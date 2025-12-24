به گزارش خبرنگار مهر، مسعود سالمی بوکانی عصر چهارشنبه در کارگاه آموزشی ویژه کارکنان آمار و اطلاعات سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی و دانشجویان رشته جغرافیا آب و هواشناسی دانشگاه کردستان با اعلام آغاز سرشماری آزمایشی ثبتی‌مبنا نفوس و مسکن گفت: با پایش میزان موفقیت این طرح، امیدواریم سرشماری عمومی نفوس و مسکن در سال ۱۴۰۵ با کیفیت و دقت بیشتری انجام شود.

معاون آمار و اطلاعات سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان کردستان، ضمن ارائه گزارشی از وضعیت جمعیتی استان و شاخص‌های اقتصادی، از آغاز همزمان سرشماری آزمایشی ثبتی‌مبنا نفوس و مسکن در سراسر کشور خبر داد.

وی با تأکید بر اهمیت نتایج این سرشماری آزمایشی اظهار داشت: پایش و ارزیابی میزان موفقیت این طرح می‌تواند زمینه‌ساز برگزاری هرچه دقیق‌تر سرشماری عمومی نفوس و مسکن در سال ۱۴۰۵ باشد.

آشنایی صحیح با مفاهیم و منابع آماری از الزامات آموزش علمی است

در ادامه این کارگاه، بهرام نصرالهی‌زاده، استاد دانشگاه کردستان، نیز با اشاره به جایگاه آمار در آموزش دانشگاهی گفت: در درس جغرافیای جمعیت ایران، ناگزیر با آمار و اطلاعات مربوط به جمعیت، خانوار و خانواده سروکار داریم و آشنایی صحیح با مفاهیم و منابع آماری از الزامات آموزش علمی است.

وی با یادآوری تجربه بازدید سال گذشته دانشجویان از این سازمان افزود: این برنامه آموزشی با استقبال و بازخوردهای مثبت دانشجویان همراه بود و امسال نیز با هدف آشنایی بیشتر دانشجویان با نظام آماری کشور، مجدداً برگزار شد.