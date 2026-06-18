قیمت طلای جهانی افزایش یافت

به گزارش خبرگزاری مهر، قیمت هر اونس طلا برای تحویل فوری، با یک درصد افزایش، به ۴۲۹۸ دلار و ۴۸ سنت رسید. این فلز گرانبها در معاملات روز گذشته، پس از آنکه فدرال رزرو به افزایش احتمالی نرخ بهره در اواخر سال جاری اشاره کرد، ۱.۷ درصد کاهش یافت.

قیمت هر اونس طلا در بازار معاملات آتی آمریکا برای تحویل در ماه اوت، با ۱.۴ درصد کاهش به ۴۳۱۸ دلار و ۱۰ سنت رسید.

قیمت نفت در معاملات روز جاری، تحت تاثیر توافق موقت ایران و آمریکا کاهش یافت.

افزایش قیمت نفت می‌تواند نگرانی‌های تورمی را افزایش دهد و نرخ بهره را برای مدت طولانی‌تری بالا نگه دارد. نرخ بهره بالا بر جذابیت طلا به عنوان یک دارایی بدون بازده تاثیر می‌گذارد.

کلوین وانگ، تحلیلگر ارشد بازار در شرکت OANDA، گفت: با توجه به این واقعیت که فعالان بازار اکنون احتمال بیشتری را برای شروع چرخه افزایش نرخ بهره آمریکا پیش‌بینی کرده‌اند، انتظار دارم طلا، روند صعودی خود را حفظ کند.

بر اساس پیش‌بینی‌های منتشر شده در روز چهارشنبه، پس از اعلام تصمیم فدرال رزرو برای حفظ نرخ بهره در محدوده فعلی ۳.۵ تا ۳.۷۵ درصد، ۹ نفر از ۱۹ سیاست‌گذار بانک مرکزی آمریکا بر این باورند که باید نرخ بهره را در سال جاری افزایش دهند.

بر اساس گزارش رویترز، طبق ابزار دیده‌بان فدرال شرکت CME، معامله‌گران انتظارات خود را برای افزایش نرخ بهره آمریکا در دسامبر، از حدود ۶۱ درصد پیش از نشست سیاست پولی فدرال رزرو، به ۸۵ درصد افزایش داده‌اند.

در بازار سایر فلزات ارزشمند، بهای هر اونس نقره با ۱.۵ درصد افزایش، به ۶۹ دلار و ۳ سنت رسید. هر اونس پلاتین با ۱.۳ درصد افزایش، به ۱۷۵۹ دلار و۷۷ سنت رسید. هر اونس پالادیوم با ۱.۴ درصد افزایش، به ۱۳۳۰ دلار و ۲۶ سنت رسید.