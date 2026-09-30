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۸ مهر ۱۴۰۵، ۱۷:۳۹

حضور پزشکیان در مراسم یادبود مرحوم احمد ناطق نوری

حضور پزشکیان در مراسم یادبود مرحوم احمد ناطق نوری

رئیس جمهور بعد از ظهر امروز در مراسم یادبود مرحوم احمد ناطق نوری حضور یافت.

به گزارش خبرگزاری مهر، مسعود پزشکیان رئیس جمهور کشورمان بعدازظهر امروز (چهارشنبه) با حضور در مسجد نور تهران در مراسم یادبود مرحوم احمد ناطق نوری، نماینده ادوار مجلس شورای اسلامی و از چهره‌های برجسته مدیریت ورزش کشور، شرکت کرد.

رئیس‌جمهور در این مراسم ضمن قرائت فاتحه و ادای احترام به آن مرحوم، با بازماندگان و خانواده ایشان ابراز همدردی کرد و برای آن مرحوم، رحمت و مغفرت الهی و برای بازماندگان صبر و شکیبایی مسئلت کرد.

در این مراسم جمعی از مسئولان کشوری و لشکری، نمایندگان ادوار مجلس شورای اسلامی، مدیران و چهره‌های سیاسی، فرهنگی و ورزشی نیز حضور داشتند.

کد مطلب 6963898
نفیسه عبدالهی

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