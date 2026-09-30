به گزارش خبرگزاری مهر، سیدرضا صالحی‌امیری عصر چهارشنبه ۸ مهرماه ۱۴۰۵ در حاشیه بازدید از مسجد سید اصفهان، این بنا را از آثار فاخر معماری تاریخی اصفهان دانست و اظهار کرد: مسجد سید از نظر هنر معماری و زیبایی‌شناسی، بنایی فاخر است و همه دستگاه‌های مسئول باید برای مرمت و صیانت از آن اهتمام داشته باشند.

وزیر میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی با اشاره به ظرفیت‌های گسترده اجتماعی و اقتصادی اصفهان برای حفاظت از بناهای تاریخی افزود: مرمت مسجد سید علاوه بر منابع دولتی، می‌تواند از ظرفیت خیرین، مردم اصفهان و بنگاه‌های اقتصادی نیز بهره‌مند شود و باید از این ظرفیت‌ها برای احیای این بنای ارزشمند استفاده کرد.

او تاکید کرد: مسجد سید برای مرمت، علاوه بر منابع دولتی، از ظرفیت خیرین، مردم اصفهان و بنگاه‌های اقتصادی نیز برخوردار است و باید از این انگیزه‌ها برای احیای این بنای ارزشمند استفاده کرد.

بررسی ظرفیت‌های اعتباری پس از مطالعات تخصصی

صالحی‌امیری با بیان اینکه اصفهان قلب گردشگری ایران است، تصریح کرد: حفاظت از بناهای تاریخی این دارای ابعاد اخلاقی، ایران‌دوستی و فرهنگی است و مجموعه وزارت میراث‌فرهنگی در این زمینه خود را مسئول و متعهد می‌داند.

وی درباره تأمین اعتبار مورد نیاز برای مرمت مسجد سید اصفهان گفت: وزارت میراث‌فرهنگی در سال مالی پیش‌رو موضوع تأمین اعتبار این بنا را در چارچوب اولویت‌های خود مورد توجه قرار خواهد داد و پس از انجام مطالعات و تعیین دقیق نیازهای فنی، امکان تأمین و تخصیص منابع مورد نیاز بررسی می‌شود.

وزیر میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی بر ضرورت انجام مطالعات تخصصی پیش از تعیین میزان اعتبار مورد نیاز مسجد سید تاکید کرد و افزود: در شرایط فعلی نمی‌توان بدون مطالعه دقیق، عدد و رقم مشخصی برای مرمت اعلام کرد، زیرا این بنا به استحکام‌بخشی نیاز دارد و استحکام‌بخشی نیز مستلزم بررسی‌های فنی و مطالعه سازه در عمق زمین است.

صالحی‌امیری ادامه داد: انتخاب مشاور و پیمانکار صاحب صلاحیت برای مرمت بنا و برآورد هزینه‌های مورد نیاز باید بر اساس مطالعات تخصصی انجام شود و پس از جمع‌بندی این مطالعات و تعیین اولویت‌ها، ظرفیت‌های وزارتخانه برای مشارکت در فرآیند مرمت مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

تاکید بر هم‌افزایی برای حفاظت از میراث اصفهان

وزیر میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی با اشاره به پیگیری مدیریت استان و شهرداری اصفهان برای حفاظت از آثار تاریخی این شهر گفت: مدیریت شهری اصفهان نسبت به میراث‌فرهنگی دلسوز است و نمایندگان و مسئولان محلی نیز مسائل مربوط به بناهای تاریخی را پیگیری می‌کنند.

وی تاکید کرد: وزارت میراث‌فرهنگی خود را در قبال صیانت از بناهای تاریخی اصفهان مسئول می‌داند و تلاش خواهد کرد با همراهی مجموعه مدیریت استان و سایر دستگاه‌های مرتبط، روند حفاظت و مرمت این آثار با جدیت دنبال شود.

مسجد سید اصفهان از بناهای شاخص دوره قاجار در این شهر است که در مجموعه تاریخی پیرامون بازار و محور فرهنگی جنوب میدان نقش‌جهان قرار دارد و از منظر معماری، کاشی‌کاری و عناصر وابسته به معماری مذهبی، از آثار مهم تاریخی اصفهان به شمار می‌رود.