولان علوم پزشکی سمنان مشمول پرداخت هزینه نمی‌شود و این موضوع خانواده‌های مصدومان را با مشکلات و دغدغه‌های زیادی مواجه کرده است.

وی افزود: این دانشجویان در پی آنچه خانواده‌ها قصور مسئولان دانشگاه می‌دانند، دچار مصدومیت‌های شدیدی شده‌اند و برخی از آنها با گذشت یک سال از حادثه همچنان تحت درمان هستند.

خواهر یکی از جان‌باختگان حادثه اتوبوس دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی سمنان در پایان تأکید کرد: انتظار ما این است که مسئولان ضمن رسیدگی جدی و شفاف به پرونده این حادثه، نسبت به وضعیت درمانی و مشکلات مصدومان نیز توجه ویژه داشته باشند.