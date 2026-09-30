به گزارش خبرنگار مهر، ابراهیم رضایی عصر چهار شنبه در بازدید اعضای کمیسیون کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط زیست مجلس شورای اسلامی از بخشهای مختلف حوزه آب و کشاورزی دشتستان اظهار کرد: یکی از مهمترین نیازهای بخش کشاورزی دشتستان، تأمین آب پایدار است و برای تحقق این هدف باید پروژههای زیرساختی این حوزه با سرعت بیشتری تکمیل شوند.
وی افزود: کشاورزی دشتستان ظرفیت قابل توجهی در تولید محصولات مختلف بهویژه خرما دارد و استمرار فعالیت کشاورزان و توسعه این بخش، نیازمند تأمین آب مطمئن و پایدار است.
نماینده مردم دشتستان در مجلس شورای اسلامی با اشاره به پروژههای مهم حوزه آب شهرستان ادامه داد: تکمیل سد دالکی یکی از طرحهای مهمی است که میتواند در تأمین آب مورد نیاز بخش کشاورزی نقش مؤثری داشته باشد و باید روند اجرای آن با جدیت دنبال شود.
رضایی همچنین بر اهمیت اجرای طرح نخلستان و توسعه سامانههای آبیاری نوین تأکید کرد و گفت: استفاده بهینه از منابع موجود آب در کنار ایجاد منابع جدید، باید بهصورت همزمان دنبال شود و توسعه آبیاری نوین میتواند به افزایش بهرهوری و کاهش مصرف آب در بخش کشاورزی کمک کند.
تأمین اعتبار؛ شرط تسریع پروژهها
وی با تأکید بر ضرورت تأمین اعتبار پروژههای حوزه آب و کشاورزی دشتستان تصریح کرد: بخشی از مشکلات موجود در مسیر اجرای طرحها به موضوع تأمین منابع مالی بازمیگردد و لازم است اعتبارات مورد نیاز پروژهها در زمان مناسب اختصاص یابد.
رضایی خاطرنشان کرد: پیگیری برای تأمین اعتبار و رفع موانع اجرای پروژههای آب و کشاورزی باید با همکاری دولت، مجلس و دستگاههای اجرایی ادامه داشته باشد تا طرحهای مهم شهرستان هرچه سریعتر تکمیل و وارد مدار بهرهبرداری شوند.
وی افزود: تقویت زیرساختهای آب، اجرای طرحهای آبیاری نوین و تکمیل پروژههای مهمی مانند سد دالکی و طرح نخلستان، از اولویتهای اساسی برای حمایت از کشاورزان و تداوم تولید در دشتستان است.
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