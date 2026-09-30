به گزارش خبرنگار مهر، سردار حسنزاده در حاشیه آیین بزرگداشت شهدای سپاه تهران در جمع خبرنگاران، با اشاره به حضور گسترده مردم و خانوادههای معظم شهدا در این مراسم اظهار کرد: این مراسم بزرگداشت تعدادی از شهدای سپاه تهران، بسیجیان و پاسدارانی است که در جنگ ۱۲ روزه و جنگ رمضان به شهادت رسیدند و حضور پرشکوه مردم، خانوادههای معظم شهدا و جانبازان و مجروحان این جنگها، بیانگر آن است که ملت ما تا پای جان ایستادگی و مقاومت میکند.
وی افزود: ملت ایران سابقه چنین ایستادگی و مقاومتهایی را در طول تاریخ دارد و هر زمان بیگانگان قصد تعرض به خاک، میهن، جان و ناموس ایرانیان را داشتهاند، مردم ایستاده و دفاع کردهاند و با وجود تقدیم شهید، اجازه ندادهاند دشمن به اهداف خود دست پیدا کند.
فرمانده سپاه تهران بزرگ با اشاره به نقش مردم به عنوان یکی از مؤلفههای قدرت ملی کشور گفت: امروز همه دنیا میدانند که ملت ایران و مردم ما مهمترین مؤلفه قدرت ملی هستند. در شبهای جنگ، مردم در خیابانها حضور پیدا کردند و فرزندان همین ملت در قالب بسیج در سراسر تهران گسترش یافتند.
حسنزاده ادامه داد: در جنگ رمضان، برخلاف تصور دشمن که میخواست در تهران به عنوان مرکز نظام جمهوری اسلامی بیثباتی ایجاد کند، مردم و نیروهای مسلح ایستادند و پایداری کردند.
وی گفت: دشمن تعدادی از سربازان، نیروها و رزمندگان ما را در ایستهای بازرسی به شهادت رساند و تصور میکرد میتواند امنیت تهران را با مخاطره مواجه کند، اما نتیجه کاملاً متفاوت بود و حضور بسیجیان و مردم در تهران مؤثرتر و گستردهتر شد.
فرمانده سپاه تهران بزرگ افزود: بازرسیها قویتر از گذشته انجام شد و گشتها و تمام ظرفیتهای پدافندی، دفاعی، امنیتی و اطلاعاتی ما توسعه بیشتری پیدا کرد.
حسنزاده تأکید کرد: در مقابل تهدیدات، پاسخ اصلی را ملت ایران میدهد. هرچه تهدیدات بیشتر شود، ملت ما هوشیارتر خواهد شد و هرچه شهادتها افزایش پیدا کند، عزم ملت و جوانان ما برای مقابله با دشمن نسبت به گذشته راسختر میشود.
وی با اشاره به حضور مردم در برنامه «جانفدا» و رزمایشهای اخیر اظهار کرد: امروز میبینیم که مردم بیش از گذشته برای دفاع از وطن، میهن و انقلاب خود پای کار آمدهاند و تا زمانی که اراده این ملت و علاقه به جانفشانی، ایثار و شهادت وجود داشته باشد، دشمن نمیتواند در این مسیر پیشرفتی داشته باشد و راهی جز تسلیم شدن در برابر اراده ملت ایران نخواهد داشت.
آغاز آموزشهای سهسطحی نیروهای «جانفدا»
فرمانده سپاه تهران بزرگ در ادامه درباره برنامههای آموزشی نیروهای «جانفدا» گفت: از روز ۲۷ شهریور و پس از سازماندهی مجدد نیروهای جانفدا، این نیروها در رزمایش ۳۱۳ هزار نفری حضور پیدا کردند و از روز بعد، آموزشها آغاز شد.
وی افزود: البته بخشی از آموزشها را پیش از این در میدان آغاز کرده بودیم، اما اکنون آموزشها در سه سطح عمومی، تکمیلی و پیشرفته در حال برگزاری است.
حسنزاده ادامه داد: افرادی که برای فعالیت در عرصه دفاعی اعلام آمادگی کردهاند، سازماندهی شده و در قالب گردانها قرار گرفتهاند و آموزشهای لازم را طی میکنند. هر مرحله از آموزش را که با موفقیت پشت سر بگذارند، وارد مرحله بعدی خواهند شد.
وی خاطرنشان کرد: همه این عزیزان اعلام آمادگی کردهاند که در هر نقطهای از کشور که برای دفاع از وطن و کشورشان نیاز باشد، حضور پیدا کنند و جانفشانی کنند.
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