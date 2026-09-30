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۸ مهر ۱۴۰۵، ۱۴:۰۶

محموله ۳ میلیاردی قاچاق در اردستان توقیف شد

محموله ۳ میلیاردی قاچاق در اردستان توقیف شد

اردستان-فرمانده انتظامی اردستان از توقیف خودرو سواری حامل نگهدارنده لپ تاپ و رابط فلش مموری قاچاق به ارزش ۳ میلیارد ریال در عملیات مأموران انتظامی این فرماندهی خبرداد.

سرهنگ حجت الله بهامین در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: در راستای طرح مقابله با قاچاق کالا، مأموران کلانتری ۱۳ مهاباد این فرماندهی حین کنترل خودروهای عبوری در یکی از محورهای مواصلاتی به یک دستگاه سواری لیفان مشکوک و برای بررسی آن را متوقف کردند.

وی افزود: مأموران ضمن هماهنگی قضائی موفق شدند در بازرسی از این خودرو ۱۹۰ پایه فلزی لپ تاپ و ۸۵ عدد رابط فلش مموری قاچاق که فاقد مدارک قانونی و معتبر گمرکی بود را کشف کنند.

فرمانده انتظامی اردستان ارزش محموله قاچاق مکشوفه را ۳ میلیارد ریال اعلام و گفت در این رابطه برای راننده خودرو پرونده تشکیل و تحت رسیدگی قضائی قرار گرفت.

کد مطلب 6963666

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