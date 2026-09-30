به گزارش خبرنگار مهر، سید فواد حسینی ظهر چهارشنبه در نشست هماندیشی و بررسی چالشهای اداری بانوان آموزش و پرورش کردستان که با حضور بانوان شاغل ادارهکل و نواحی یک و دو سنندج برگزار شد، اظهار کرد: رویکرد آموزش و پرورش استان در حوزه بانوان شعاری نیست و تلاش میکنیم بر اساس شایستگی و توانمندی افراد، فرصت رشد و پیشرفت حرفهای را فراهم کنیم.
وی افزود: حضور بانوان توانمند در مسئولیتهای مختلف اداری میتواند زمینه تغییر نگرش نسبت به ظرفیتهای آنان را فراهم کرده و مسیر مشارکت مؤثرتر سایر بانوان را در عرصههای مدیریتی و اجرایی هموار کند.
مدیرکل آموزش و پرورش کردستان با بیان اینکه عملکرد موفق بسیاری از بانوان شاغل در این مجموعه نشاندهنده توانمندی آنان است، تصریح کرد: نباید برخی تجربههای ناموفق در یک مقطع زمانی را به همه بانوان تعمیم داد، چراکه کارنامه شمار زیادی از بانوان فرهنگی و اداری استان، بیانگر تعهد، تخصص، دقت و مسئولیتپذیری آنان است.
حسینی ایجاد محیط کاری ایمن و حمایتگر را از الزامات توسعه سازمانی دانست و گفت: تلاش میکنیم با فراهم کردن شرایط مناسب، زمینه رشد شغلی و استفاده مؤثرتر از توانمندی بانوان در مجموعه آموزش و پرورش فراهم شود.
وی ادامه داد: بانوان با توجه به دقت، حساسیت نسبت به مسائل و مسئولیتپذیری بالا، ظرفیت قابل توجهی برای مدیریت امور و حل مسائل سازمانی دارند و میتوانند در محیط اداری به الگویی الهامبخش تبدیل شوند.
در ادامه این نشست، بانوان حاضر مهمترین دغدغههای خود را در زمینه ساعت کاری، دورکاری، سلامت و ورزش، شایستهسالاری، مسائل رفاهی، تسهیل امور، راهاندازی اتاق مادر و کودک و حمایت از زنان سرپرست خانوار مطرح کردند.
مدیرکل آموزش و پرورش کردستان نیز ضمن استماع دیدگاهها و مطالبات مطرحشده، بر بررسی و پیگیری این مسائل و استفاده مناسب از ظرفیتها و امکانات موجود برای رفع دغدغههای بانوان تأکید کرد.
در پایان این نشست، لوح سپاس و تندیس ارسالی وزارت آموزش و پرورش به لیلا ثقفی، مشاور امور بانوان آموزش و پرورش کردستان، به پاس کسب رتبه برتر امور بانوان استان در نخستین جشنواره رویداد ملی «جانان ایران» اهدا شد.
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