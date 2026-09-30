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۸ مهر ۱۴۰۵، ۱۷:۳۹

هرچه تهدیدها بیشتر شود، عزم ملت ایران برای م مقابله افزایش می‌یابد

هرچه تهدیدها بیشتر شود، عزم ملت ایران برای م مقابله افزایش می‌یابد

فرمانده سپاه محمد رسوالله (ص) تهران بزرگ گفت: هرچه تهدیدها بیشتر شود، هوشیاری و عزم ملت ایران برای مقابله با دشمن افزایش می‌یابد.

به گزارش خبرنگار مهر، سردار حسن‌زاده در حاشیه آیین بزرگداشت شهدای سپاه تهران در جمع خبرنگاران، با اشاره به حضور گسترده مردم و خانواده‌های معظم شهدا در این مراسم اظهار کرد: این مراسم بزرگداشت تعدادی از شهدای سپاه تهران، بسیجیان و پاسدارانی است که در جنگ ۱۲ روزه و جنگ رمضان به شهادت رسیدند و حضور پرشکوه مردم، خانواده‌های معظم شهدا و جانبازان و مجروحان این جنگ‌ها، بیانگر آن است که ملت ما تا پای جان ایستادگی و مقاومت می‌کند.

وی افزود: ملت ایران سابقه چنین ایستادگی و مقاومت‌هایی را در طول تاریخ دارد و هر زمان بیگانگان قصد تعرض به خاک، میهن، جان و ناموس ایرانیان را داشته‌اند، مردم ایستاده و دفاع کرده‌اند و با وجود تقدیم شهید، اجازه نداده‌اند دشمن به اهداف خود دست پیدا کند.

فرمانده سپاه تهران بزرگ با اشاره به نقش مردم به عنوان یکی از مؤلفه‌های قدرت ملی کشور گفت: امروز همه دنیا می‌دانند که ملت ایران و مردم ما مهم‌ترین مؤلفه قدرت ملی هستند. در شب‌های جنگ، مردم در خیابان‌ها حضور پیدا کردند و فرزندان همین ملت در قالب بسیج در سراسر تهران گسترش یافتند.

حسن‌زاده ادامه داد: در جنگ رمضان، برخلاف تصور دشمن که می‌خواست در تهران به عنوان مرکز نظام جمهوری اسلامی بی‌ثباتی ایجاد کند، مردم و نیروهای مسلح ایستادند و پایداری کردند.

وی گفت: دشمن تعدادی از سربازان، نیروها و رزمندگان ما را در ایست‌های بازرسی به شهادت رساند و تصور می‌کرد می‌تواند امنیت تهران را با مخاطره مواجه کند، اما نتیجه کاملاً متفاوت بود و حضور بسیجیان و مردم در تهران مؤثرتر و گسترده‌تر شد.

فرمانده سپاه تهران بزرگ افزود: بازرسی‌ها قوی‌تر از گذشته انجام شد و گشت‌ها و تمام ظرفیت‌های پدافندی، دفاعی، امنیتی و اطلاعاتی ما توسعه بیشتری پیدا کرد.

حسن‌زاده تأکید کرد: در مقابل تهدیدات، پاسخ اصلی را ملت ایران می‌دهد. هرچه تهدیدات بیشتر شود، ملت ما هوشیارتر خواهد شد و هرچه شهادت‌ها افزایش پیدا کند، عزم ملت و جوانان ما برای مقابله با دشمن نسبت به گذشته راسخ‌تر می‌شود.

وی با اشاره به حضور مردم در برنامه «جان‌فدا» و رزمایش‌های اخیر اظهار کرد: امروز می‌بینیم که مردم بیش از گذشته برای دفاع از وطن، میهن و انقلاب خود پای کار آمده‌اند و تا زمانی که اراده این ملت و علاقه به جانفشانی، ایثار و شهادت وجود داشته باشد، دشمن نمی‌تواند در این مسیر پیشرفتی داشته باشد و راهی جز تسلیم شدن در برابر اراده ملت ایران نخواهد داشت.

آغاز آموزش‌های سه‌سطحی نیروهای «جان‌فدا»

فرمانده سپاه تهران بزرگ در ادامه درباره برنامه‌های آموزشی نیروهای «جان‌فدا» گفت: از روز ۲۷ شهریور و پس از سازماندهی مجدد نیروهای جان‌فدا، این نیروها در رزمایش ۳۱۳ هزار نفری حضور پیدا کردند و از روز بعد، آموزش‌ها آغاز شد.

وی افزود: البته بخشی از آموزش‌ها را پیش از این در میدان آغاز کرده بودیم، اما اکنون آموزش‌ها در سه سطح عمومی، تکمیلی و پیشرفته در حال برگزاری است.

حسن‌زاده ادامه داد: افرادی که برای فعالیت در عرصه دفاعی اعلام آمادگی کرده‌اند، سازماندهی شده و در قالب گردان‌ها قرار گرفته‌اند و آموزش‌های لازم را طی می‌کنند. هر مرحله از آموزش را که با موفقیت پشت سر بگذارند، وارد مرحله بعدی خواهند شد.

وی خاطرنشان کرد: همه این عزیزان اعلام آمادگی کرده‌اند که در هر نقطه‌ای از کشور که برای دفاع از وطن و کشورشان نیاز باشد، حضور پیدا کنند و جانفشانی کنند.

کد مطلب 6963876
هادی رضایی

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