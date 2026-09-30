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۸ مهر ۱۴۰۵، ۱۷:۴۳

سامانه هوشمند پایش یادگیری دانش‌آموزان در اصفهان طراحی شد

سامانه هوشمند پایش یادگیری دانش‌آموزان در اصفهان طراحی شد

اصفهان- مدیرکل آموزش و پرورش اصفهان، از طراحی «سامانه جامع هوشمند کیفیت یادگیری» خبرداد و گفت: این سامانه با پایش داده‌های آموزشی، نقاط ضعف یادگیری را شناسایی می‌کند.

به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا نظریان عصر چهارشنبه در گردهمایی مدیران و رؤسای آموزش و پرورش نواحی و مناطق استان اصفهان که با حضور وزیر آموزش و پرورش برگزار شد، اظهار کرد: با تأکید وزارتخانه بر ارتقای کیفیت، اصفهان با بهره‌گیری از ظرفیت استانداری، دانشگاه‌ها، خیران، خانواده‌ها و صنایع، برنامه‌های کیفیت یادگیری را دنبال می‌کند.

وی ادامه داد: هدف بالا بردن میانگین شاخص‌ها نیست؛ شناسایی و کاهش شکاف‌های یادگیری در نقاط نیازمند حمایت در اولویت است.

مدیرکل آموزش و پرورش استان اصفهان افزود: زیرساخت فضا و تجهیزات مدارس با همراهی خیران فراهم و اکنون تمرکز از مدرسه‌سازی به ساخت فرصت‌های یادگیری منتقل شده است تا ظرفیت اجتماعی و اقتصادی استان به نتایج قابل سنجش در یادگیری تبدیل شود.

نظریان ادامه داد: ائتلافی با حضور استانداری، آموزش و پرورش، دانشگاه‌ها، خانواده، صنعت و خیران شکل گرفته تا این ظرفیت‌ها در مسیر کیفیت‌بخشی و عدالت آموزشی به کار رود.

مدیرکل آموزش و پرورش اصفهان درباره سامانه هوشمند گفت: این سامانه یکی از پیشنهادهای استان است و با داشبوردهای تخصصی برای دانش‌آموز، معلم، مدرسه، گروه‌های آموزشی، کارشناسان مناطق و اداره‌کل، تحلیل داده و تصمیم‌گیری در سطوح مختلف را ممکن می‌کند.

نظریان همچنین به پیشنهاد ایجاد پارک علم و فناوری ویژه دانش‌آموزان و معلمان اشاره و خاطرنشان کرد: مرکز نوآوری، آزمایشگاه‌های تخصصی، فضاهای فناوری و خلاقیت و کارگاه‌های علمی می‌تواند ظرفیت آموزشی و پژوهشی را توسعه دهد.

وی اضافه کرد: کارگروه کیفیت‌بخشی آموزشی استان با حضور نمایندگان دستگاه‌های مرتبط به‌صورت مستمر تشکیل می‌شود تا برنامه‌ها به نتایج ملموس در کیفیت یادگیری منجر شود.

کد مطلب 6963896

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    نظرات

    • معلم ایرانی IR ۱۱:۱۷ - ۱۴۰۵/۰۷/۰۹
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      پاسخ
      سامانه هوشمند پایش حقوق را درست کنید خودبه خود کیفیت آموزشی مدارس بالا میرود والسلام

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