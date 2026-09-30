امام جمعه گناوه: طلبه باید پیش از هدایت جامعه،عامل آموزه های دین باشد

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام سید عبدالهادی رکنی حسینی عصر چهارشنبه در آیین بازگشایی حوزه علمیه خواهران الزهرا(س) گناوه برای سال تحصیلی جدید، با تبریک به طلاب، به‌ویژه طلاب جدیدالورود ، اظهار کرد: ورود به حوزه علمیه و قرار گرفتن در مسیر فراگیری معارف قرآن و اهل بیت(ع)، توفیق و نعمتی بزرگ است که باید قدر آن را دانست.

وی با اشاره به تقارن آغاز سال تحصیلی با هفته دفاع مقدس، یاد و خاطره شهدا، علما و همه کسانی را که در مسیر تربیت دینی جامعه تلاش کرده‌اند، گرامی داشت.

علم زمانی ارزشمند است که با عمل و تقوا همراه باشد

امام جمعه گناوه با تأکید بر جایگاه علم در آموزه‌های اسلامی گفت: خداوند متعال برای علم ارزش ویژه‌ای قائل شده و در نگاه قرآن کریم، عالم و جاهل یکسان نیستند؛ اما علم زمانی ارزش واقعی خود را پیدا می‌کند که با عمل، تقوا و خداترسی و نور الهی همراه باشد.

وی افزود:دین مبین اسلام برای فراگیری علم محدودیت زمانی و مکانی تعیین نکرده و انسان مؤمن باید در هر جا که حکمت و دانش را یافت، در پی آن باشد.

وی گفت: علم دین که در سایه این علم سعادت بشر ارتقا می یابد از اهمیت بیشتری برخوردار است.

حجت الاسلام رکنی حسینی خطاب به طلاب جدیدالورود خاطرنشان کرد: حضور شما در حوزه در شرایطی که تبلیغات گسترده‌ای علیه دین، قرآن و باورهای دینی وجود دارد، مسئولیت شما را سنگین‌تر می‌کند و باید از اینکه فرصت و توفیق حضور در حوزه علمیه را یافته اید و سرباز امام زمان (عج) شده اید شاکر باشید و آن را غنیمت بشمارید.

پنج مرحله برای بهره‌مندی از علم

وی با اشاره به روایتی از پیامبر گرامی اسلام(ص) درباره حقیقت علم بیان کرد: در این روایت، سکوت، استماع، حفظ، عمل و نشر علم به عنوان مراحل بهره‌مندی از دانش معرفی شده است.

امام جمعه گناوه گفت: طلبه باید در کلاس درس با دقت گوش دهد، آموخته‌های خود را حفظ کند، به آن عمل کند و در نهایت دانش و معارف خود را برای هدایت دیگران به کار گیرد.

وی با تأکید بر ضرورت تمرکز طلاب در مسیر تحصیل افزود: دوران طلبگی فرصت فراگیری عمیق معارف دینی است و نباید این فرصت با امور حاشیه‌ای از بین برود.

هدایت فکری و دینی، بصیرت‌افزایی و خدمت اجتماعی؛ وظایف طلاب

حجت الاسلام رکنی حسینی، هدایت فکری و دینی مردم را از مهم‌ترین وظایف طلاب دانست و اظهار کرد: طلبه باید بتواند مردم، به‌ویژه نسل جوان را در مسیر صحیح اعتقادی و دینی هدایت کند.

وی افزود: بصیرت‌افزایی و آگاهی نسبت به مسائل سیاسی و اجتماعی نیز از وظایف حوزه‌های علمیه است و طلاب باید در برابر مسائل روز جامعه، شناخت و تحلیل لازم را داشته باشند.

وی گفت: طلاب باید وظیفه هدایتگری و مشعلداری جامعه را براساس اندیشه ها و آموزه های ناب اسلامی تبیین و انجام دهند.

امام جمعه گناوه با اشاره به گستردگی فضای مجازی گفت: امروز بخش مهمی از باورها و سبک زندگی جوانان تحت تأثیر فضای مجازی قرار دارد و دشمن شبیخون فرهنگی علیه باورهای دینی و اعتقادی جامعه بکار گرفته است ،حوزه‌های علمیه باید با حضور مؤثر و تولید محتوای صحیح، در عرصه هدایت و تبیین ارزش های ناب اسلامی فعال باشند .

وی همچنین حضور در عرصه‌های اجتماعی و خدمت به مردم را از دیگر مسئولیت‌های حوزه و طلاب عنوان کرد.

رفتار طلبه باید با سخنان او هماهنگ باشد

حجت لاسلام رکنی حسینی با تأکید بر ضرورت خودسازی طلاب گفت: اگر طلبه می‌خواهد در جامعه نقش هدایتگری داشته باشد و سخنش موثر باشد، ابتدا باید خودش به آنچه می‌گوید عمل کند.

وی ادامه داد: کسی که مردم را به تقوا دعوت می‌کند، باید در رفتار خود اهل تقوا باشد و کسی که از صداقت، امانتداری و اخلاق سخن می‌گوید، باید این ویژگی‌ها را در زندگی خود نشان دهد.

امام جمعه گناوه با اشاره به آثار منفی غیبت و تهمت اظهار کرد: طلبه بیش از دیگران باید مراقب زبان و رفتار خود باشد؛ زیرا نمی‌توان مردم را به پرهیز از گناه دعوت کرد، اما خود گرفتار همان رفتارها بود.

وی تأکید کرد: اگر میان گفتار و رفتار طلبه تناقض وجود داشته باشد، نه‌تنها سخن او اثرگذاری لازم را نخواهد داشت، بلکه ممکن است موجب فاصله گرفتن مخاطب از دین شود.

تهذیب نفس، مقدمه هدایت دیگران

حجت الاسلام رکنی حسینی با تأکید بر اهمیت ارتباط با خداوند و اهل بیت(ع) گفت: طلبه برای موفقیت در مسیر علمی و تبلیغی، علاوه بر تحصیل، نیازمند تهذیب نفس و تقویت رابطه خود با خداوند است.

وی نماز شب و شب‌زنده‌داری را از توصیه‌های مهم بزرگان اخلاق به طلاب دانست و افزود: بهره‌گیری از فرصت سحر و ارتباط با خداوند می‌تواند در رشد معنوی انسان مؤثر باشد.

امام جمعه گناوه خاطرنشان کرد: پیش از آنکه بخواهیم جامعه را اصلاح کنیم، باید از خودمان آغاز کنیم و در مسیر اصلاح و تهذیب نفس گام برداریم.

دشمن به دنبال اختلاف افکنی است

امام جمعه گناوه همچنین با اشاره به پیام مهم و راهبردی رهبر معظم انقلاب به مناسبت دومین سالگرد شهادت سید حسن نصرالله و هفته دفاع مقدس گفت:رهبری در این پیام فرمودند که «ما به عقب برنمی گردیم»، و دومین جمله فرمودند ما در دنیا از لحاظ محاسبات الهی و اعتقادی قدرت اول و از نظر محاسبات دنیوی قدرت چهارم جهان هستیم ،این نکته بسیار مهم است.

امام جمعه گناوه با اشاره به مفهوم «ققنوس» در بیانات رهبر معظم انقلاب گفت: ققنوس پرنده‌ای افسانه‌ای است که در روایت‌ها از میان خاکستر و آتش دوباره متولد می‌شود و می‌توان دفاع مقدس و مقاومت ملت ایران را نیز از این منظر مورد توجه قرار داد؛ ملتی که از دل جنگ و ویرانی، توان و قدرت خود را بازسازی کرد و امروز قدرت ایران بر جهان سایه انداخته است.

وی گفت: امروز دشمن که در جنگ نظامی در برابر ایران اسللامی شکست خورده است به دنبال توطئه های داخلی و ایجاد اختلاف و تفرقه و اغتشاش در جامعه است که همه باید با حفظ وحدت در برابر این توطئه ها هوشیار باشیم.

قدردانی از تلاش مجموعه حوزه علمیه خواهران الزهرا(س)

وی در بخش دیگری از سخنان خود از تلاش‌های مدیر، اساتید، معاونین، طلاب و اعضای هیئت امنای حوزه علمیه خواهران الزهرا(س) گناوه قدردانی کرد و گفت: پیشرفت حوزه حاصل تلاش مجموعه‌ای از مدیران، اساتید، معاونین، طلاب و هیئت امناست.

حجت الاسلام رکنی حسینی افزود: حوزه علمیه خواهران الزهرا(س) گناوه از حوزه‌های فعال استان است و مجموعه نهاد امامت جمعه نیز در حد توان از توسعه و تقویت این حوزه در بخش‌های مختلف حمایت خواهد کرد.

وی در پایان برای طلاب و اساتید حوزه علمیه خواهران الزهرا(س) در سال تحصیلی جدید آرزوی توفیق کرد و بر ضرورت حرکت همزمان در مسیر کسب علم، تهذیب نفس، عمل به آموزه‌های دینی و خدمت به جامعه تأکید کرد.