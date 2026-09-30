به گزارش خبرنگار مهر، ارسلان زارع عصر چهارشنبه در بازدید اعضای کمیسیون کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط زیست مجلس شورای اسلامی از بخشهای مختلف حوزه آب و کشاورزی دشتستان اظهار کرد: کشاورزی یکی از بخشهای اولویتدار استان بوشهر است و باید برای تقویت زیرساختها و رفع مسائل این حوزه اقدامات جدی دنبال شود.
وی با اشاره به جایگاه نخیلات در بخش کشاورزی استان بوشهر افزود: توسعه آبیاری نوین در عرصه نخیلات استان از اولویتهای مهم است و مدیریت مصرف و بهرهوری آب باید در این بخش با جدیت دنبال شود.
استاندار بوشهر تصریح کرد: حمایت از طرحهای توسعه آبیاری نوین و سایر طرحهای زیرساختی بخش کشاورزی در دستور کار استان قرار دارد و تلاش میکنیم با استفاده از ظرفیتهای موجود، زمینه اجرای سریعتر این طرحها فراهم شود.
ظرفیت کمیسیون کشاورزی مجلس برای توسعه بوشهر
زارع حضور رئیس و اعضای کمیسیون کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط زیست مجلس در دشتستان را فرصتی مهم برای بررسی مسائل و مطالبات بخش کشاورزی استان دانست و گفت: حضور اعضای کمیسیون در استان میتواند به شناخت دقیقتر ظرفیتها، مسائل و نیازهای بخش کشاورزی کمک کند.
وی ادامه داد: موضوعات و مصوبات مطرحشده در این بازدیدها باید در تهران نیز پیگیری شود و جلساتی برای دنبال کردن این موارد برگزار خواهیم کرد.
استاندار بوشهر خاطرنشان کرد: ظرفیت کمیسیون کشاورزی مجلس میتواند در پیشبرد طرحهای حوزه آب، کشاورزی و توسعه زیرساختهای این بخش در استان مورد استفاده قرار گیرد و مجموعه مدیریت استان نیز برای پیگیری و تحقق این مطالبات همکاری خواهد کرد.
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