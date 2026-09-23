به گزارش خبرنگار مهر، هنرمندان و گروه های شناخته شده عرصه موسیقی در روزهای ابتدایی مهر خود را برای برگزاری فصل جدید اجراهای زنده آماده می کنند؛ مسیری که طی هفته های گذشته با وجود استقبال نسبی مخاطبان شاهد فراز و نشیب های فراوانی از جمله ماجرای قیمت گذاری یا افزایش قیمت بلیت کنسرت‌ها و چالش برگزاری برنامه در سالن‌های بزرگ پایتخت که همچنان نیز حل نشده باقی مانده و هر روز اخبار و حواشی زیادی از آن در رسانه ها منتشر می شود، روبه‌رو هستند.

چالش که همچنان ادامه دارد و باید منتظر ماند و دید که در حوزه برگزاری کنسرت‌ها به ویژه کنسرت‌های تهران آیا می‌توان شاهد اتفاقات جدیدی بود یا نه؟ موقعیتی پرچالش که اکنون محل اصلی بحث و انتقاد تهیه کنندگان و کنسرت گذاران است.

از دیگر نکاتی که می‌توان درباره کنسرت های روزهای اول پاییز به آن اشاره کرد، از سرگیری دور تازه فعالیت خوانندگانی چون حامد همایون، آرمان گرشاسبی، سالار عقیلی، رضا بهرام و تعدادی دیگر است که مدت ها به واسطه دلایل مختلف از آنها خبری نبود. حضوری که می توان از آن به عنوان فصل جدید فعالیت هایشان نام برد و برای طرفدارانشان خبر خوبی به حساب می‌آید.

آنچه می خوانید مروری اجمالی بر برنامه کنسرت ها تا روز ۱۵ مهر سال ۱۴۰۵ است که اسامی هنرمندان، گروه ها و تاریخ برگزاری آنها براساس آنچه در سامانه های رسمی فروش بلیت درج شده پیش روی مخاطبان قرار می گیرد.

*چهارشنبه ۱ مهر

- کنسرت گروه وحید اسداللهی؛ تالار وحدت تهران

- کنسرت آرمان گرشاسبی؛ سالن سیتی سنتر اصفهان

- کنسرت علیرضا قربانی؛ آمفی تئاتر روبازمحل سابق شهربازی آبشار اصفهان

- کنسرت عرشیاس؛ سالن هلال احمر زنجان

- کنسرت امید حاجیلی؛ سالن اکومال کرج

- کنسرت گروه «سروش»؛ سینما آزادی بیجار

- کنسرت ناصر زینلی؛ سال رویال هال پانوراما جزیره کیش

- کنسرت علیرضا طلیسچی؛ سالن آرش مال انزلی

- کنسرت مجید رضوی؛ سالن نمایشگاه بین المللی قزوین

- کنسرت گروه «پازل»؛ تالار مرکزی یزد

- کنسرت مسعود صادقلو؛ تالار داریوش بجنورد

- کنسرت «گاه سوم»؛ برج آزادی تهران

* پنجشنبه ۲ مهر

- کنسرت گروه «یاد» به رهبری حمید طالب مراد؛ فرهنگسرای ارسباران تهران

- کنسرت «رقص در میدان درد» گروه «کماکان»؛ «فیدیبو استیج» تهران

- کنسرت آرمان گرشاسبی؛ سالن سیتی سنتر اصفهان

- کنسرت گروه «سروش»؛ سینما آزادی بیجار

- کنسرت علیرضا قربانی؛ آمفی تئاتر روبازمحل سابق شهربازی آبشار اصفهان

- کنسرت عرشیاس؛ سالن همایش های خاوران تبریز

- کنسرت حمید حامی؛ مجتمع بوعلی سینا همدان

- کنسرت حامیم؛ سالن بولینگ مریم جزیره کیش

- کنسرت گروه «نوان»؛ تالار حافظ شیراز

- کنسرت مجید رضوی؛ تالار فخرالدین اسعد گرگانی گرگان

- کنسرت رضا بهرام؛ سالن تله کابین رامسر

- کنسرت علیرضا طلیسچی؛ سالن آرش مال انزلی

* جمعه ۳ مهر

- کنسرت حامد همایون؛ تالار مرکزی یزد

- کنسرت «رقص در میدان درد» گروه «کماکان»؛ «فیدیبو استیج» تهران

- کنسرت علیرضا قربانی؛ آمفی تئاتر روبازمحل سابق شهربازی آبشار اصفهان

- کنسرت سالار عقیلی؛ تالار انتظار کرمانشاه

- کنسرت ارکستر زهی «لنیا»؛ تالار رودکی تهران

- کنسرت آرمان گرشاسبی؛ سالن سیتی سنتر اصفهان

- کنسرت گروه «سروش»؛ سینما آزادی بیجار

- کنسرت حمید حامی؛ مجتمع بوعلی سینا همدان

- کنسرت «اهل جنوب ساکن تهران» دانیال جواهرزاده؛ خانه «تمام ناتمام» تهران

- کنسرت گروه «نوان»؛ تالار حافظ شیراز

- کنسرت مجید رضوی؛ تالار فخرالدین اسعد گرگانی گرگان

- کنسرت گروه «مشکات»؛ سالن ارشاد گنبد کاووس

- کنسرت علیرضا قرایی منش؛ تالار مرکزی رشت

* شنبه ۴ مهر

- کنسرت مجید رضوی؛ تالار فخرالدین اسعد گرگانی گرگان

- کنسرت آرمان گرشاسبی؛ سالن سیتی سنتر اصفهان

- کنسرت ناصر زینلی؛ سالن سیتی سنتر اصفهان

- کنسرت رضا بهرام؛ تالار حافظ شیراز

- کنسرت حامیم؛ مجتمع بوعلی همدان

- کنسرت اشوان؛ سالن اکومال کرج

- کنسرت یوسف زمانی؛ تالار مرکزی یزد

- کنسرت علیرضا قربانی؛ آمفی تئاتر روبازمحل سابق شهربازی آبشار اصفهان

* یکشنبه ۵ مهر

- کنسرت آرمان گرشاسبی؛ سالن سیتی سنتر اصفهان

- کنسرت گروه «لیان» به سرپرستی محسن شریفیان؛ تالار مرکزی رشت

- کنسرت گروه «نوان»؛ تالار لیان بوشهر

- کنسرت اشوان؛ سالن اکومال کرج

- کنسرت رضا بهرام؛ تالار حافظ شیراز

- کنسرت علیرضا قربانی؛ آمفی تئاتر روبازمحل سابق شهربازی آبشار اصفهان

- کنسرت حامیم؛ مجتمع بوعلی همدان

- کنسرت آصف آریا؛ تالار فخرالدین اسعد گرگانی گرگان

* دوشنبه ۶ مهر

- کنسرت آرمان گرشاسبی؛ سالن سیتی سنتر اصفهان

- کنسرت رضا بهرام؛ تالار حافظ شیراز

- کنسرت گروه «نوان»؛ سالن پرستیژ اهواز

- کنسرت علیرضا قربانی؛ آمفی تئاتر روبازمحل سابق شهربازی آبشار اصفهان

- کنسرت مجید رضوی؛ تالار وحدت ارومیه

- کنسرت رضا شیری؛ تالار مرکزی رشت

* سه شنبه ۷ مهر

- کنسرت حمید عسگری؛ سالن نمایشگاه بین المللی قزوین

- کنسرت مجید رضوی؛ تالار وحدت ارومیه

- کنسرت آرمان گرشاسبی؛ سالن سیتی سنتر اصفهان

- کنسرت محمد علیزاده؛ تالار فرهنگ و هنر کرمان

- کنسرت میثم ابراهیمی؛ تالار مرکزی یزد

*چهارشنبه ۸ مهر

- رسیتال پیانو فریدون ناصحی؛ تالار رودکی تهران

- کنسرت هژیرمهر افروز؛ تالار وحدت تهران

- کنسرت سامان جلیلی؛ سالن ۹ دی هشتگرد

- کنسرت ناصر زینلی؛ سالن اکومال کرج

- کنسرت علیرضا طلیسچی؛ سالن هلال احمرسمنان

- کنسرت رضا بهرام؛ تالار حافظ شیراز

- کنسرت مسعود صادقلو؛ تالار مرکزی ساری

* پنجشنبه ۹ مهر

- کنسرت گروه «شهپر»؛ برج آزادی تهران

- رسیتال پیانو فریدون ناصحی؛ تالار رودکی تهران

- کنسرت علی عبدالمالکی؛ سالن اکومال کرج

- کنسرت مسعود صادقلو؛ سالن امیرمهر اکسین محمود آباد

* جمعه ۱۰ مهر

- رسیتال پیانو آرش عباسی؛ تالار رودکی تهران

- کنسرت فرج علیپور؛ تالار رودکی اصفهان

- کنسرت مهراد جم؛ مجتمع بوعلی همدان

* یکشنبه ۱۲ مهر

- کنسرت علیرضا طلیسچی؛ سالن سینما فلسطین بروجرد

- کنسرت مجید رضوی؛ سالن ۹ دی هشتگرد

* سه شنبه ۱۴ مهر

- کنسرت «سیمرغ» ارکستر فیلارمونیک «وستا»؛ سالن سیتی سنتر اصفهان

- کنسرت «ستارگان گیتار ایران»؛ فرهنگسرای ارسباران تهران

* چهارشنبه ۱۵ مهر

- کنسرت فرج علیپور؛ سالن امید کوهدشت

- کنسرت گروه «سورن» به سرپرستی محمد شجاعی؛ تالار رودکی اصفهان

- کنسرت رضا صادقی؛ تالار لیان بوشهر