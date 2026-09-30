هوشمندسازی فرآیندهای قضایی و اداری با جدیت دنبال شود

به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام سیدمحسن موسوی ظهر چهارشنبه در بازدید از مجتمع دادگاههای صلح و شورای حل اختلاف بیرجند (شهید سردار سلیمانی)، اظهار کرد: هوشمندسازی فرآیندهای قضایی و اداری باید به تسهیل امور، دسترسی سریعتر به اطلاعات، کاهش اقدامات دستی و افزایش دقت در ارائه خدمات منجر شود و این روند با جدیت ادامه یابد.
وی در ادامه با کارکنان مجتمع دادگاههای صلح و شورای حل اختلاف بیرجند دیدار و گفتوگو کرد و در جریان مسائل، مشکلات و مطالبات آنان قرار گرفت.
موسوی بر ضرورت توجه به مسائل کارکنان و بررسی مشکلات مطرحشده تأکید کرد و گفت: شناخت دقیق مسائل موجود در محیط کار و تلاش برای رفع مشکلات در چارچوب ضوابط و مقررات، میتواند به بهبود شرایط خدمترسانی و افزایش رضایتمندی کارکنان منجر شود.
رئیس مرکز حل اختلاف کشور همچنین ضمن قدردانی از تلاش کارکنان این مجتمع، بر حفظ نظم اداری، ارتقای کیفیت خدمترسانی و استفاده مطلوب از ظرفیتهای موجود برای تسهیل امور مراجعان تأکید کرد.
در ادامه این بازدید، مسئولان مجتمع دادگاههای صلح و شورای حل اختلاف بیرجند گزارشی از روند فعالیت این مجموعه، وضعیت بایگانی، اقدامات انجامشده در زمینه هوشمندسازی و مسائل و مشکلات کارکنان ارائه کردند.
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