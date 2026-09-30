بازگشت ۳۲۵۰ مترمربع از اموال عمومی منطقه ۴ به مردم

به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از روابط عمومی شهرداری منطقه ۴، سیدمحمد موسوی شهردار منطقه ۴ با تشریح جزئیات این دو عملیات مهم در راستای صیانت از اموال عمومی و احقاق حقوق شهروندی گفت: ملکی با مساحت ۲۵۰۰ مترمربع در خیابان فرجام، قبل از خیابان باغدارنیا قرار دارد که نیمی از آن یعنی ۱۲۵۰ مترمربع در سال ۱۳۸۵ به صورت شش‌دانگ به نام شهرداری انتقال یافته بود اما متاسفانه سال‌ها در تصرف غیر قرار داشت و با توجه به وضعیت ناایمن دیوارهای آن و مشرف بودن به معبر عمومی، با پیگیری‌های حقوقی و کسب دستور قضایی رفع خطر و آزادسازی شد.

شهردار منطقه ۴ در ادامه افزود: همچنین در پرونده‌ای دیگر، بخشی از بوستان واقع در ضلع جنوبی دانشگاه آزاد تهران شمال که در سال ۱۳۹۸ در قالب قرارداد BOLT به مدت ۳ سال به بهره‌بردار واگذار شده بود، پس از پایان مهلت قانونی به صورت غیرقانونی تصرف شده و علاوه بر عدم پرداخت اجاره‌بها، موجب بروز معضلات اجتماعی و نارضایتی شهروندان و دانشجویان شده بود که با ورود قاطع تیم‌های حقوقی و اجرایی و اخذ دستور قضایی، بیش از ۲۰۰۰ مترمربع از این اراضی پس از ۴ سال تصرف غیرقانونی، رفع تصرف شده و دوباره به چرخه خدمات شهری و بهره‌برداری شهروندان بازگشت.

وی در پایان خاطرنشان کرد: مدیریت شهری منطقه ۴ همواره خود را ملزم به صیانت از اموال عمومی، ارتقای ایمنی و آرامش شهروندان می‌داند و با جدیت تمام پرونده‌های حقوقی مرتبط را پیگیری می‌کند؛ اجرای این عملیات‌ها بار دیگر عزم مجموعه شهرداری را برای بازگرداندن منابع عمومی و رفع مخاطرات شهری نشان داد و متعهد هستیم تمامی ظرفیت‌ها را برای بهبود کیفیت محیط شهری به کار گیریم.